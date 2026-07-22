Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Doppelschwere Kugeln für die Jackdaw Bugkanonen

Sinan Huemer Ich bin der Beweis, dass man durch zu viel Fernsehen und Videospiele nicht brutal wird. Man wird nervig. Fragt jeden der mir zuhören muss.

Wer in Assassin’s Creed Black Flag Resynced möglichst schnell zur gefürchteten Legende der Karibik werden möchte, sollte sich ein bestimmtes Upgrade auf keinen Fall entgehen lassen. Die Rede ist von den doppelschweren Kugeln für die Jackdaw.

Auf den ersten Blick klingt das vielleicht nach einem weiteren Waffen-Upgrade. Tatsächlich verändert diese Freischaltung aber das komplette Verhalten deiner Frontkanonen. Vor allem in Kombination mit dem Rammsporn entsteht daraus eine der stärksten Eröffnungen für nahezu jede Seeschlacht.

Das Beste daran… du kannst die Waffe vergleichsweise früh im Spiel freischalten.

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Wo bekommt man die doppelschweren Kugeln?

Die Freischaltung erhältst du automatisch, sobald du die Festung Dry Tortuga erfolgreich einnimmst.

Anders als viele Schiff-Upgrades musst du hier weder Händler besuchen noch Baupläne sammeln oder Ressourcen investieren. Die Belohnung wartet direkt nach der erfolgreichen Eroberung der Festung auf dich.

Sobald der letzte Gegner besiegt und Dry Tortuga unter deiner Kontrolle steht, erscheint die Meldung:

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„Doppelschwere Kugeln – Waffe erworben.“

Ab diesem Moment stehen sie deiner Jackdaw dauerhaft zur Verfügung.

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Wo befindet sich Dry Tortuga?

Dry Tortuga gehört zu den spanischen Festungen der Karibik und ist bereits von Weitem kaum zu übersehen. Die gewaltigen Mauern, mehrere Verteidigungstürme und zahlreiche Kanonen machen schnell klar, dass hier keine leichte Beute wartet. Koordinaten 254:749.

Bevor du überhaupt an Land gehen kannst, musst du zunächst die Verteidigungsanlagen der Festung ausschalten. Hier empfehle ich die Mörser gezielt einzusetzen, denn die übernehmen wirklich einen großen Brocken der Arbeit bei Festungen.

Sobald die Geschütztürme zerstört wurden, kannst du mit der Jackdaw anlegen und die Festung gemeinsam mit deiner Mannschaft stürmen.

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Genau dieser Mix aus Seegefecht und anschließendem Angriff an Land gehört für mich ohnehin zu den Highlights von Black Flag Resynced. Die Belagerungen fühlen sich herrlich abwechslungsreich an und sorgen für eine willkommene Abwechslung zu den klassischen Seeschlachten.

Was machen die doppelschweren Kugeln?

Die neue Munition verstärkt deine Frontkanonen erheblich.

Anstatt einer normalen Salve feuert die Jackdaw mehrere besonders schwere Kugeln in schneller Folge ab. Vor allem auf kurze Distanz richten sie enormen Schaden an und können gegnerische Schiffe innerhalb weniger Sekunden schwer beschädigen.

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Der eigentliche Vorteil liegt aber darin, wie flexibel sich die Waffe einsetzen lässt.

Während normale Breitseiten häufig etwas Vorbereitung benötigen, kannst du die Frontkanonen bereits beim direkten Ansteuern des Gegners einsetzen. Das sorgt dafür, dass dein Angriff deutlich aggressiver beginnt.

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Die perfekte Kombination mit dem Rammsporn

Richtig stark werden die doppelschweren Kugeln allerdings erst zusammen mit dem Rammsporn.

Sobald du auf Kollisionskurs gehst, kannst du den Gegner bereits kurz vor dem Aufprall mit einer schweren Frontsalve eindecken. Das Schiff kassiert dadurch massiven Schaden… und unmittelbar danach folgt bereits der Rammangriff.

Das ist aktuell meine liebste Art und Weise um mal „Guten Tag, haben sie einen Moment Zeit für mich?“ zu sagen.

