Battlefield 6 zerstört sich mal wieder selbst: Winter-Update bringt „Mega-Stottern“ (und absurden Fix)

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Battlefield 6 wollte eigentlich mit der Winter Offensive so richtig glänzen: Schneekarten, schicke Cosmetics, Balance-Fixes, alles war angerichtet für ein frostiges Comeback. Doch was passierte stattdessen? Das Update ist gelandet und hat direkt die Performance begraben.

Plötzlich friert nicht nur die Map ein, sondern auch das gesamte Spiel. Und nein, das ist kein neues Feature. Battlefield 6 stottert, ruckelt und hängt sich alle paar Minuten für mehrere Frames auf. Für viele PC-Spieler fühlt es sich an, als würde das Spiel bei jedem Schuss kurz meditieren.

Werbung

Was ist passiert? Laut den Entwicklern mehr, als ihnen selbst lieb ist.

Neue Schneekarte? Schön, aber die Bugs dazu hat niemand bestellt

Neue Cosmetics? Nett. Menüs, Tickets und Performance? Komplett eskaliert.

Kaum war das Update draußen, ging das Chaos los:

Werbung

Das Menü glitched herum wie ein Betrunkener unter dem Weihnachtsbaum.

Conquest zeigte falsche Ticketzahlen (inzwischen repariert, immerhin).

Tier-Skips im Winter-Offensive-Pfad funktionieren nicht.

Und das größte Problem: ein Stotter-Bug, der alles zerstört. Man kann einfach nichts mehr aus dem Menü auswählen. Kein Spiel mehr starten.

Battlefield Studios bestätigte die Misere umgehend, offenbar war das nicht so ganz der „Gameplay-Flow“, den man sich vorgestellt hatte.

Und jetzt wird’s richtig absurd

Der einzige „Fix“ ist… (und dabei muss man fast nicht lachen) deine Steam-Freundesliste auszuschalten.

Du denkst, das klingt wie ein Witz?

Nein. Das ist der offizielle Workaround.

„Ein Workaround, der einigen Steam-Spielern zu helfen scheint, ist, im Freundesmenü offline zu gehen. Probiert das bitte aus, falls ihr Steam nutzt, während wir an einer endgültigen Lösung arbeiten“, so Battlefield Comms via X.com

Mit anderen Worten: Wenn Battlefield 6 unspielbar wird, sollst du deine Freunde löschen. (Oder so.)

Wie praktisch! Perfekt für alle, die ohnehin endlich ihre Steam-Liste aufräumen wollten. Endlich wieder alleine auf Steam. Einige berichten, dass die Stotterer dann tatsächlich verschwinden, andere erleben keinerlei Veränderung. Aber bis ein richtiger Patch kommt (vermutlich morgen), ist das der einzige Tipp, den wir haben. Und der ist irgendwie wirklich traurig.

Battlefield und die Bugs: Eine Liebesgeschichte, die niemals endet

Wer Battlefield seit Jahren begleitet, weiß: Kein großes Update ohne große Überraschung. Bei Battlefield 6 hatte man endlich ein anderes Gefühl. Ich hatte Spaß. Und ehrlich gesagt brauchte ich auch keine Schnee-Map in Brooklyn. Das hatte ich eigentlich gar nicht am Radar. Inhaltsupdates sind oft hervorragend, nur der Weg dorthin gleicht einem Hindernisparcours. Genau wie jetzt. Denn während die Winter Offensive eigentlich frischen Wind bringen sollte, weht gerade eher ein eisiger Bug-Sturm durch die Server. Und für diesen Witz musste ich nicht einmal viel nachdenken, der war im Flow drin.

Dabei braucht Battlefield 6 jeden positiven Moment. Vor allem nach Battlefield 2042 war es endlich wieder das, was sich Fans von Battlefield erwartet haben. Die Konkurrenz (Call of Duty: Black Ops 7 und ARC Raiders) sitzt im Nacken, und die Community erwartet dringend Stabilität. Aber stattdessen müssen PC-Spieler gerade hoffen, dass ein geschlossener Freundeslisten-Tab die Matches rettet.

Die Winter Offensive zeigt eigentlich, wie gut Battlefield 6 aussehen könnte. Schneekarten, neue Progression, schicke Items, es wäre der perfekte Jahresausklang gewesen. Stattdessen reden alle nur über den Stotter-Bug, der Battlefield 6 zum Ruckel-Festival macht. Doch hey, immerhin wissen wir jetzt: Die gefährlichste Waffe in Battlefield 6 ist dein Steam-Freundesliste-Button.

Sobald der Entwickler-Fix live ist, sollten die Probleme hoffentlich Schnee von gestern sein.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!