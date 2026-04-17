Xbox Game Pass-Leak: Neue Abo-Stufen könnten Cloud-Gaming begrenzen

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Plausibel! - Die vorliegenden Hinweise wirken stimmig und nachvollziehbar.

Microsoft arbeitet offenbar im Hintergrund an einer komplett neuen Game Pass Strategie. Neue Hinweise aus dem Backend zeigen: Das Abo könnte schon bald deutlich flexibler werden, aber nicht ohne Kompromisse. Im Fokus stehen zwei mysteriöse Codenamen: „TRITON“ und „Duet“, wie WindowsCentral.com berichtet. Beide tauchen erneut in den Systemdaten auf und könnten den nächsten großen Schritt für den Xbox Game Pass darstellen.

Die wohl spannendste Entdeckung: Hinweise auf ein monatliches Zeitlimit für Cloud Gaming. Das wäre ein echter Einschnitt. Bisher kannst du Xbox Cloud Gaming unbegrenzt nutzen, zumindest im teuren Ultimate-Abo. Mit den neuen Tarifen könnte sich das ändern. Andere Anbieter wie NVIDIA GeForce Now setzen bereits auf solche Limits. Dort sind selbst im teuersten Tarif nur rund 100 Stunden pro Monat möglich. Xbox könnte also einen ähnlichen Weg einschlagen. Der Hintergrund liegt auf der Hand: Kosten sparen und günstigere Einstiegspreise ermöglichen.

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Was steckt hinter „TRITON“ und „Duet“?

Die aktuellen Hinweise zeichnen ein relativ klares Bild:

TRITON scheint ein Game-Pass-Tarif zu sein, der sich auf First-Party-Spiele konzentriert, dazu zählen große Marken wie Halo, Doom, Fable oder Hellblade

Duet könnte zusätzlich eine Integration mit Streaming-Diensten wie Netflix beinhalten

Gerade letzteres wäre ein spannender Schritt. Microsoft hat bereits Gespräche mit Netflix bestätigt, eine Kombination aus Gaming und Streaming wäre also keine Überraschung mehr und könnte auf einem Schlag Millionen neuer Nutzer bringen, wenn diese das Upgrade möchten.

Neue Strategie: Günstiger, aber eingeschränkt

Die möglichen neuen Modelle passen perfekt zu den jüngsten Aussagen von Xbox-Chefin Asha Sharma. Sie hatte erst vor Kurzem intern zugegeben, dass der Game Pass für viele Spieler zu teuer geworden ist. Die Lösung: Mehr Auswahl bei den Abos.

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Für Spieler die Cloud Gaming schätzen, würde das günstigere Tarife, aber mit weniger Features bedeuten. Perfekt für all jene, die keine 6 Stunden pro Tag Spielzeit zur Verfügung haben.

Eine wichtige Frage bleibt: Wird das aktuelle Ultimate-Abo schlechter? Aktuell sieht es nicht danach aus. Vielmehr dürfte Microsoft den bestehenden Tarif als Premium-Option behalten, ohne Limits und mit vollem Zugriff. Die neuen Modelle wären dann eher Einstiegsvarianten für Spieler, die weniger zahlen wollen.

Noch ist nichts offiziell bestätigt. Aber die Hinweise verdichten sich immer mehr.

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