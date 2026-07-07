Xbox prüft Disc Laufwerk für die nächste Konsole offenbar noch einmal

René Nikel Seit Dino Wars oder North & South am Amiga hat sich in der Spieleindustrie so einiges verändert, meine Leidenschaft für Videospiele allerdings nicht. Bereits mit fünf Jahren hatte ich zum ersten Mal einen Joystick in der Hand und seit diesem Moment war die virtuelle Welt wie ein zweites Zuhause für mich. Ich finde so ziemlich jedes Genre interessant, selbst wenn es sich nur um einen kleinen Indie Titel handelt. Die aktuellste Nintendo Konsole und ein leistungsstarker PC gehören bei mir zur Grundausstattung. Seit mittlerweile fast zehn Jahren verbinde ich meine Begeisterung für Videospiele außerdem mit dem Gaming Journalismus.

Spätestens seit Sonys Ankündigung wissen wir, dass ab 2028 keine neuen PlayStation-Spiele mehr auf Disc erscheinen sollen. Deshalb gingen viele automatisch davon aus, dass Microsoft zukünftig denselben Weg einschlagen wird. Ganz so eindeutig scheint die Sache aber doch nicht zu sein. Laut einem Bericht von Pure Xbox hat Microsoft offenbar noch nicht entschieden, ob Project Helix ein Disc-Laufwerk bekommen wird oder nicht.

Noch ist nichts entschieden

In den vergangenen Monaten hieß es immer wieder, dass Project Helix ausschließlich auf digitale Spiele setzen könnte. Laut den aktuellen Informationen wird intern aber offenbar noch darüber diskutiert, ob die nächste Xbox doch mit einem Disc-Laufwerk erscheinen soll. Microsoft scheint sich derzeit noch alle Möglichkeiten offen zu halten.

Auch der bekannte Xbox-Insider Jez Corden erklärte, dass Microsoft die Situation rund um physische Spiele derzeit noch einmal neu bewertet. Trotzdem geht auch er aktuell eher davon aus, dass Project Helix ohne eingebautes Laufwerk erscheint. Als Alternative steht weiterhin ein externes Disc-Laufwerk im Raum.

Twitter/X-Inhalt

Dieser Inhalt stammt von X bzw. Twitter und kann personenbezogene Daten übertragen. Mit einem Klick auf „Inhalt anzeigen“ gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit über den Button direkt unter dem Embed widerrufen. Inhalt anzeigen Embed-Einwilligung widerrufen

Microsoft hätte jetzt die Chance

Die aktuellen Diskussionen zeigen eigentlich ganz gut, warum Microsoft sich offenbar noch Zeit lässt. Die Reaktionen auf Sonys Pläne zeigen deutlich, wie wichtig physische Spiele für viele von uns noch immer sind. Sammler und langjährige Xbox-Fans möchten ihre Games schließlich auch in Zukunft im Regal stehen haben.

Genau deshalb könnte Microsoft jetzt die Chance haben, sich von der Konkurrenz abzuheben. Sollte Project Helix am Ende doch physische Spiele unterstützen, wäre das für viele sicherlich ein starkes Kaufargument.

Die Hoffnung lebt weiter

Natürlich handelt es sich weiterhin nur um ein Gerücht und Microsoft hat sich bislang nicht offiziell dazu geäußert. Trotzdem macht die aktuelle Meldung vielen Xbox-Fans Hoffnung. Vielleicht zeigt die Diskussion der vergangenen Tage ja tatsächlich, dass die Stimmen der Community doch nicht völlig ungehört bleiben. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn Microsoft den Mut hätte, auch bei der nächsten Xbox auf physische Spiele zu setzen.