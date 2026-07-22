Nintendo nennt Splatoon 4 plötzlich selbst und Fans hören ganz genau hin

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Splatoon 4 ist noch nicht angekündigt. Offiziell geht es bei Nintendo gerade um Splatoon Raiders, den ersten großen Spin-off-Ableger der Reihe für die Nintendo Switch 2. Trotzdem gibt es jetzt eine Aussage, bei der Fans natürlich sofort hellhörig werden. Nintendo hat in einem offiziellen Entwickler-Interview ziemlich deutlich erklärt, warum Splatoon Raiders eben kein Splatoon 4 ist.

Producer Seita Inoue erklärt, dass das Team nach drei Hauptteilen Lust auf einen anderen Ansatz hatte. Splatoon Raiders soll ein neuer Einstiegspunkt werden, der die nicht-kompetitiven Seiten der Reihe stärker in den Vordergrund stellt. Also Story, Koop-Ideen, Salmon-Run-Energie und Action ohne klassischen PvP-Druck.

Dann sagt Inoue aber auch:

Wir werden die kompetitive Spielweise auch künftig weiterentwickeln. Deshalb haben wir dieses Spiel als Spin-off entwickelt und nicht als Splatoon 4.

Natürlich ist das keine offizielle Ankündigung. Nintendo schreit jetzt nicht heraus, dass der nächste Hauptteil 2027 kommen wird. Aber viel deutlicher kann man eigentlich kaum andeuten, dass die Hauptreihe weitergeht.

Splatoon Raiders soll kein Ersatz sein

Viele Fans hatten nach der Ankündigung von Splatoon Raiders kurz die Sorge: Ist das jetzt der neue Weg der Reihe? Weniger Multiplayer, mehr Solo-Abenteuer, mehr Spin-off? Offenbar nicht.

Nintendo beschreibt Raiders eher als Experiment. Director Yoshihiko Ito erklärt im Interview auf Nintendo.com, dass das Team ursprünglich über das nächste Splatoon-Spiel für die Nintendo Switch 2 gesprochen habe. Dabei habe man gemerkt, dass die neue Hardware deutlich mehr möglich macht. Das führte zu Experimenten bei der Entwicklung.

Mit anderen Worten: Raiders ist nicht der Nachfolger von Splatoon 3. Es ist eher ein Testfeld. Ein Spin-off, das ausprobiert, wie weit man die Splatoon-Formel dehnen kann, ohne sie kaputtzumachen.

Warum das für Splatoon 4 spannend ist

Für Splatoon 4 ist das sogar ziemlich spannend. Wenn Nintendo mit Raiders neue Systeme, mehr Gegner, Gadgets und größere technische Spielräume auf Switch 2 testet, könnte davon später auch ein echter Hauptteil profitieren.

Splatoon lebt vom schnellen Wechsel zwischen Schießen, Schwimmen, Ausweichen, Färben und Positionieren. Genau diese Mischung kann auf stärkerer Hardware noch hektischer, größer und sauberer werden. Mehr Spieler? Größere Maps? Stabilere Performance? Neue Modi? Bessere Kampagne? Alles denkbar. Noch ist nichts bestätigt. Aber Raiders zeigt zumindest, dass Nintendo mit Splatoon auf Switch 2 nicht nur alte Ideen hübscher machen will.

Bevor Fans aber gedanklich schon in „Splatoon 4-Turf-Wars“ stecken, kommt erst einmal Splatoon Raiders. Das Spiel erscheint morgen, am 23. Juli 2026, exklusiv für Nintendo Switch 2. Danach dürfte die Frage nicht mehr lauten, ob Splatoon 4 irgendwann kommt. Sondern eher, wann Nintendo den nächsten großen Farbkrieg offiziell zeigt.