Call of Duty: Black Ops 7 – Die besten Meta-Loadouts in der Beta

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Mit der Veröffentlichung der Beta-Version von Call of Duty: Black Ops 7 erhalten Spieler einen exklusiven Vorgeschmack auf das kommende Action-Spektakel, das am 14. November 2025 erscheint. Neben dem rasanten Multiplayer-Modus bietet die Beta auch einen ersten Einblick in den neuen Zombie-Modus „Vandorn Farm Survival“. Die Testphase wurde bis zum 9. Oktober verlängert – genug Zeit, um Belohnungen freizuschalten und die besten Waffen-Setups auszuprobieren.

Im Folgenden findest du die aktuell stärksten Meta-Loadouts für die wichtigsten Waffentypen in der Beta:

Werbung

M15 MOD 0

Das M15 MOD 0 überzeugt mit hoher Feuerrate und solidem Schadensoutput. Die empfohlene Gunfighter-Konfiguration reduziert den Rückstoß und erhöht die Reichweite – ideal für präzise Fernkämpfe.

Empfohlene Attachments:

Optik: LTI Mini

Mündung: Redwell 5.56 Compensator

Lauf: 18″ Bowen Watchtower Barrel

Unterlauf: Iron Hold Angled Grip

Magazin: Mayday Extended Mag

Griff: Hexcut Grip

Schaft: Wander-3V Stock

Laser: 3MW Motion Strike Laser

M8A1

Die M8A1 ist derzeit die dominierende Waffe im Spiel. Als 4-Schuss-Salvengewehr bietet sie eine extrem kurze TTK (Time to Kill) und exzellente Reichweite. Die Gunfighter-Konfiguration maximiert die Distanzleistung und macht sie zur besten Wahl für präzise Spieler.

Werbung

Empfohlene Attachments:

Optik: Lethal Tools ELO

Mündung: RL-5.56 Brake

Lauf: 23″ Barrier Barrel

Unterlauf: Ironhold Angled Grip

Magazin: Sentinel Extended Mag

Griff: G7-Launch Grip

Schaft: Swiftline Stock

Laser: 3MW Motion Strike Laser

Ryden 45k

Für aggressive Spielstile während der Black Ops 7 Beta ist die Ryden 45k ideal. Sie punktet mit hoher Mobilität und schneller TTK im Nahbereich. Auch als Sekundärwaffe im Overkill-Setup macht sie eine gute Figur.

Empfohlene Attachments:

Optik: Lethal Tools ELO

Mündung: Hawker Series 45

Lauf: 12″ Vienna Barrel

Unterlauf: Flowguard Foregrip

Magazin: Torch 40 Round Mag

Griff: Eruption Grip

Schaft: Ventral Stock

Modifikation: Recoil Sync Unit

Dravec 45

Die Dravec 45 ist das Meta-SMG der Beta. Sie kombiniert gute Reichweite mit starker Handhabung und eignet sich für mittlere Distanzen.

Empfohlene Attachments:

Werbung

Optik: Lethal Tools ELO

Mündung: Hawker Series 45

Lauf: 19″ Horizon Fluted Barrel

Magazin: Gator Extended Mag

Griff: Herald-Z1 Grip

Schaft: EAM Heritage Stock

Laser: LTI Swiftpoint Laser

Modifikation: Accelerated Recoil System

VS Recon

Der VS Recon ist das beste Scharfschützengewehr der Beta von Black Ops 7. Mit seiner Bolt-Action-Mechanik und hoher Präzision erinnert er an den legendären DSR 50. Die Gunfighter-Konfiguration verbessert Handling und Reichweite.

Empfohlene Attachments:

Mündung: Greaves A-762

Lauf: 17″ RistRauch Nimbus Barrel

Schaftpolster: Stabil Heavy Pad

Magazin: Dashline Speed Mag

Griff: R-1 Shelf Grip

Laser: 1MW Instinct Laser Array

Modifikation: Light Bold

Ob du nun auf Präzision, Mobilität oder Feuerkraft setzt – mit diesen Loadouts bist du bestens gerüstet, um in der Black Ops 7 Beta zu glänzen. Nutze die verbleibende Zeit bis zum 9. Oktober, um deine Waffen zu leveln und exklusive Belohnungen zu sichern.

In diesem Artikel erfährst du, wie Cheater bereits jetzt die Beta unterwandern. Hier erfährst du alles zu den besten PC-Einstellungen von Black Ops 7.

Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!

Werbung