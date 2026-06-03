Dune: Awakening erscheint für PS5 und Xbox mit der bisher besten Version des Spiels

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Dune: Awakening bekommt endlich seinen großen Konsolenstart. Funcom hat bestätigt, dass das Open-World-Survival-Spiel am 22. September 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheint. Vorbestellungen sind ab sofort möglich. Auch der Preis ist fixiert: die Standard Edition kostet 49,99 Euro, die Deluxe Edition 69,99 Euro und die Ultimate Edition 89,99 Euro.

Doch der Konsolenstart ist mehr als nur eine einfache Portierung. Funcom spricht von einer neuen und verbesserten Version des Spiels, die alle großen Inhalte, Features und Anpassungen des vergangenen Jahres bündelt. Damit soll Dune: Awakening im September auf PC, PS5 und Xbox in seiner bislang stärksten Form erscheinen.

Das ist neu im September

Die wichtigste Neuerung ist der vollständige Einzelspielermodus. Spieler können Dune: Awakening künftig komplett allein erleben. Dazu kommen skalierbare Schwierigkeitsgrade und zahlreiche Anpassungsoptionen. Du kannst also selbst bestimmen, wie hart Arrakis wirklich sein soll. Ernte-Raten, Erfahrungsgewinn und Kampfschwierigkeit lassen sich im Solo-Modus und auf privaten Servern anpassen. Das macht den Titel deutlich zugänglicher für Spieler, die keine Lust auf ständigen Online-Druck haben.

Auch die Geschichte wird erweitert. Das große Finale von „Buch Eins“ ist enthalten und soll Kliffs Reise einen dramatischen Abschluss geben. Damit bekommt das Survival-Spiel mehr erzählerisches Gewicht. Auf Konsolen soll Dune: Awakening das gleiche Spielerlebnis wie auf dem PC bieten. Entwickler Funcom verspricht eine für Controller optimierte Steuerung und angepasste Benutzeroberfläche. Auf PlayStation 5 und Xbox Series X peilt das Studio im Performance-Modus 60fps an.

PvE statt PvP für weniger Stress

Auch der Multiplayer wird deutlich flexibler. Dune: Awakening kann im Mehrspielermodus vollständig im PvE-Modus gespielt werden. Das gilt sogar für die Tiefenwüste und den Konflikt zwischen den Fraktionen. Das ist eine starke Änderung. Viele Survival-Spiele verlieren Spieler, weil PvP zu viel Stress erzeugt. Funcom reagiert hier klar auf Feedback. Wer mit Freunden bauen, kämpfen und erkunden will, ohne ständig von anderen Spielern überfallen zu werden, bekommt jetzt mehr Kontrolle.

Zusätzlich wurde der Endgame-Loop überarbeitet. Er soll ausgewogener, immersiver und inhaltsreicher werden. Auch längere Pausen werden weniger bestraft. Mit Fahrzeug-Backups und Basis-Wiederaufbau-Tools verlieren Spieler im Multiplayer nicht mehr so leicht ihren Fortschritt.

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Besonders spannend für Xbox-Spieler: Dune: Awakening erscheint am 22. September auch im Xbox Game Pass. Dazu kommt Unterstützung für Xbox Play Anywhere. Damit kannst du deinen Fortschritt zwischen Xbox und Microsoft Store am PC teilen. Crossplay zwischen Xbox- und Microsoft-Store-Spielern wird ebenfalls unterstützt. Außerdem läuft das Spiel auf ROG Xbox Ally, über Xbox Cloud Gaming, auf GeForce Now und ist Steam Deck-verifiziert. Funcom arbeitet außerdem an Cross-Save für mehrere Plattformen.

Wie geht es weiter?

Funcom plant bereits neue Inhalte nach dem Konsolenstart. Später im Jahr erscheint mit „The Polar Cap“ eine kostenlose neue Survival-Karte. Sie liegt am Pol von Arrakis und soll ein eisiges Biom, neue Inhalte und zusätzliche Survival-Mechaniken bringen.

Auch begleitende Inhalte zu den Dune-Filmen sind geplant. Creative Director Joel Bylos betont, dass Dune: Awakening eine gute Gelegenheit sei, tiefer in die Welt von Arrakis einzutauchen.

Dune: Awakening startet am 22. September 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Für PC-Spieler erscheinen die neuen Inhalte und Verbesserungen ebenfalls im September.