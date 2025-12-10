DailyGame
DailyGame - Gaming News - Black Ops 7 schwächelt, schlägt aber trotzdem Battlefield 6 und ARC Raiders
Shooter-König auf Dauer?

Black Ops 7 schwächelt, schlägt aber trotzdem Battlefield 6 und ARC Raiders

Insider sagt klar, dass die Spielerzahlen von Black Ops 7 noch immer über Battlefield 6 oder ARC Raiders liegen, obwohl das heurige Call of Duty durchwegs schlecht performt.

Artikel von Markus +

Die ersten Wochen nach dem Launch von Call of Duty: Black Ops 7 laufen offenbar nicht ganz so stark wie bei den Vorgängern. Das behauptet zumindest der bekannte Insider charlieINTEL, der auf X.com (vormals Twitter) erklärt, dass die Spielerzahlen hinter Black Ops 6 und Modern Warfare 3 zurückliegen sollen. Für Activision wäre das ein Dämpfer, immerhin galten die letzten Jahre trotz Kritik als finanziell beeindruckend.

Doch bevor CoD-Fans in Panik verfallen: Laut dem Leaker/Insider bewegt sich Black Ops 7 trotzdem noch immer über den Spielerzahlen der Konkurrenz. Und das soll nicht knapp sein. Sowohl Battlefield 6 als auch das neue ARC Raiders sollen demnach deutlich weniger aktive Spielerinnen und Spieler haben. Call of Duty bleibt also im Verhältnis zu den Mitbewerbern weiterhin unangetastet an der Spitze des Shooter-Marktes.

Black Ops 7: Schwacher Start für ein Call of Duty

Die Kernaussage des Leaks: Call of Duty fällt zwar hinter die eigenen Rekorde zurück, bleibt aber meilenweit vor dem Wettbewerb.

Das spricht für zwei Dinge:

  1. Die Fanbasis von Call of Duty ist gigantisch, selbst ein „schlechter“ Teil ist erfolgreicher als viele Top-Releases anderer Studios.
  2. Die Konkurrenz hat es schwer, im Jahresendgeschäft auch nur annähernd mitzuhalten.

Gerade Battlefield 6, das mit viel Aufwand EAs Shooter-Marke wiederbeleben soll, scheint es laut den Insiderzahlen schwer zu haben. Und ARC Raiders, der Koop-Extraction-Shooter von Embark, soll ebenfalls klar hinter Black Ops 7 zurückliegen. Zumindest auf Steam liegen ARC Raiders und Battlefield 6 weit vor Call of Duty, dass heißt aber nicht das dies bei PlayStation, Xbox oder Windows ebenfalls so ist.

Call of Duty: Black Ops 7 - Bild: Activision

Call of Duty: Black Ops 7 kommt weniger gut an, als frühere Spiele aus der Shooter-Reihe. – Bild: Activision

Sorge um die Zukunft: Werden spätere Seasons abgespeckt?

Parallel zum Spielerzahlen-Leak meldete sich ein weiterer CoD-Insider zu Wort. Auf X.com schreibt Hope: „Ich habe in den letzten ein bis zwei Wochen von mehreren Quellen gehört, dass das Budget für die späteren Seasons von Black Ops 7 aufgrund der Verkaufszahlen zum Launch drastisch gekürzt wurde. Was genau betroffen ist, weiß ich noch nicht.“

Unklar ist aktuell:

  • Welche Inhalte davon betroffen sind
  • Ob es sich um kosmetische Inhalte, Maps oder ganze Modi handelt
  • Wie stark die Einsparungen tatsächlich ausfallen könnten

Die Vermutung: Activision könnte langfristig auf die Performance reagieren und bestimmte Inhalte kürzen. Es gibt aber keine bekannten Aussagen anderer Insider, die dies bestätigen würden. Andere Call of Duty-Leaker sind der Meinung, dass weitere Season-Pläne schon „lange festgelegt“ sind. Der Endgame-Content bis Season 3 sei bereits ausgearbeitet. Danach könne sich allerdings etwas ändern, aber das sind derzeit nur Spekulationen.

Sollte Activision tatsächlich Einsparungen vornehmen, wäre das ein ungewöhnlicher Schritt. Call of Duty lebt von seinem jährlichen Takt und den ständigen Inhaltsupdates. Ein reduzierter Live-Service könnte die Community verunsichern. Ein früherer Release des nächsten Call of Duty-Spiels dürfte ausgeschlossen sein. Modern Warfare 4 wird wahrscheinlich erst im nächsten Oktober/November kommen.

Auch wenn die Launch-Performance nicht an die letzten Jahre heranreicht, bleibt Call of Duty laut Insiderangaben weiterhin der unangefochtene Marktführer. Selbst ein „Rückgang“ reicht, um ein Battlefield 6 und ARC Raiders locker hinter sich zu lassen.

