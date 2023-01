Xbox verschenkt wieder Spiele im Januar 2023

"Games with Gold" bietet wieder zwei Spiele für Xbox-Konsolen kostenlos im Januar 2023 an. Xbox Game Pass Ultimate-Besitzer profitieren ebenso.

Auch im Januar 2023 gibt es wieder im Rahmen von “Xbox Games with Gold” zwei kostenlose Spiele für Xbox Series X/S und Xbox One.

Welche Spiele gibt es gratis?

WERBUNG

Iris Fall – verfügbar vom 1. bis zum 31. Januar (UVP 19,99 Euro)

– verfügbar vom 1. bis zum 31. Januar (UVP 19,99 Euro) Autonauts – verfügbar vom 16. bis zum 15. Februar (UVP 19,99 Euro)

Xbox Games with Gold im Januar 2023

Wer hat Zugriff auf die Spiele? Sobald du Xbox Live besitzt oder den Xbox Game Pass Ultimate, kannst du die beiden kostenlosen Spiele herunterladen.

Iris Fall

Release: 7. Dezember 2018

Genre: Puzzle / Adventure

Entwickler/Publisher: NExT Studios

Tauche ein in eine atemberaubende Welt voller Rätsel und Abenteuer. In der Rolle von Iris, einer mysteriösen schwarzen Katze, folgst Du den Wegen von Licht und Schatten. Je tiefer Iris in das Labyrinth vordringt, desto besser erkennt sie die Verbindungen zwischen den einzelnen Elementen. Die Kombination aus intuitiver Spielmechanik, herausfordernden Rätseln, dem einzigartigen monochromen Look und einem spektakulären Soundtrack schafft ein unvergessliches Abenteuer.

Autonauts

Release: 17. Oktober 2019

Genre: Simulation

Entwickler: Denki

Publisher: Curve Digital

Das Universum gehört Dir! Finde unbewohnte Planeten und errichte Deine eigenen Zivilisationen. Los geht es mit dem Sammeln von Stöcken und Steinen, mit denen Du das Fundament Deiner Siedlung errichtest. Mit der Zeit kannst Du Dir Roboter leisten, die Dir beim Aufbau der Siedlungen helfen und immer intelligenter werden. Bringe Ihnen das Fischen, Ernten und Kochen bei und erlebe, wie sie sich weiterentwickeln. Ehe Du Dich versiehst, hast Du eine ganze Zivilisation geschaffen, die eigenständig überleben kann. Erschaffe in dieser Simulation mit offenem Ende eine Welt, die von Automatisierung und Intelligenz getragen wird.

Noch ein Spiel kostenlos abstauben: Bis zum 15. Januar 2023 ist Bladed Fury ebenfalls noch kostenlos für Xbox Games with Gold-Mitglieder.

Bladed Fury

Release: 18. Dezember 2018

Genre: Jump’n’Run

Entwickler/Publisher: NExT Studios

Die des Mordes angeklagte und verbannte Prinzessin Ji begibt sich auf eine actiongeladene Reise. Auf ihrem Rachefeldzug muss sie nicht nur ihre Unschuld beweisen, sondern auch ihre Schwester retten. Entfessle Deine Side-Scrolling-Fähigkeiten in diesem klassischen 2D-Spiel, das auf der chinesischen Mythologie basiert. Nimm es mit antiken Feinden und Gottheiten auf, indem Du atemberaubende Kombinationsangriffe ausführst. Die Grafik und das Sounddesign sind wunderschön gestaltet und mischen traditionelle Schnörkel mit einem surrealen Touch.

Quelle: Xbox.com