Phil Spencer tritt zurück Asha Sharma wird neue Microsoft Gaming CEO

Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Bei Microsoft kommt es zu einem tiefgreifenden Umbruch an der Spitze des Gaming Geschäfts. Microsoft Gaming CEO Phil Spencer tritt zum 23. Februar nach 38 Jahren im Unternehmen in den Ruhestand. Gleichzeitig verlässt Xbox Präsidentin und Chief Operating Officer Sarah Bond das Unternehmen.

Die Nachfolge ist bereits geregelt. Asha Sharma übernimmt die Rolle als Executive Vice President und CEO von Microsoft Gaming und berichtet direkt an Microsoft CEO Satya Nadella. Der bisherige Leiter der Xbox Game Studios, Matt Booty, wird zum Executive Vice President und Chief Content Officer befördert.

Das Ende einer Ära unter Phil Spencer

Phil Spencer prägte die Xbox Sparte über mehr als ein Jahrzehnt an der Spitze. Unter seiner Führung expandierte Microsoft Gaming massiv in Richtung PC, Mobile und Cloud. Zudem verantwortete er strategische Großübernahmen wie Activision Blizzard und ZeniMax und stärkte die Rolle von Xbox als plattformübergreifende Marke.

Satya Nadella würdigte Spencer in einer internen E Mail als zentrale Figur für die Transformation des Gaming Geschäfts. Microsoft erreiche heute über 500 Millionen monatlich aktive Nutzer und sei einer der führenden Publisher über alle Plattformen hinweg. Spencer selbst sprach von einem bewussten Übergang, der Stabilität sichern und die Grundlage für die nächsten Jahre stärken solle. Bis zum Sommer bleibt er dem Unternehmen beratend erhalten, um einen reibungslosen Wechsel sicherzustellen.

Asha Sharma setzt auf Spiele, Fans und Zukunftsmodelle

Mit Asha Sharma übernimmt eine Managerin mit starkem Plattform Hintergrund die Führung. Sie war zuvor unter anderem bei Instacart und Meta tätig und soll Microsoft Gaming in eine neue Wachstumsphase führen. In ihrer ersten Mitteilung betonte sie drei Prioritäten: großartige Spiele, eine klare Rückbesinnung auf Xbox als Marke und die aktive Gestaltung der Zukunft des Spielens.

Sharma kündigte an, ikonische Franchises weiter auszubauen und gleichzeitig neue Ideen zu fördern. Risiken seien notwendig, um sich in einem Markt zu behaupten, der sich durch verändertes Spielerverhalten, neue Geschäftsmodelle und den Einfluss von KI rasant entwickle. Gleichzeitig stellte sie klar, dass kurzfristige Monetarisierung oder beliebige KI Inhalte nicht die Richtung von Xbox bestimmen sollen. Spiele seien Kunst und müssten von kreativen Teams getragen werden.

Matt Booty soll als Chief Content Officer die Studio Organisation stärken. Unter seiner Leitung ist Microsoft Gaming auf fast 40 Studios angewachsen. Laut Booty sind aktuell keine organisatorischen Änderungen innerhalb der Studios geplant.

Strategischer Neustart zum 25. Xbox Jubiläum

Der Führungswechsel fällt in eine symbolträchtige Phase. Microsoft feiert 25 Jahre Xbox und positioniert Gaming weiterhin als Kernbestandteil seiner Endkundenstrategie. Während Hardware, Cloud und plattformübergreifende Dienste weiter ausgebaut werden, soll die Marke Xbox gleichzeitig enger an ihre Community gebunden werden.

Für die Branche markiert der Rücktritt von Phil Spencer das Ende einer prägenden Ära. Mit Asha Sharma beginnt nun ein neues Kapitel, das Innovation, Plattformdenken und kreative Exzellenz verbinden soll.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!