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Noch ist nichts entschieden

Xbox prüft Disc Laufwerk für die nächste Konsole offenbar noch einmal

Project Helix könnte physische Spiele doch noch unterstützen. Laut aktuellen Berichten hat Microsoft die Entscheidung offenbar noch nicht endgültig getroffen.

i Xbox prüft Disc Laufwerk für die nächste Konsole offenbar noch einmal
Artikel von René Nikel +
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Spätestens seit Sonys Ankündigung wissen wir, dass ab 2028 keine neuen PlayStation-Spiele mehr auf Disc erscheinen sollen. Deshalb gingen viele automatisch davon aus, dass Microsoft zukünftig denselben Weg einschlagen wird. Ganz so eindeutig scheint die Sache aber doch nicht zu sein. Laut einem Bericht von Pure Xbox hat Microsoft offenbar noch nicht entschieden, ob Project Helix ein Disc-Laufwerk bekommen wird oder nicht.

Noch ist nichts entschieden

In den vergangenen Monaten hieß es immer wieder, dass Project Helix ausschließlich auf digitale Spiele setzen könnte. Laut den aktuellen Informationen wird intern aber offenbar noch darüber diskutiert, ob die nächste Xbox doch mit einem Disc-Laufwerk erscheinen soll. Microsoft scheint sich derzeit noch alle Möglichkeiten offen zu halten.

Auch der bekannte Xbox-Insider Jez Corden erklärte, dass Microsoft die Situation rund um physische Spiele derzeit noch einmal neu bewertet. Trotzdem geht auch er aktuell eher davon aus, dass Project Helix ohne eingebautes Laufwerk erscheint. Als Alternative steht weiterhin ein externes Disc-Laufwerk im Raum.

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Microsoft hätte jetzt die Chance

Die aktuellen Diskussionen zeigen eigentlich ganz gut, warum Microsoft sich offenbar noch Zeit lässt. Die Reaktionen auf Sonys Pläne zeigen deutlich, wie wichtig physische Spiele für viele von uns noch immer sind. Sammler und langjährige Xbox-Fans möchten ihre Games schließlich auch in Zukunft im Regal stehen haben.

Genau deshalb könnte Microsoft jetzt die Chance haben, sich von der Konkurrenz abzuheben. Sollte Project Helix am Ende doch physische Spiele unterstützen, wäre das für viele sicherlich ein starkes Kaufargument.

Die Hoffnung lebt weiter

Natürlich handelt es sich weiterhin nur um ein Gerücht und Microsoft hat sich bislang nicht offiziell dazu geäußert. Trotzdem macht die aktuelle Meldung vielen Xbox-Fans Hoffnung. Vielleicht zeigt die Diskussion der vergangenen Tage ja tatsächlich, dass die Stimmen der Community doch nicht völlig ungehört bleiben. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn Microsoft den Mut hätte, auch bei der nächsten Xbox auf physische Spiele zu setzen.

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