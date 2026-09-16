Xbox Game Pass: Microsoft reagiert auf das Day-One-Aus und lässt eine entscheidende Tür offen

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Microsoft hat sich erstmals zum Gerücht geäußert, wonach der Xbox Game Pass ab 2027 keine neuen Spiele mehr direkt zum Release enthalten könnte. Die gute Nachricht zuerst: Bereits angekündigte Day-One-Spiele bleiben nach aktuellem Stand unangetastet.

Die langfristige Zukunft des Modells lässt Microsoft allerdings offen. Ein Xbox-Sprecher erklärte gegenüber Forbes-Autor Paul Tassi, dass das Unternehmen regelmäßig unterschiedliche Game-Pass-Angebote teste und derzeit keine finalisierten Änderungen anzukündigen habe. Gleichzeitig stellte Microsoft ausdrücklich klar, dass sich bei bereits angekündigten Spielen für den Game Pass Ultimate nichts am Day-One-Release ändert.

Das ist wichtig, weil das ursprüngliche Gerücht wesentlich weiter geht. ResetEra-Moderator Slayven behauptet unter Berufung auf eine ihm bekannte Quelle (via Resetera), dass Microsoft den Game Pass 2027 grundlegend umbauen möchte.

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Microsoft sagt nicht, dass Day-One-Spiele dauerhaft bleiben

Genau hier wird die Wortwahl interessant. Microsoft sagt nicht ausdrücklich: „Wir werden Day-One-Spiele nicht abschaffen.“ Bestätigt wird lediglich, dass noch keine Pläne finalisiert seien und bereits angekündigte Veröffentlichungen weiterhin wie versprochen am ersten Tag im Game Pass Ultimate landen.

Damit bleibt theoretisch die Möglichkeit bestehen, dass Microsoft seine Strategie für Spiele verändert, die bislang noch nicht für den Game Pass angekündigt wurden. Ob das tatsächlich passiert, wissen wir aktuell nicht. Das ursprüngliche Gerücht muss deshalb weiterhin mit deutlicher Vorsicht behandelt werden.

Laut Slayven soll die Umstellung irgendwann zwischen Februar und April 2027 erfolgen. Neue Spiele würden dann nicht mehr automatisch am Veröffentlichungstag ins Abo kommen. Gleichzeitig ist von einem werbefinanzierten Modell für 12,99 Euro und einer werbefreien Variante für 19,99 Euro die Rede. Cloud Gaming könnte dem Leak zufolge aus dem normalen Abo verschwinden und separat angeboten werden.

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Keine dieser Angaben wurde von Microsoft bestätigt. Xbox räumt lediglich ein, regelmäßig mit unterschiedlichen Game-Pass-Angeboten und Preisen zu experimentieren.

Gears of War: E-Day bleibt definitiv ein Day-One-Spiel

Für bereits angekündigte Veröffentlichungen ändert sich zunächst nichts. Erst am 15. September hat Microsoft beispielsweise Gears of War: E-Day erneut als Day-One-Spiel bestätigt. Der Shooter erscheint am 06. Oktober 2026 für Xbox Series X/S, PC, Handheld und Cloud.

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Dass Microsoft den Game Pass weiter umbaut, wäre grundsätzlich keine Überraschung. Der Dienst wurde in den vergangenen Jahren mehrfach neu strukturiert. Zuletzt änderte Microsoft unter anderem Preise und den Umgang mit neuen Call-of-Duty-Spielen. Gleichzeitig wird für Abonnenten immer wichtiger, welchen konkreten Vorteil die jeweilige Abo-Stufe tatsächlich bietet.

Unterm Strich bleibt deshalb ein ungewöhnlicher Zwischenstand. Das angebliche Ende der Day-One-Spiele im Xbox Game Pass ist nicht bestätigt. Microsoft hat es aber auch nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Sicher ist derzeit nur: Was bereits als Day-One-Spiel angekündigt wurde, soll auch eines bleiben.