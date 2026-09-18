Xbox One: Eine der umstrittensten Ideen von 2013 ist 15 Jahre später plötzlich zurück

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Kaum eine Konsolenpräsentation hat Microsoft so lange verfolgt wie die Enthüllung der Xbox One. Always-Online, komplizierte Regeln für gebrauchte Spiele und eine starke Fokussierung auf digitale Lizenzen lösten 2013 einen massiven Aufschrei aus. Microsoft ruderte noch vor dem Release zurück. Der Schaden war allerdings bereits angerichtet.

Jetzt zeigt sich allerdings, dass hinter einigen dieser damals umstrittenen Pläne wesentlich mehr steckte. Microsoft beschäftigte sich laut einem neuen Bericht bereits 2011 mit einem System, bei dem digitale Xbox-Spiele verschenkt werden könnten und physische Spiele im Handel gegen eine digitale Version eingetauscht werden. Das berichtet Tom Warren von The Verge unter Berufung auf Quellen, die mit Microsofts damaligen Plänen vertraut sind. Ein Teil dieser Ideen blieb demnach mehr als ein Jahrzehnt geheim.

Microsoft dachte schon 2011 über „digitale Besitzmodelle“ nach

Die Pläne gingen offenbar deutlich weiter als das, was Microsoft beim Xbox One-Launch schließlich öffentlich erklärte. Intern wurde laut Warren unter anderem über digitales Verschenken von Spielen, das sogenannte Recycling digitaler Spiele und Möglichkeiten nachgedacht, physische Discs bei Händlern gegen digitale Versionen einzutauschen.

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Vieles davon wurde nie umgesetzt. Nach der katastrophalen Reaktion auf die ursprüngliche Xbox One-Strategie strich Microsoft unter anderem die geplante dauerhafte Internetverbindung und lockerte seine Regeln für physische Spiele. Eine technische Entscheidung aus dieser Zeit blieb allerdings bestehen. Xbox One-Discs wurden so produziert, dass sie eindeutig identifiziert werden können. Genau das wird 15 Jahre später plötzlich wichtig.

Die alte Idee steckt jetzt in Xbox Disc-to-Digital

Microsoft hat Ende August 2026 Xbox Disc-to-Digital offiziell vorgestellt. Dabei kannst du eine unterstützte Xbox One- oder Xbox Series-Disc in eine Konsole mit Laufwerk einlegen und dafür eine digitale Berechtigung erhalten. Diese digitale Lizenz lässt sich anschließend auch für Funktionen wie Xbox Play Anywhere oder Xbox Cloud Gaming verwenden, sofern das jeweilige Spiel diese unterstützt. Die ursprüngliche Disc funktioniert danach weiterhin. Microsoft unterstützt zum Start tausende Titel.

Interessant ist nun, warum Microsoft diese Funktion überhaupt so umsetzen kann. Laut Warren reicht die technische Grundlage dafür bis in die Planungsphase der Xbox One zurück. Die eindeutigen Kennungen auf den Discs ermöglichen es Microsoft heute, physische Spiele mit digitalen Berechtigungen zu verknüpfen.

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Ausgerechnet der Xbox One-Shitstorm veränderte die Pläne

Ganz rehabilitieren sollte man Microsofts damalige Xbox One-Strategie dadurch allerdings nicht. Die geplante „Always Online“-Pflicht hätte erhebliche Nachteile mit sich gebracht und die Kommunikation rund um gebrauchte Spiele war 2013 teilweise widersprüchlich. Aber im Rückblick wird klarer, dass Microsoft nicht einfach nur physische Spiele einschränken wollte. Hinter der Strategie steckte offenbar auch die Idee, digitale Spiele flexibler behandelbar zu machen.

Das Problem: Die für Spieler interessanteren Teile dieser Vision kamen damals nie zustande, während vor allem die Einschränkungen öffentlich diskutiert wurden. Heute sieht die Situation anders aus. Xbox Disc-to-Digital verbindet die physische Sammlung mit digitalen Funktionen, ohne dass deine Disc dadurch automatisch wertlos wird. Microsoft bezeichnet das ausdrücklich als Teil seiner Strategie zur Spieleerhaltung.

Was das für die nächste Xbox bedeutet

Gerade mit Blick auf Project Helix und die nächste Xbox-Generation wird diese Entwicklung spannend. Microsoft möchte Xbox-Spiele künftig stärker unabhängig von einem einzelnen Gerät machen. Konsolen, PCs, Handhelds und Cloud sollen zunehmend auf dieselbe Bibliothek zugreifen können.

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Ob Microsoft irgendwann auch das Verschenken oder Weitergeben digitaler Spiele in einer neuen Form erlaubt, ist allerdings völlig offen. Das Unternehmen hat solche Funktionen für die aktuelle Xbox-Plattform nicht angekündigt. Warrens Informationen beziehen sich auf Überlegungen aus dem Jahr 2011.

Der interessante Teil der Geschichte ist deshalb ein anderer für mich: Eine technische Entscheidung, die Microsoft rund 15 Jahre zuvor für eine völlig andere Xbox-Zukunft getroffen hat, macht heute eine der interessantesten neuen Xbox-Funktionen überhaupt erst möglich. Manchmal braucht es eben länger.