Ein Spiel räumt bei den Game Awards 2025 alles ab – das sind alle Gewinner

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Die Game Awards 2025 sollten ein großes Jahr für die Branche feiern und abschließen. Das wurde geliefert (wie bestellt). Doch am Ende des Abends stand ein Titel so klar im Rampenlicht, dass kaum ein Zweifel blieb: Clair Obscur: Expedition 33 dominierte die Show wie kaum ein Spiel zuvor. Das Debütwerk von Sandfall Interactive gewann gleich neun Auszeichnungen, darunter die wichtigste von allen: Game of the Year.

Moderiert von Geoff Keighley im Peacock Theater in Los Angeles, zeigte die Veranstaltung eindrucksvoll, wie breit, kreativ und experimentierfreudig das Medium Videospiel inzwischen ist. Von großen Blockbustern über Indie-Hits bis hin zu Mobile-, VR- und eSports-Titeln war alles vertreten. Doch immer wieder fiel derselbe Name. Die französischen Entwickler waren heuer Dauergast auf der großen Bühne.

Werbung

„The Game Awards 2025“: Emotionales Rollenspiel feierte 9 Auszeichnungen

Clair Obscur: Expedition 33 setzte sich nicht nur in den Hauptkategorien durch, sondern überzeugte nahezu auf ganzer Linie. Neben Game of the Year gewann das Rollenspiel auch Best Game Direction, Best Narrative, Best Art Direction, Best Score & Music, Best RPG, Best Independent Game und Debut Indie Game. Zusätzlich wurde Jennifer English für ihre Darstellung im Spiel mit dem Preis für Best Performance ausgezeichnet. Ein Sweep, wie man ihn bei den Game Awards nur selten erlebt.

Auch abseits dieses Überfliegers gab es zahlreiche Highlights. Hades 2 wurde als bestes Actionspiel ausgezeichnet, während Hollow Knight: Silksong sich den Preis für das beste Action-Adventure sichern konnte. ARC Raiders gewann überraschend, aber verdient den Award für Best Multiplayer, während No Man’s Sky einmal mehr zeigte, wie nachhaltiger Support belohnt wird: mit dem Titel Best Ongoing Game. Dabei setzten sich die Engländer gegen Branchen-Riesen wie Fortnite durch!

Valve als Dauerbrenner im kompetitiven Bereich

Im kompetitiven Bereich dominierte Counter-Strike 2, das sowohl als Best eSports Game ausgezeichnet wurde als auch mit Team Vitality das beste Esports-Team stellte. Chovy erhielt die Ehrung als bester eSport-Athlet. Der Players’ Voice Award, also die Stimme der Community, ging an Wuthering Waves, was den starken Einfluss der Spielerschaft auf die Show unterstrich.

Werbung

Auch mit den „Sonderpreisen“ setzte die Veranstaltung Akzente: The Last of Us Staffel 2 gewann Best Adaptation, Doom: The Dark Ages überzeugte mit Innovation in Accessibility, und South of Midnight wurde für seine gesellschaftliche Relevanz mit Games for Impact ausgezeichnet. Als Most Anticipated Game (also meisterwartet Videospiel) wurde wenig überraschend Grand Theft Auto 6 gekürt. Ein Titel, der schon vor Release alles überstrahlt.

