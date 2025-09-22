Call of Duty: Black Ops 7 soll mehr Content nach Release bieten – Modern Warfare 4 soll gänzlich anders werden

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Die Vorfreude auf Call of Duty: Black Ops 7 steigt, und nun sorgt ein neuer Leak für Gesprächsstoff. Insider TheGhostOfHope, der bereits mehrfach zuverlässige Informationen zur Reihe geteilt hat, will erfahren haben, dass Treyarchs nächster Teil deutlich mehr Post-Launch-Content bieten wird als seine Vorgänger, Modern Warfare 3 und Black Ops 6. Gleichzeitig soll das darauffolgende Modern Warfare 4 (Release: 2026) eine „sehr bedeutende“ technische Neuerung bringen.7

Laut dem Insider plant Activision, die Inhalte für Black Ops 7 besonders in den ersten vier Seasons massiv auszubauen. Spieler sollen von Season 1 bis Season 4 so viele neue Maps, Modi und Events wie möglich erhalten. Danach soll der Umfang etwas zurückgefahren werden, um Raum für die Marketingkampagne rund um Modern Warfare 4 zu schaffen.

Dabei ist interessant, dass Treyarch offenbar Inhalte, die ursprünglich für Black Ops 6 vorgesehen waren, auf den neuen Titel verschiebt. Statt gestrichene Ideen in der Schublade verschwinden zu lassen, sollen sie jetzt im kommenden Black Ops 7 zum Einsatz kommen.

Fokus auf Warzone und nahtlosen Übergang

Auch Warzone soll stark profitieren. Treyarch und Raven Software haben laut Leak die Anweisung erhalten, „nichts auf dem Tisch zu lassen“. Das bedeutet: alles, was an neuen Assets, Skins oder Spielmodi geplant ist, soll noch vor dem Wechsel zu Modern Warfare 4 veröffentlicht werden.

Der Grund dafür liegt in der kommenden Engine-Überarbeitung. Mit MW4 soll Call of Duty technisch einen großen Schritt machen, sodass ältere Inhalte aufwendig überarbeitet werden müssten. Activision will offenbar vermeiden, dass Ressourcen in Material fließen, das kurz darauf nicht mehr kompatibel wäre.

Modern Warfare 4 mit neuer Engine

Besonders spannend klingt die Ankündigung rund um Modern Warfare 4. Laut dem bekannten Insider (via X.com) soll dieser Titel eine „sehr bedeutende“ Engine-Erneuerung bekommen. Was das konkret heißt, bleibt abzuwarten. Denkbar sind jedoch verbesserte Animationen, realistischere Physik und detailliertere Umgebungen, die Call of Duty technisch näher an aktuelle Next-Gen-Standards bringen könnten.

Gerüchteweise soll Modern Warfare 4 zudem mit einer aggressiven Marketingstrategie begleitet werden. Ab Season 5 von Black Ops 7 könnten die Inhalte deshalb etwas knapper ausfallen, während gleichzeitig erste Trailer, eine Beta-Phase und Multiplayer-Events zu MW4 anlaufen.

Was bedeutet das für dich?

Für Fans von Black Ops klingt das nach guten Nachrichten. Statt eines schnellen Fokuswechsels will Activision Black Ops 7 zunächst mit ordentlich Content versorgen. Das könnte dafür sorgen, dass die Community länger aktiv bleibt, während sich das Entwicklerteam bereits auf die Zukunft vorbereitet.

Für Modern Warfare-Fans wiederum klingt die Aussicht auf eine große technische Erneuerung vielversprechend. Sollte die Engine wirklich spürbar verbessert werden, könnte MW4 einen der größten Sprünge der Serie seit Jahren markieren. Immerhin soll es ein Starttitel für die nächste Xbox-Konsole werden, die ebenfalls Ende 2026 erscheinen soll.

