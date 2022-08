Dokumente bestätigen: Xbox One verkaufte sich nicht halb so gut wie PS4

Xbox One soll sich zwischen 50 bis 58,5 Mio. verkauft haben. - (C) Microsoft

Wie gut verkaufte sich die Xbox One? In Brasilien versucht Microsoft gerade die Übernahme von Activision Blizzard vor der brasilianischen Wettbewerbsbehörde CADE zu verteidigen. Offizielle Gerichtsdokumente haben uns bisher unbekannte Details beschrieben, wie jene Behauptung, dass Sony Entwicklern Geld zahlt, damit sie ihre Titel nicht in den Xbox Game Pass geben. Neue Dokumente zeigen, dass die Xbox One Verkaufszahlen nicht nur die Hälfte jener der PS4 sind, sondern deutlich weniger.

Seit 2015 weigert sich Microsoft “offizielle Verkaufszahlen” der Xbox One zu veröffentlichen. Es wird behauptet, dies sei nicht die “Schlüsselmetrik für den Erfolg” von Xbox. Microsoft stellte die letzten Jahre mehrmals den Xbox Game Pass vor die Xbox-Konsolen in den Fokus. Die Nicht-Veröffentlichung von Verkaufszahlen hat Analysten trotzdem nicht davon aufgehalten, die Absatzzahlen der Xbox One zu schätzen. Und wie sich nun herausstellt, waren diese Schätzungen sehr nah an der Realität.

Xbox One Verkaufszahlen: Endlich eine handfeste Zahl

Die Informationen über die offiziellen Absatzzahlen der letzten Xbox-Generation findet man auf Seite 18 der Microsoft-Gerichtsakten vom 9. August 2022. Übersetzt steht dort:

“Sony hat Microsoft in Bezug auf Konsolenverkäufe und Installationsbasis übertroffen, nachdem es mehr als doppelt so viele [als] Xbox in der letzten Generation verkauft hat.”

Welche Videospiele-Heimkonsolen waren erfolgreicher? Sony aktualisierte kürzlich seine PS4-Verkaufszahlen und bestätigte 117,2 Millionen verkaufte Einheiten. Das macht sie nach der PS2 zur zweitgrößten Heimkonsole aller Zeiten. Das bedeutet auch, dass die Xbox One nur ungefähr 58,5 Millionen Geräte verkauft hat. Deutlich weniger als zu Xbox 360-Zeiten. Die vorletzte Xbox-Generation war an der PlayStation (PS3) noch näher dran. Insgesamt konnte sich die Xbox 360 über 85,81 Mio. mal verkaufen, die PS3 über 87,4 Mio. mal.

Meistverkaufte Spielekonsolen aller Zeiten

Im weltweiten Ranking der meistverkauften Spielkonsolen bis August 2022 würde das heißen:

PlayStation 2 (Heimkonsole) – 158,7 Mio. verkaufte Einheiten Nintendo DS (Handheld) – 154,02 Mio. Game Boy (Handheld) – 118,69 Mio. PlayStation 4 (Heimkonsole) – 117,2 Mio. Switch (Hybridkonsole) – 110,1 Mio. PlayStation (Heimkonsole) – 102,49 Mio. Wii (Heimkonsole) – 101,63 Mio. PlayStation 3 (Heimkonsole) – 87,4 Mio. Xbox 360 (Heimkonsole) – 85,81 Mio. Game Boy Advance (Handheld) – 81,51 Mio. PlayStation Portable (Handheld) – 80,79 Mio. Nintendo 3DS (Handheld) – 75,94 Mio. Nintendo Entertainment System (Heimkonsole) – 61,91 Mio. Xbox One (Heimkonsole) – 50 Mio. bis 58,5 Mio. Super Nintendo Entertainment System (Heimkonsole) – 49,1 Mio. Mega Drive/Genesis (Heimkonsole) – 34,06 Mio. Nintendo 64 (Heimkonsole) – 32,93 Mio. Atari 2600 (Heimkonsole) – 30 Mio. Xbox (Heimkonsole) – 24,65 Mio. GameCube (Heimkonsole) – 21,74 Mio.

Die PlayStation 5 dürfte bald die GameCube und vielleicht noch dieses Jahr die originale Xbox überholt haben. Derzeit liegen die Verkaufszahlen der PS5 bei 21,03 Mio. verkauften Einheiten. Die Xbox Series X/S liegt – laut Schätzungen der Analysten – bei 15,61 Mio. verkauften Einheiten.

Die Xbox One erschien am 22. November 2013 in Teilen Europas und den USA. Das meistverkaufte Spiel für die Konsole war übrigens GTA 5.

