Call of Duty: Black Ops 7 – Die besten Meta-Loadouts in der Beta

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.
Mit der Veröffentlichung der Beta-Version von Call of Duty: Black Ops 7 erhalten Spieler einen exklusiven Vorgeschmack auf das kommende Action-Spektakel, das am 14. November 2025 erscheint. Neben dem rasanten Multiplayer-Modus bietet die Beta auch einen ersten Einblick in den neuen Zombie-Modus „Vandorn Farm Survival“. Die Testphase wurde bis zum 9. Oktober verlängert – genug Zeit, um Belohnungen freizuschalten und die besten Waffen-Setups auszuprobieren.
Im Folgenden findest du die aktuell stärksten Meta-Loadouts für die wichtigsten Waffentypen in der Beta:
M15 MOD 0
Das M15 MOD 0 überzeugt mit hoher Feuerrate und solidem Schadensoutput. Die empfohlene Gunfighter-Konfiguration reduziert den Rückstoß und erhöht die Reichweite – ideal für präzise Fernkämpfe.
Empfohlene Attachments:
- Optik: LTI Mini
- Mündung: Redwell 5.56 Compensator
- Lauf: 18″ Bowen Watchtower Barrel
- Unterlauf: Iron Hold Angled Grip
- Magazin: Mayday Extended Mag
- Griff: Hexcut Grip
- Schaft: Wander-3V Stock
- Laser: 3MW Motion Strike Laser
M8A1
Die M8A1 ist derzeit die dominierende Waffe im Spiel. Als 4-Schuss-Salvengewehr bietet sie eine extrem kurze TTK (Time to Kill) und exzellente Reichweite. Die Gunfighter-Konfiguration maximiert die Distanzleistung und macht sie zur besten Wahl für präzise Spieler.
Empfohlene Attachments:
- Optik: Lethal Tools ELO
- Mündung: RL-5.56 Brake
- Lauf: 23″ Barrier Barrel
- Unterlauf: Ironhold Angled Grip
- Magazin: Sentinel Extended Mag
- Griff: G7-Launch Grip
- Schaft: Swiftline Stock
- Laser: 3MW Motion Strike Laser
Ryden 45k
Für aggressive Spielstile während der Black Ops 7 Beta ist die Ryden 45k ideal. Sie punktet mit hoher Mobilität und schneller TTK im Nahbereich. Auch als Sekundärwaffe im Overkill-Setup macht sie eine gute Figur.
Empfohlene Attachments:
- Optik: Lethal Tools ELO
- Mündung: Hawker Series 45
- Lauf: 12″ Vienna Barrel
- Unterlauf: Flowguard Foregrip
- Magazin: Torch 40 Round Mag
- Griff: Eruption Grip
- Schaft: Ventral Stock
- Modifikation: Recoil Sync Unit
Dravec 45
Die Dravec 45 ist das Meta-SMG der Beta. Sie kombiniert gute Reichweite mit starker Handhabung und eignet sich für mittlere Distanzen.
Empfohlene Attachments:
- Optik: Lethal Tools ELO
- Mündung: Hawker Series 45
- Lauf: 19″ Horizon Fluted Barrel
- Magazin: Gator Extended Mag
- Griff: Herald-Z1 Grip
- Schaft: EAM Heritage Stock
- Laser: LTI Swiftpoint Laser
- Modifikation: Accelerated Recoil System
VS Recon
Der VS Recon ist das beste Scharfschützengewehr der Beta von Black Ops 7. Mit seiner Bolt-Action-Mechanik und hoher Präzision erinnert er an den legendären DSR 50. Die Gunfighter-Konfiguration verbessert Handling und Reichweite.
- Call of Duty: Black Ops 7 soll mehr Content nach Release bieten – Modern Warfare 4 soll gänzlich anders werden
Empfohlene Attachments:
- Mündung: Greaves A-762
- Lauf: 17″ RistRauch Nimbus Barrel
- Schaftpolster: Stabil Heavy Pad
- Magazin: Dashline Speed Mag
- Griff: R-1 Shelf Grip
- Laser: 1MW Instinct Laser Array
- Modifikation: Light Bold
Ob du nun auf Präzision, Mobilität oder Feuerkraft setzt – mit diesen Loadouts bist du bestens gerüstet, um in der Black Ops 7 Beta zu glänzen. Nutze die verbleibende Zeit bis zum 9. Oktober, um deine Waffen zu leveln und exklusive Belohnungen zu sichern.
