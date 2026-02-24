Call of Duty Modern Warfare 4: Xbox-Verschiebung bringt Doppel-Release und Zombies-Ableger ins Spiel

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Plausibel! - Die vorliegenden Hinweise wirken stimmig und nachvollziehbar.

Die Verschiebung der nächsten Xbox-Generation auf 2027 hat laut dem bekannten Call-of-Duty-Insider TheGhostOfHope grosse Auswirkungen auf Activisions Pläne für 2026. Modern Warfare 4, das in diesem Jahr als nächster Serientitel erscheinen soll, war demnach als Launchtitel für die neue Konsole geplant und sollte gemeinsam mit der frischen Hardware gegen GTA 6 ankommen. Dieser Plan ist jetzt zerstört.

Was stattdessen geplant sein soll

Laut dem Insider wird intern darüber diskutiert, zwei Call-of-Duty-Spiele gleichzeitig mit der nächsten Xbox zu veröffentlichen: einen klassischen Multiplayer-Titel und daneben ein eigenständiges Zombies-Spiel, das vermutlich von Treyarch entwickelt wird. Als Vergleich nannte der Insider den Doppel-Release von Infinite Warfare und Modern Warfare Remastered aus dem Jahr 2016, die beide zusammen erschienen. Damals war die Idee, zwei verschiedene Spielergruppen gleichzeitig anzusprechen. Ob das diesmal funktioniert, ist eine andere Frage.

Agiler, weniger jährlich

Interessant ist, was der Insider über die Strategie unter der neuen Xbox-Chefin Asha Sharma berichtet. Microsoft wolle, dass Activision künftig weniger starr im jährlichen Release-Rhythmus denkt und schneller auf Markttrends reagieren kann. Als Beispiel nannte er den Extraction-Shooter-Boom, den Call of Duty verpasst hat, weil die Produktionspipeline zu unflexibel war. Ob das eine echte Strategieänderung oder nur wohlklingende Kommunikation ist, wird sich erst zeigen, wenn konkrete Entscheidungen folgen.

Was wirklich gesichert ist

Wenig. Modern Warfare 4 als nächster Serientitel ist durch mehrere unabhängige Quellen als wahrscheinlich einzustufen. Das ein Koreakrieg-Szenario als Setting geplant ist, gilt ebenfalls als gut begründet. Alles andere, der Doppel-Release, das Zombies-Standalone und die neue Markenstrategie, stammt aus einer einzigen Insider-Quelle und wurde vom Entwicklerteam bereits teilweise zurückgewiesen. Black Ops 7, der aktuelle Serienteil, war laut Verkaufscharts trotz mässiger Kritiken im Dezember 2025 und Januar 2026 das meistverkaufte Spiel. Die Reihe ist wirtschaftlich stabil.

Dass Activision und Microsoft das Franchise trotzdem strategisch neu ausrichten wollen, ist das eigentlich glaubwürdige Detail an diesem Bericht.

