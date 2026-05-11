Xbox Game Pass landet bei Discord Nitro: Das bekommst du als Spieler spendiert

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Discord Nitro wird für Spieler deutlich interessanter. Discord und Xbox haben die neue Partnerschaft nun offiziell angekündigt, durch die zahlende Nitro-Mitglieder ab sofort Zugriff auf eine Starter Edition des Xbox Game Pass bekommen. Das neue Angebot ist in unterstützten Regionen verfügbar und soll direkt über den Nitro Home-Bereich freigeschaltet werden können.

Die Starter Edition enthält laut Discord eine Bibliothek mit mehr als 50 PC- und Konsolenspielen, die Nutzer herunterladen und spielen können. Discord betont außerdem, dass sich der Preis von Nitro durch die neue Game-Pass-Erweiterung nicht ändert. Damit wird Game Pass zu einem festen Zusatzvorteil innerhalb des bestehenden Nitro-Abos.

Discord Nitro: Was steckt in Xbox Game Pass Starter?

Die neue Starter Edition ist keine vollständige Game-Pass-Ultimate-Mitgliedschaft. Sie bietet aber einen klaren Einstieg in das Xbox-Ökosystem. Enthalten sind über 50 Spiele, darunter Beispiele wie Fallout 4, Stardew Valley, DayZ, Deep Rock Galactic, Overcooked 2 und Grounded – wie bereits am 25. April geleakt (weiter unten nachzulesen). Neue Spiele sollen laut Discord regelmäßig ergänzt werden.

Dazu kommen 10 Stunden Xbox Cloud Gaming pro Monat. Die Spielzeit wird ab dem Start einer Cloud-Session gezählt und setzt sich zu Beginn jedes Kalendermonats zurück.

Wichtig ist aber: Die neue Starter Edition richtet sich vor allem an Nitro-Mitglieder, die noch kein aktives Xbox-Game-Pass-Abo besitzen. Laut Discord-Support lässt sich der Vorteil nicht sinnvoll mit einer bestehenden Game-Pass-Mitgliedschaft stapeln. Wer bereits Game Pass nutzt, bekommt diesen Starter-Zugang also nicht zusätzlich oben drauf.

Für bestehende Xbox-Nutzer gibt es trotzdem neue Discord-Vorteile. Xbox schreibt im offiziellen Blog, dass die Partnerschaft in beide Richtungen ausgebaut wird. Einige Game-Pass-Mitglieder sollen zusätzliche Discord-Vorteile erhalten, während Nitro-Nutzer über die Starter Edition erstmals leichter in Game Pass einsteigen können.

Ursprünglicher Leak vom 25. April 2026:

Xbox Game Pass Starter geleakt: Günstiger Einstieg mit großem Haken

Der Xbox Game Pass steht offenbar vor der nächsten großen Veränderung. Nach mehreren Leaks rund um neue Abo-Modelle ist nun eine mögliche Xbox Game Pass Starter Edition aufgetaucht. Laut Dealabs.com soll die neue Stufe mehr als 50 Spiele enthalten, auf PC, Konsole und kompatiblen Geräten nutzbar sein und zusätzlich 10 Stunden Cloud-Gaming pro Monat bieten.

Besonders spannend: Die neue Edition soll offenbar mit Discord Nitro zusammenhängen. The Verge berichtete bereits über einen Leak, der eine mögliche Game-Pass-Starter-Integration für Discord-Nitro-Abonnenten zeigt. Der große Haken daneo: Kein Online-Multiplayer auf Konsole. So attraktiv das Angebot auf den ersten Blick klingt, eine Einschränkung könnte für Diskussionen sorgen. Das bedeutet: Wer ein kostenpflichtiges Spiel wie EA Sports FC 26, Call of Duty: Black Ops 7 oder Battlefield 6 besitzt, könnte mit diesem Abo nicht online spielen.

Xbox Game Pass Starter Edition – Ein reines Angebot für PC-Spieler?

Damit wäre die Starter Edition eine besondere Stufe im Game-Pass-Angebot. Sie würde zwar Spiele und Cloud-Zugriff bieten, aber nicht die klassische Multiplayer-Funktion, die viele Konsolen-Spieler erwarten. Genau deshalb wirkt das Modell eher wie ein Einstiegspaket für PC-Spieler, Cloud-Nutzer oder Discord-Nitro-Abonnenten, die nebenbei in den Xbox-Kosmos hineinschnuppern wollen.

Die geleakte Liste fällt durchaus interessant aus. Neben kleineren Indie-Hits sollen auch große Namen enthalten sein. Dazu zählen unter anderem Halo 5: Guardians, DayZ, Fallout 4, Fallout 76, DOOM Eternal, Gears 5, Hades, Stardew Valley, Control, Batman: Arkham Knight, Ori and the Will of the Wisps, Psychonauts 2 und Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge.

Auch Titel wie Deep Rock Galactic, Dead Cells, Slay the Spire, PowerWash Simulator, Firewatch, TUNIC, Unpacking, Vampire Survivors und Warhammer 40.000: Darktide sollen dazugehören. Damit wirkt die Auswahl nicht wie ein reines Resteverwertungspaket. Viele dieser Spiele eignen sich perfekt für kurze Sessions, was zur 10-Stunden-Cloud-Grenze passen würde.

Interessant ist auch, dass die Liste nicht komplett identisch mit bestehenden Game-Pass-Stufen sein soll. Dealabs nennt unter anderem DOOM 64 und die PC-Version von Psychonauts als Spiele, die im Starter-Abo auftauchen sollen, während andere Titel aus vergleichbaren Katalogen fehlen könnten.

Warum macht Xbox das?

Microsoft hat den Game Pass in den letzten Monaten stark umgebaut. Laut Leaks werden neue Call-of-Duty-Titel nicht mehr direkt zum Start im Game Pass erscheinen, sondern erst später in den Dienst kommen. Eine günstige Starter Edition würde gut in diese neue Strategie passen. Xbox könnte damit mehr Nutzer erreichen, ohne ihnen sofort den vollen Funktionsumfang der teureren Abos zu geben. Für Discord Nitro wäre es zusätzlich ein starker Bonus, dass aktuell 9,99 Euro pro Monat kostet. Für Xbox wäre es eine Möglichkeit, neue Spieler in das Ökosystem zu holen.

Anderseits wird die Abo-Struktur des Game Pass damit immer komplexer. Die Xbox Game Pass Starter Edition könnte ein cleverer Einstieg in den Game Pass werden, vor allem für PC-Spieler, Cloud-Nutzer und Discord-Nitro-Abonnenten. Über 50 Spiele, Rewards und 10 Stunden Cloud-Gaming pro Monat klingen nach einem fairen Bonuspaket. Wann die neue Funktion startet ist noch ungewiss. Auf dem offiziellen X.com-Account von Discord ist nur von „Bald“ die Rede.

Für klassische Xbox-Konsolenspieler dürfte die neue Game Pass-Funktion von Discord Nitro keine Wirkung haben. Ohne Online-Multiplayer wirkt das für mich wie ein reines PC-Angebot.

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