Forza Horizon 6 geleakt: Xbox-Blockbuster schon vor Release im Netz

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Für Xbox und Playground Games ist das ein äußerst unangenehmer Moment. Forza Horizon 6 soll wenige Tage vor dem offiziellen Release vollständig im Netz gelandet sein. Laut mehreren Berichten wurde eine komplette PC-Version des Rennspiels über Steam zugänglich, weil der Preload offenbar nicht korrekt verschlüsselt war. Dadurch konnten Dateien frühzeitig ausgelesen und verbreitet werden.

Der offizielle Launch von Forza Horizon 6 ist für den 19. Mai 2026 geplant. Käufer der Premium Edition sollen bereits ab 15. Mai loslegen können. Nun taucht das Spiel aber offenbar schon vorher auf einschlägigen Seiten auf. TheVerge.com berichtet, dass eine vollständige Version geleakt und bereits geknackt wurde. Reddit-Nutzer sollen den Vorfall zuerst bemerkt haben, mehrere Beiträge wurden später wieder entfernt.

Was ist bei Forza Horizon 6 passiert?

Der Auslöser soll ein Fehler beim Steam-Preload gewesen sein. Normalerweise können Spieler große Spieldateien vor Release herunterladen, aber noch nicht nutzen. Dafür werden diese Daten verschlüsselt und erst zum Start freigeschaltet. Bei Forza Horizon 6 soll genau dieser Schutz gefehlt haben. Dadurch konnten Dataminer und Piraterie-Gruppen offenbar sehr schnell auf die vollständigen Dateien zugreifen.

Werbung

Für Microsoft ist das besonders bitter, weil Forza Horizon 6 einer der wichtigsten Xbox-Titel des Jahres ist. Das Rennspiel spielt diesmal in Japan, bietet über 550 Fahrzeuge und erscheint direkt zum Start im Game Pass Ultimate sowie im PC Game Pass. Eine PS5-Version ist ebenfalls für später im Jahr geplant.

Fast 8000 Jahre Sperre! – Spieler sollen bereits gebannt werden

Besonders kurios: Laut PCGamer.com reagiert der Entwickler offenbar mit drastischen Sperren gegen Spieler, die vorzeitig mit der geleakten Version online gehen. Dem Bericht zufolge erhalten betroffene Nutzer Sperren bis zum 31. Dezember 9999. Das ist praktisch ein permanenter Bann, denn niemand überleben wird.

Damit sendet Playground Games ein klares Signal: Wer vor dem offiziellen Start spielt oder versucht, sich mit einer unerlaubten Version online zu verbinden, riskiert offenbar den vollständigen Ausschluss. Gleichzeitig dürfte das Studio versuchen, die Verbreitung des Leaks einzudämmen und Spoiler, Datamining sowie Online-Probleme vor Launch zu begrenzen.

Werbung

Ein großer Schaden kurz vor dem Start?

Wie stark der Leak die Verkäufe wirklich trifft, bleibt offen. Forza Horizon 6 erscheint direkt im Game Pass, was den klassischen Piraterie-Schaden möglicherweise reduziert. Viele Spieler werden das Spiel ohnehin legal über ihr Abo starten. Trotzdem ist ein vollständiger Leak vor Release ein Problem. Er kann Überraschungen zerstören, technische Details frühzeitig offenlegen und die Kontrolle über den Launch-Narrativ nehmen.

Gerade bei einem Prestige-Titel wollte Xbox eigentlich mit positiven Meldungen in die Launch-Woche gehen. Der offizielle Launch-Trailer erschien erst vor wenigen Tagen und zeigte unter anderem die Japan-Kulisse, neue Rennmomente und eine Hommage an den verstorbenen Rallye-Star Ken Block.

Stattdessen spricht die Community jetzt über Steam-Dateien, fehlende Verschlüsselung und frühe Cracks. Für Microsoft ist das kein Weltuntergang, aber ein peinlicher Sicherheitsfehler zur denkbar ungünstigen Zeit.

Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!