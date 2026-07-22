Black Flag Resynced: Hier liegen die versteckten Kraken-Segel für die Jackdaw

Sinan Huemer Ich bin der Beweis, dass man durch zu viel Fernsehen und Videospiele nicht brutal wird. Man wird nervig. Fragt jeden der mir zuhören muss.

Wer mit der Jackdaw durch die Karibik segelt, wird früher oder später anfangen, sein Schiff nicht nur technisch, sondern auch optisch aufzuwerten. Neue Gallionsfiguren, Segel und Farben sorgen schließlich dafür, dass sich die eigene Piratenlegende noch individueller anfühlt.

Während einige kosmetische Gegenstände über Händler oder besondere Aktionen freigeschaltet werden, verstecken sich andere direkt in der Spielwelt. Genau dazu gehören auch die Kraken-Segel. Sie zählen zwar nicht zu den stärksten Freischaltungen im Spiel… gehören für mich aber definitiv zu den stimmungsvollsten. Looking at you Red Bull…….

Das Beste daran… du kannst sie völlig kostenlos finden.

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Wo befinden sich die Kraken-Segel?

Die Segel liegen auf einer kleinen, einsamen Insel bei den Koordinaten 672:531.

Auf den ersten Blick wirkt dort alles unscheinbar. Keine große Festung, keine Quest und auch kein auffälliger Marker weisen auf die Belohnung hin. Wer einfach vorbeisegelt, wird die Insel vermutlich nicht einmal beachten.

Lege deine Jackdaw möglichst nah am Strand an und geh anschließend an Land.

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Der Schatz liegt nicht direkt am Strand

Sobald du die Insel betrittst, fällt dir schnell ein altes Schiffswrack auf, das schräg an den Felsen lehnt.

Genau dieses Wrack ist der Schlüssel.

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Anstatt die Insel einfach zu durchsuchen, musst du über die hölzernen Überreste des gestrandeten Schiffes nach oben klettern. Von dort erreichst du den höher gelegenen Bereich der Insel.

Der Aufstieg ist unkompliziert, kann aber leicht übersehen werden. Wer unten bleibt, läuft im Kreis und fragt sich irgendwann, wo sich der Schatz eigentlich befinden soll.

Oben angekommen wartet bereits die große blaue Truhe auf dich.

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Öffne die Truhe und sichere dir die Kraken-Segel

Nach dem Öffnen der Truhe werden die Kraken-Segel dauerhaft für die Jackdaw freigeschaltet.

Anders als viele andere kosmetische Gegenstände musst du dafür weder Ressourcen ausgeben noch einen Händler aufsuchen. Die Segel stehen anschließend sofort im Anpassungsmenü deines Schiffes zur Verfügung und können jederzeit ausgerüstet werden.

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Warum sich die Kraken-Segel lohnen

Rein spielerisch verändern die neuen Segel natürlich nichts.

Sie machen deine Jackdaw weder schneller noch stärker.

Trotzdem gehören sie für mich zu den schönsten kosmetischen Belohnungen im gesamten Spiel.

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Der Grund ist einfach…

Das Design wirkt angenehm dezent.

Während manche Segel mit kräftigen Farben oder auffälligen Mustern sofort ins Auge springen, setzen die Kraken-Segel auf einen deutlich zurückhaltenderen Look. Das dunkle Design wird vom Kraken-Symbol dominiert und passt hervorragend zur Atmosphäre von Assassin’s Creed Black Flag Resynced.

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Gerade wenn Nebel über dem Meer liegt oder du nachts auf Beutezug gehst, entfalten sie ihre volle Wirkung.

Für Piraten einfach die passendere Wahl

Ich habe in den vergangenen Stunden mehrere Segel ausprobiert… darunter auch die Red-Bull-Kooperation.

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Die ist zwar durchaus gelungen und als kleines Crossover eine nette Idee. Mir persönlich wirken die Kraken-Segel allerdings deutlich stimmiger.

Sie fügen sich perfekt in die Welt ein und sehen aus, als hätten sie schon immer zu einem gefürchteten Piratenschiff gehört. Genau deshalb bevorzuge ich sie inzwischen deutlich häufiger.

Wenn ich mit der Jackdaw durch die Karibik segle, sollen die Segel schließlich wirken, als würden sie tatsächlich in diese Zeit gehören… und genau dieses Gefühl vermitteln die Kraken-Segel hervorragend.

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Lässt sich der Fund leicht übersehen?

Definitiv.

Vor allem deshalb, weil die Insel so unscheinbar wirkt.

Es gibt keinen großen Hinweis darauf, dass sich hier überhaupt ein kosmetischer Gegenstand befindet. Außerdem erwartet man auf einer so kleinen Insel kaum eine versteckte Belohnung.

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Der eigentliche Knackpunkt ist allerdings das Schiffswrack.

Erst wenn man erkennt, dass man darüber nach oben klettern kann, erschließt sich der restliche Weg fast von selbst. Ohne diesen kleinen Umweg verlassen vermutlich viele Spieler die Insel wieder, obwohl die Truhe nur wenige Meter entfernt wartet.

Und wenn ihr schon dort seid, füttert ruhig noch die Meeresschildkröten.

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Ein kleines Geheimnis mit großer Wirkung

Nicht jeder Fund muss eine neue Waffe oder ein mächtiges Schiff-Upgrade sein.

Gerade solche kleinen kosmetischen Geheimnisse sorgen dafür, dass sich das Erkunden der Karibik lohnt. Sie belohnen Neugier und geben einem das Gefühl, tatsächlich einen verborgenen Schatz entdeckt zu haben.

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Und genau das macht Assassin’s Creed Black Flag Resynced für mich aus. Hinter vielen kleinen Inseln, Höhlen oder Wracks verbirgt sich oft mehr, als man zunächst vermutet.

Release the Kraken!!

Wer seine Jackdaw optisch aufwerten möchte, sollte sich den kleinen Abstecher zu den Koordinaten 672:531 nicht entgehen lassen.

Die Kraken-Segel gehören zwar nicht zu den spielerisch wichtigsten Freischaltungen in Assassin’s Creed Black Flag Resynced… atmosphärisch sind sie für mich aber ganz vorne dabei. Das schlichte Design mit dem Kraken-Symbol passt hervorragend zum Piraten-Setting und wirkt deutlich authentischer als viele auffälligere Alternativen.

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Falls du also ohnehin durch diesen Teil der Karibik segelst, leg ruhig kurz an. Der Aufstieg über das Schiffswrack dauert keine zwei Minuten… und am Ende wartet eines der stimmungsvollsten kosmetischen Upgrades für deine Jackdaw.

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