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Ich habe mich mehrfach dabei ertappt, dass gegnerische Schiffe nach dieser Angriffskette praktisch keine Chance mehr hatten, sich zu erholen. Gerade Briggs oder Schoner sind aktuell wie kleine Häppchen für mich.

Falls du ohnehin gerne offensiv spielst, wirst du dieses Upgrade vermutlich schon nach der ersten Seeschlacht nicht mehr missen wollen. Es hat in Kombi mit dem Ramm-Angriff einfach so einen „MUAHAHAHA“ Vibe.

Besonders effektiv gegen größere Schiffe

Auch Fregatten oder Kriegsschiffe leiden gut unter der neuen Bewaffnung. Versteht mich nicht falsch. Gerade Kriegsschiffe sind noch immer kein Zuckerschlecken.

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Natürlich versenkt eine einzige Salve keinen Endgegner. Dennoch kannst du den Kampf deutlich einfacher gestalten, indem du bereits beim ersten Anflug möglichst viel Schaden verursachst.

Gerade weil viele größere Schiffe versuchen, ihre Breitseite auszurichten, lohnt es sich, schnell die Distanz zu schließen. Die doppelschweren Kugeln treffen genau in diesem Moment besonders hart.

Anschließend kannst du entweder direkt rammen oder dich für eine klassische Breitseite in Position bringen.

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Bei großen Schiffen rate ich daher eher zu: Eröffnen mit Mörsern bei mittlerer Distanz. Doppelschwere Kugeln sobald die Reichweite aufgebaut ist. Jetzt sollten auch die Mörser bereits einschlagen und los mit dem Rammsporn. Ab hier betet man zu Davey Jones.

Lohnt sich Dry Tortuga schon früh?

Aus meiner Sicht… definitiv.

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Natürlich gehören Festungen zu den anspruchsvolleren Aktivitäten im Spiel. Wer seine Jackdaw überhaupt nicht verbessert hat, wird vermutlich einige Anläufe benötigen.

Sobald dein Schiff aber über eine solide Panzerung und halbwegs vernünftige Kanonen verfügt, solltest du Dry Tortuga ruhig ausprobieren. Selbst wenn der Kampf etwas länger dauert, lohnt sich die Belohnung.

Denn die doppelschweren Kugeln begleiten dich anschließend durch den gesamten weiteren Spielverlauf.

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Und wenn ihr mit euren Upgrades für das Schiff nicht komplett geschlafen habt, wird das ein Spaziergang.

Mein Tipp für den Angriff

Falls du Schwierigkeiten mit der Festung hast, konzentriere dich zunächst ausschließlich auf die Verteidigungstürme. Wie oben erwähnt: Mörser, Mörser, Mörser…

Versuche nicht gleichzeitig gegen feindliche Schiffe und sämtliche Kanonen anzukämpfen. Sobald die Türme zerstört sind, wird die Situation deutlich übersichtlicher. Schiffe können einen Moment warten.

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Danach beginnt erst der eigentliche Sturm auf die Festung… und genau dort entscheidet sich, ob die doppelschweren Kugeln bald deiner Jackdaw gehören. Sollte allerdings auch nicht allzu schwer werden.

Auf keinen Fall zu lang warten!

Es gibt in Assassin’s Creed Black Flag Resynced viele sinnvolle Schiff-Upgrades… aber nur wenige verändern das Spielgefühl so früh schon so deutlich wie die doppelschweren Kugeln.

Die Möglichkeit, bereits zu Beginn eines Seegefechts mehrere schwere Frontsalven abzufeuern und den Angriff anschließend mit einem Rammstoß abzuschließen, macht Kämpfe dynamischer und oftmals auch wesentlich kürzer.

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Deshalb würde ich dieses Upgrade niemandem lange aufschieben. Sobald deine Jackdaw stark genug ist, solltest du Dry Tortuga ins Visier nehmen. Die Eroberung kostet zwar etwas Mühe… die neue Bewaffnung gehört anschließend aber zu den stärksten Werkzeugen, die dein Schiff im gesamten Spiel erhalten kann.

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