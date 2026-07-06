Xbox verliert Double Fine und Compulsion, doch beide Studios retten ihre Spiele

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Der große Xbox-Reset hat für viele Studios bittere Folgen. Microsoft streicht im Geschäftsjahr 2027 rund 3.200 Stellen, baut die Gaming-Sparte massiv um und trennt sich von mehreren Entwicklerteams. Doch für zwei Studios gibt es zumindest eine vorsichtig positive Wendung: Double Fine Productions und Compulsion Games werden wieder unabhängig.

Microsoft hatte bereits im offiziellen Xbox Wire bestätigt, dass vier Studios Xbox verlassen. Während Ninja Theory und Undead Labs zu neuer Eigentümerschaft wechseln sollen, kehren Double Fine und Compulsion Games laut Microsoft in unabhängige Strukturen zurück. Wichtig dabei: Beide Studios behalten ihre Marken, Kataloge und erhalten eine finanzielle Übergangsphase für kommende Spiele.

Jetzt haben sich beide Studios auch selbst dazu geäußert. Und genau diese Stellungnahmen zeigen, warum der Schritt trotz aller Härte für Xbox-Fans spannend ist.

Compulsion Games behält South of Midnight

Compulsion Games wurde 2009 gegründet und war vor der Xbox-Übernahme bereits ein unabhängiges Studio. Bekannt wurde das Team durch Contrast, We Happy Few und zuletzt South of Midnight. Genau diese Marken bleiben laut eigener Aussage beim Studio.

In einem Statement auf X.com schreibt Compulsion Games, dass man nach der Zeit bei Xbox wieder zu unabhängiger Führung zurückkehre.

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Für South of Midnight ist das eine kleine Entwarnung

Gerade bei South of Midnight ist die Nachricht interessant. Das Spiel war eines der auffälligeren Xbox-Projekte der letzten Jahre, auch wenn es kommerziell offenbar nicht die ganz große Masse erreicht hat. Stil, Musik, Südstaaten-Folklore und Erzählweise machten es aber zu einem Spiel mit klarer eigener Handschrift.

Dass Compulsion die Rechte daran behält, bedeutet: Die Marke ist nicht einfach in einem Microsoft-Archiv verschwunden. Ein Nachfolger, DLC, Port oder ein neues Projekt im gleichen Stil wären damit zumindest nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Natürlich heißt das nicht, dass sofort ein South of Midnight 2 kommt. Ein unabhängiges Studio muss Finanzierung finden, Partner überzeugen und wirtschaftlich deutlich vorsichtiger planen. Aber es ist ein anderer Ausgang als eine Schließung. Und nach den vergangenen Xbox-Wochen ist das bereits viel wert.

Double Fine wird wieder unabhängig

Auch Double Fine Productions kehrt in die Unabhängigkeit zurück. Das Studio rund um Tim Schafer gehört zu den bekanntesten kreativen Namen der Branche. Psychonauts, Brütal Legend, Broken Age, Costume Quest und viele kleinere Projekte stehen für genau jene Art von Spielen, die bei großen Publishern oft schwer zu verkaufen sind.

In seinem offiziellen Statement schreiben die Entwickler, dass das Studio wieder unabhängig werde. Man bedankt sich bei Xbox für sieben gemeinsame Jahre und betont, dass die gefundene Lösung die eigene Geschichte und Kultur bewahre und die Rechte an den eigenen Spielen zurückbringe.

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Eine neue Zukunft

Double Fine und Compulsion Games haben den großen „Xbox Reset“ offenbar überstanden. Mehr noch: Beide Studios bekommen ihre Unabhängigkeit zurück und behalten ihre wichtigsten Marken. Trotzdem bleibt ein bitterer Beigeschmack. Xbox verliert genau jene Studios, die der Plattform mehr Persönlichkeit geben sollten.

Dass beide nun außerhalb von Xbox weitermachen, ist vielleicht gut für ihre Zukunft. Für Xbox selbst ist es aber ein Zeichen dafür, wie eng der neue Kurs geworden ist.