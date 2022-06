Xbox Games with Gold – Diese Spiele gibt es im Juli 2022 gratis

Games with Gold - Xbox One / Xbox 360 - Xbox Gold

Auch im Juli 2022 bekommen Xbox Live Gold-Abonnenten wieder einige Gratisspiele. Inhaber der Goldmitgliedschaft dürfen sich wieder auf vier Titel im Games with Gold Programm freuen. Beasts of Maravilla Island und Relicta für Xbox Series X/S sowie Thrillville: Off the Rails und Torchlight, die sogar noch auf Xbox 360 spielbar sind.

Beasts of Maravilla Island

Im 3D Action/Adventure schlüpft ihr in die Rolle von Marina Montez, die auf eine Expedition nach Maravilla Island geschickt wird. Sie soll mithilfe von Fotografien den Glauben der Menschheit an Magie wiederherstellen. Ihr müsst außerdem klettern, erforschen und Rätsel um die Flora und Fauna der Insel lösen. Beasts of Maravilla Island ist den kompletten Juli für Xbox Series X/S und Xbox One verfügbar.

WERBUNG

Relicta

Im Ego-Perspektiven Puzzler Relicta spielt Ihr eine Physikerin, die auf einer Mondbasis gestrandet ist. Ihr müsst Schwerkraft und Magnetismus auf möglichst kreative Art und Weise kombinieren und manipulieren, um die Tochter der Hauptprotagonistin zu retten. Relicta gibt es ab dem 16. Juli bis einschließlich 15. August für Xbox Series X/S und Xbox One zum Download.

Thrillville: Off the Rails

In Strategie- und Simulationsspiel Thrillville geht es darum, einen eigenen Freizeitpark zu bauen und zu managen. Selbstverständlich könnt Ihr Eure Attraktion auch selbst ausprobieren. Thrillville: Off the Rails ist vom 1. bis zum 15. Juli auf Xbox Series X/S, Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

Torchlight

Das Action-Rollenspiel Torchlight von Runic Games, das von den Machern des ersten Diablos entwickelt wurde, ist ein ganz klassischer Hack/Slash/Loot Titel. Ihr entscheidet Euch für eine von drei Klassen und kämpft Euch durch Zufalls-generierte Dungeons auf der Jagd nach besserer Ausrüstung. Torchlight ist vom 16. bis 31. Juli auf Xbox Series X/S, Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

Eine kurze Vorstellung des kompletten Games with Gold Line-ups gibt es unten im Video.

Xbox Live Gold ist separat oder als Bestandteil des Xbox Game Pass Ultimate Angebots erhältlich.