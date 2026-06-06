1666: Amsterdam lässt Spieler in eine mystische Welt voller Rätsel eintauchen

Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Mit 1666: Amsterdam hat Panache Digital Games, das Studio hinter Ancestors: The Humankind Odyssey, sein nächstes Projekt offiziell enthüllt. Das neue Spiel wird als düsteres, erzählorientiertes Third-Person-Action-Adventure beschrieben und erscheint zunächst für den PC über Steam und den Epic Games Store. Konsolenversionen sind ebenfalls geplant, konkrete Plattformen wurden bislang jedoch noch nicht genannt.

Interessierte Spieler können bereits jetzt einen kostenlosen Prolog herunterladen. Dieser soll in rund 30 Minuten einen ersten Eindruck von der Spielwelt, den zentralen Figuren, der Atmosphäre und den grundlegenden Geheimnissen der Handlung vermitteln.

Die Geschichte von 1666: Amsterdam führt die Spieler in das Amsterdam des Jahres 1666. Die Stadt gilt als Symbol für Reichtum, Einfluss und Macht. Doch hinter ihrer Fassade wirken Kräfte, die weit älter sind als die Metropole selbst.

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Im Zentrum der Handlung stehen die sogenannten „Originals“. Diese Wesen leben seit Jahrhunderten unter den Menschen und verfügen über außergewöhnliche Fähigkeiten sowie eine besondere Beziehung zur Zeit. Über Generationen hinweg konnten sie ihre Macht nutzen und ausweiten. Nun scheint jedoch der Moment gekommen zu sein, an dem diese Macht eingefordert wird.

Die Ereignisse, die sich in Amsterdam entfalten, reichen dabei weit über die Stadtgrenzen hinaus. Laut der Hintergrundgeschichte wurden entscheidende Weichen bereits Jahrhunderte zuvor gestellt. Die Ursprünge reichen bis ins Jahr 1333 zurück, als geheimnisvolle Verträge geschlossen wurden, deren Auswirkungen bis in die Gegenwart spürbar sind.

Noa Brooklyn und das Schicksal der Sammlerin

Eine zentrale Rolle übernimmt Noa Brooklyn. Sie wurde als sogenannte „Collector“, also Sammlerin, geboren und von den Zaindaris für eine Bestimmung erzogen, die sie sich niemals selbst ausgesucht hat.

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Der Prolog begleitet Noa während ihres sogenannten Commencement. In dieser Phase beginnt sie zu verstehen, welche Rolle ihr innerhalb der größeren Ereignisse zugedacht wurde. Gleichzeitig wird deutlich, dass sich ein alter Zyklus seinem Ende nähert, während bereits ein neuer beginnt.

Eine weitere wichtige Figur ist Aaron. Er stammt aus dem Jahr 1999 und erlebt die Welt auf ungewöhnliche Weise durch die Augen einer Katze. Welche Verbindung zwischen Aaron, Noa und den verborgenen Mächten der Spielwelt besteht, bleibt zunächst Teil des zentralen Mysteriums.

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Eine Geschichte über mehrere Zeitebenen

Zu den auffälligsten Merkmalen von 1666: Amsterdam gehört seine Struktur über mehrere Zeitebenen hinweg. Die Handlung erstreckt sich über die Jahre 1666, 1999 und die Gegenwart. Jede Epoche enthüllt neue Hinweise und Fragmente einer größeren Wahrheit.

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Dadurch entsteht ein erzählerisches Geflecht, das nach und nach die Hintergründe der Figuren, die Bedeutung der geheimnisvollen Verträge und die Zusammenhänge zwischen Vergangenheit und Gegenwart offenlegt.

Entscheidungen mit Auswirkungen

Bereits im Prolog treffen Spieler eine wichtige Entscheidung. Sie wählen einen Gefährten, der sie auf ihrem Weg begleiten wird und eng mit ihrem Schicksal verbunden ist. Der Prolog kann im übrigen bereits kostenlos runtergeladen und gespielt werden.

Darüber hinaus soll der Prolog die Grundlagen eines Universums vorstellen, das über Jahrhunderte hinweg von unsichtbaren Kräften beeinflusst wurde. Dabei wird schnell klar, dass in dieser Welt vieles nicht so ist, wie es auf den ersten Blick erscheint.

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Mit seinem Fokus auf Geheimnisse, mehrere Zeitebenen und eine mystische Hintergrundgeschichte legt 1666: Amsterdam den Grundstein für ein ungewöhnliches Action-Adventure. Der kostenlose Prolog bietet bereits jetzt die Möglichkeit, in die düstere Welt einzutauchen und erste Antworten auf die vielen offenen Fragen zu suchen.