Alle „The Game Awards 2025“-Gewinner und Nominierten im Überblick

Kategorie Gewinner Nominiert Game of the Year Clair Obscur: Expedition 33 Death Stranding 2: On the Beach; Donkey Kong Bananza; Hades 2; Hollow Knight: Silksong; Kingdom Come Deliverance 2 Best Art Direction Clair Obscur: Expedition 33 Death Stranding 2: On the Beach; Ghost of Yōtei; Hades 2; Hollow Knight: Silksong Best Audio Design Battlefield 6 Clair Obscur: Expedition 33; Death Stranding 2: On the Beach; Ghost of Yōtei; Silent Hill f Best Game Direction Clair Obscur: Expedition 33 Death Stranding 2: On the Beach; Ghost of Yōtei; Hades 2; Split Fiction Best Multiplayer ARC Raiders Battlefield 6; Elden Ring: Nightreign; Peak; Split Fiction Best Narrative Clair Obscur: Expedition 33 Death Stranding 2: On the Beach; Ghost of Yōtei; Kingdom Come: Deliverance 2; Silent Hill f Best Performance Jennifer English (Clair Obscur: Expedition 33) Ben Starr (Clair Obscur: Expedition 33); Charlie Cox (Clair Obscur: Expedition 33); Erika Ishii (Ghost of Yōtei); Troy Baker (Indiana Jones and the Great Circle); Konatsu Kato (Silent Hill f) Best Score & Music Clair Obscur: Expedition 33 Death Stranding 2: On the Beach; Ghost of Yōtei; Hades 2; Hollow Knight: Silksong Best Action Hades 2 Battlefield 6; Doom: The Dark Ages; Ninja Gaiden 4; Shinobi: Art of Vengeance Best Action/Adventure Game Hollow Knight: Silksong Death Stranding 2: On the Beach; Ghost of Yōtei; Indiana Jones and the Great Circle; Split Fiction Best Family Game Donkey Kong Bananza Lego Party; Lego Voyagers; Mario Kart World; Sonic Racing Crossworlds; Split Fiction Best Fighting Game Fatal Fury: City of the Wolves 2XKO; Capcom Fighting Collection 2; Mortal Kombat: Legacy Kollection; Virtua Fighter 5 REVO Best Independent Game Clair Obscur: Expedition 33 Absolum; Ball X Pit; Blue Prince; Hades 2; Hollow Knight: Silksong Best Mobile Game Umamusume: Pretty Derby Destiny Rising; Persona 5: The Phantom X; Sonic Rumble; Wuthering Waves Best Ongoing Game No Man’s Sky Final Fantasy 14: Dawntrail; Fortnite; Helldivers 2; Marvel Rivals Best RPG Clair Obscur: Expedition 33 Avowed; Kingdom Come: Deliverance 2; Monster Hunter Wilds; The Outer Worlds 2 Best Sports/Racing Game Mario Kart World EA Sports FC 26; F1 25; Rematch; Sonic Racing Crossworlds Best Strategy/Sim Game Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles Civilization 7; Jurassic World Evolution 3; The Alters; Tempest Rising; Two Point Museum Best VR/AR Game The Midnight Walk Alien: Rogue Incursion; Arken Age; Deadpool VR; Ghost Town Best Adaptation The Last of Us Staffel 2 A Minecraft Movie; Devil May Cry; Splinter Cell Deathwatch; Until Dawn Community Support Baldur’s Gate 3 Final Fantasy 14; Fortnite; Helldivers 2; No Man’s Sky Debut Indie Game Clair Obscur: Expedition 33 Blue Prince; Despelote; Dispatch; Megabonk Innovation in Accessibility Doom: The Dark Ages Assassin’s Creed Shadows; Atomfall; EA Sports FC 26; South of Midnight Games for Impact South of Midnight Consume Me; Despelote; Lost Records: Bloom and Rage; Wanderstop Best Esports Game Counter-Strike 2 Dota 2; League of Legends; Mobile Legends Bang Bang; Valorant Best Esports Athlete Chovy Brawk; Forsaken; Kakeru; Menard; Zywoo Best Esports Team Team Vitality (Counter-Strike 2) Gen.G (League of Legends); NRG (Valorant); Team Falcons (Dota 2); Team Liquid PH (Mobile Legends Bang Bang) Content Creator of the Year MoistCr1tikal Caedrel; Kai Cenat; Sakura Miko; The Burnt Peanut Most Anticipated Game Grand Theft Auto 6 007 First Light; Marvel’s Wolverine; Resident Evil Requiem; The Witcher 4 Players’ Voice Wuthering Waves Clair Obscur: Expedition 33; Dispatch; Genshin Impact; Hollow Knight: Silksong Game Changer Award Girls Make Games –

Große Ankündigungen durften nicht fehlen

Neben den Preisen sorgten mehrere Ankündigungen für Gesprächsstoff. Larian Studios teaserte ein neues (wirklich krankes) Divinity-Projekt, Creative Assembly bestätigte Total War: Warhammer 40.000, und Capcom ließ Fans mit der Ankündigung eines neuen Mega-Man-Titels aufhorchen. Außerdem gab es eine große Ankündigung für ein neues Star Wars-RPG. Der Wermutstropfen: der Release ist nicht gerade um die Ecke! Außerdem gab es gleich zwei neue Tomb Raider-Titel zu feiern, die 2026 und 2027 kommen werden.

Unterm Strich waren die Game Awards 2025 weniger eine Show der großen Publisher, sondern ein Abend, an dem Kreativität, Vision und neue Studios im Mittelpunkt standen. Und wenn ein Debütspiel gleich neun Preise gewinnt, ist das vielleicht das deutlichste Signal, wohin sich die Branche bewegt. Vielleicht wird es mehr zum „Videogame Oscar“, aber wir werden sehen wohin die Reise zukünftig gehen wird.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!

× Feedback melden Website Art des Feedbacks * — Bitte wählen — Technischer Fehler Feedback für den Artikel-Text Beschreibung * Deine E‑Mail (für Rückmeldung) * Sicherheitsfrage: Wieviel ist 5 + 5? * Ich bin einverstanden, dass meine E‑Mail und IP für die Bearbeitung dieser Meldung gespeichert werden. Meldung senden

Dieser Artikel bzw. Bilder wurde/n mithilfe von Künstlicher Intelligenz erstellt, jedoch vor der Veröffentlichung von einem Menschen überprüft.