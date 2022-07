Games with Gold: Keine Xbox 360 Spiele mehr

Games with Gold - Xbox One / Xbox 360 - Xbox Gold

Die Games with Gold sind ein Service, der im Juli 2013 auf Xbox 360 mit Fable 3 startete. Abonnenten des Xbox Live Gold Services wurden von da an mit Gratisspielen versorgt. Im Juni 2014 kamen dann noch Xbox One bzw. abwärtskompatible Spiele für die neue Generation dazu. Ab Oktober 2022 wird es nach guten neun Jahren keine Xbox 360 Spiele mehr im Abo-Service geben.

Weiterhin Zugriff auf bisher veröffentlichte Inhalte

Aber keine Panik, alles, was du bisher im Rahmen des Abos für Xbox 360 heruntergeladen oder wenigstens aktiviert hast, ist weiterhin in deiner Bibliothek verfügbar.

WERBUNG

Microsoft informierte sämtliche Abonnenten über die Einstellung des Service per Mail.

“Ab dem 1. Oktober 2022 werden die monatlichen Spiele, die für Xbox Game Pass Ultimate- und Xbox Live Gold-Mitglieder über Games with Gold zur verfügung gestellt werden, keine Xbox 360-Titel mehr beinthalten. Wir haben die Grenze unserer Möglichkeiten erreicht, Xbox 360-Spiele in den Katalog aufzunehmen. Games with Gold wird jeden Monat weiterhin spannende Xbox One-Titel und exklusive Rabatte beinhalten. Xbox 360-Spiele, die du vor Oktober 2022 heruntergeladen hast, werden davon nicht beeinflusst. Alle Xbox 360-Titel, die du vor diesem Zeitpunkt über Games with Gold aktivierst, kannst du in deinem Xbox-Konto behalten, unabhängig davon, ob du dein Abonnement fortsetzt. Danke dass du ein treues Mitglied bist Team Xbox”

Die offiziellen Gründe, die zu dieser Entscheidung führten, sind unbekannt.

“Games with Gold” wird Abonnenten aber weiterhin mit gratis Spielen für Xbox One und natürlich die aktuelle Generation versorgen. Eine Auflistung der Games with Gold-Spiele für Juli 2022 findest du hier bei uns. Ob und wie sich die Einstellung der Xbox 360-Titel auf die Anzahl der Games with Gold auswirkt, ist auch noch nicht bekannt.

Das Xbox Live Gold Abonnement ist weiterhin für Xbox One und Xbox Series X/S verfügbar.