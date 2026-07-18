Assassin’s Creed wird plötzlich real und dieser Sprung ist völlig absurd

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Assassin’s Creed hat viele ikonische Momente. Versteckte Klinge. Aussichtspunkte. Kapuzen. Templer. Aber kaum etwas steht so sehr für die Reihe wie der „Leap of Faith“. Also dieser völlig irre Sprung von einem Turm oder einem Kirchturm direkt in einen kleinen Heuhaufen.

Im Spiel funktioniert das seit Jahren problemlos. Ezio, Edward Kenway und Co. springen aus absurden Höhen, landen elegant im Heu und laufen weiter, als wäre nichts passiert. In der echten Welt sieht das normalerweise anders aus. Genau deshalb wirkt der neue „Red Bull“-Stunt so spektakulär. Die professionelle Freerunnerin und Stuntfrau Lilou Ruel den berühmten „Assassin’s Creed“-Sprung in der Realität nachgestellt. Und nicht nur das: Sie stellte dabei offenbar einen neuen Weltrekord auf.

18,2 Meter direkt in einen Heuhaufen

Ruel sprang aus einer Höhe von 18,2 Metern in einen riesigen Heuhaufen. Das entspricht ungefähr einem Gebäude mit sechs bis sieben Stockwerken. Im Video sieht man, wie sie den Sprung ausführt, im Heu verschwindet und kurz darauf wieder auftaucht. Zum Glück unverletzt.

Natürlich war der Heuhaufen deutlich größer als die kleinen Ballen, in denen AC-Helden seit Jahren landen. Trotzdem ist der Vergleich sofort klar. Das ist der „Leap of Faith“. Nur eben ohne Controller, ohne Respawn und ohne Animus-Sicherheitsnetz.

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Red Bull hatte den Rekord schon einmal gebrochen

Interessant ist: Das war nicht der erste Versuch dieser Art. Bereits im Mai 2026 hatte Red Bull gemeinsam mit Ubisoft mehrere Assassin’s Creed-Stunts nachgestellt (ebenfalls in den Reels von Red Bull zu sehen). Damals sprang Dominic Di Tommasso auf den Bahamas aus 18,1 Metern in Heu. Passend dazu war er als Edward Kenway aus Assassin’s Creed Black Flag verkleidet.

Der damalige Stunt war Teil der Promo-Kampagne zu Assassin’s Creed: Black Flag Resynced. Ubisoft schrieb selbst über die Aktion und erklärte, dass mehrere „Red Bull“-Athleten ikonische Bewegungen aus dem Spiel in die Realität übertragen sollten. Neben Di Tommasso waren auch Lilou Ruel, Pasha Petkuns und Klippenspringerin Molly Carlson beteiligt.

Jetzt legte Ruel mit 18,2 Metern offenbar noch einmal nach. Nur zehn Zentimeter mehr klingen auf dem Papier fast lächerlich. Bei einem Sprung in dieser Höhe ist das aber völlig egal. Entscheidend ist: Das Ding sieht gefährlich aus. Sehr gefährlich.

Der Leap of Faith war schon immer unrealistisch

Der Witz an der Sache ist natürlich, dass Assassin’s Creed seit dem ersten Teil mit genau dieser Mechanik spielt. Spieler klettern auf die höchsten Punkte der Karte, synchronisieren die Umgebung und springen danach in einen Heuhaufen, der zufällig perfekt darunter liegt. Realistisch war das nie. Aber es war immer cool. Und genau deshalb hat sich der Leap of Faith so tief in die Gaming-Kultur eingebrannt. Man muss nicht jedes AC-Spiel gespielt haben, um diesen Sprung zu erkennen.

Bitte nicht nachmachen. Wirklich nicht.