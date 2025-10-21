Microsoft plant angeblich „Xbox-Emulator“ für Xbox Ally und Windows-Geräte

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Microsoft arbeitet laut Insider Jez Corden an einem Emulationssystem, das ausgewählte Xbox-Spiele nativ auf Windows-Geräten spielbar machen soll – darunter auch auf dem neuen ROG Xbox Ally. Damit könnte das Handheld bis Ende 2025 oder Anfang 2026 deutlich „mehr wie eine echte Xbox“ wirken.

Xbox-Emulator soll Spiele direkt auf Windows starten

Im Xbox Era Discord (via NeoGAF-Forum) erklärte Corden, dass Microsoft angeblich an einem Emulator arbeite, der „echte Xbox-Spiele auf Windows-PCs“ ausführen könne. Als Beispiel nannte er den „Xbox-360-Emulator“, der bereits für Rückwärtskompatibilität genutzt wurde.

„Die Leute, die sagen, dass der Xbox Ally keine Xbox ist, weil er keine echten Xbox-Spiele spielen kann, werden nächstes Jahr vielleicht überrascht sein“, so Corden.

Allerdings brauche Microsoft laut dem Insider noch Lizenzfreigaben von Publishern, bevor bestimmte Spiele lauffähig gemacht werden können. Nicht alle Xbox-Titel dürften also von Anfang an unterstützt werden, ähnlich wie bei der Einführung der Rückwärtskompatibilität-Funktion damals auf der Xbox One.

Xbox Ally soll sich bald „mehr wie eine Xbox“ anfühlen

Die Gerüchte begannen im Xbox Two Podcast, wo Corden über die aktuelle Benutzererfahrung des ROG Xbox Ally sprach. Der Handheld sei „im Kern immer noch ein PC“ und brauche oft manuelle Einstellungen, bevor Spiele reibungslos laufen. Er deutete aber an, dass Microsoft „coole Neuerungen für den Ally im kommenden Jahr“ plane, die das Gerät stärker in das Xbox-Ökosystem integrieren könnten.

Corden stellte außerdem klar, dass diese Entwicklung via Emulation und nicht über „Play Anywhere“ erfolgen soll. Ziel sei eine Art interner Xbox-Kompatibilitätsmodus, der es ermögliche, mehr Xbox-Spiele direkt auf Windows-Systemen laufen zu lassen. Ohne Umwege.

Microsofts langfristige Strategie

In einem weiteren Kommentar sprach Corden über die zukünftige Hardware-Roadmap von Microsoft. Künftig soll es verschiedene Xbox-Geräte geben – einige stärker PC-basiert, andere mit neuen AMD-Chips, die sowohl Windows- als auch Xbox-Spiele unterstützen. Damit könnte Microsofts Ziel klar werden: eine vollständige Verschmelzung von Konsole und PC, bei der Geräte wie der Xbox Ally zu echten Mitgliedern der Xbox-Familie werden.

Sollte der Leak stimmen, wäre das ein großer Schritt für Microsofts Cross-Platform-Strategie. Spieler könnten Xbox-Spiele künftig direkt auf Windows-Handhelds starten – ohne Cloud oder Streaming.

Noch betont Corden jedoch selbst: „Das ist alles Spekulation, kein bestätigter Bericht.“ Dennoch sorgt der Leak bereits jetzt für Diskussionen über die Zukunft des Xbox-Ökosystems – und ob Microsoft bald endgültig die Grenze zwischen PC und Konsole auflöst. Weniger entspannt sieht das der ehemalige Call of Duty-Director in Sachen der Shooter-Reihe.

