6 richtig teure Xbox 360-Spiele – Hast du eines davon?

Zu den teuersten Xbox 360-Spielen gehören nur "limitierte Auflagen", die heute schon ein paar Euro wert sind.

Du möchtest wissen ob deine Xbox 360-Sammlung richtig viel Geld wert ist? Nun, im Zeitalter der Xbox 360 reden wir hier schon von “Limited Editions”, die durchaus ihren Preis haben – für Sammler. Wir haben dir 6 teure Xbox 360-Spiele herausgesucht.

Bei der Xbox 360 reden wir immerhin von der beliebtesten Videospielkonsole, die Microsoft je hatte. Im November 2005 veröffentlicht war sie schnell ein großer Erfolg – vor allem wegen dem Online-Dienst Xbox Live. Lange Zeit war die “360er” erfolgreicher als die Sony PlayStation 3 (PS3), die erst mit Preissenkungen aufholen konnte.

Die teuersten Xbox 360-Spiele (sind alle “limitiert”)

Wir haben dir ein paar Beispiele herausgesucht, die teuersten Xbox 360-Spiele, die du derzeit kaufen kannst.

The Beatles: Rock Band (Limitierte Auflage)

Dieses musikalische Meisterwerk entführt dich in die Welt der legendären Band “The Beatles”. Entwickelt von Harmonix Music Systems und veröffentlicht von MTV Games, erschien es im September 2009.

Schlüpfe in die Rollen von John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr und rocke zu den unsterblichen Hits der “Fab Four”. Mit authentischer Grafik und Sound bietet dieses Musikspiel ein unvergleichliches Spielerlebnis für alle Fans der Beatles.

Für 199 Euro (ohne Versand) kannst du mit den Beatles rocken und ihre Hits nachspielen.

Titanfall (Collector’s Edition)

In dieser futuristischen Welt der Kriegsroboter wirst du Teil intensiver Schlachten. Respawn Entertainment brachte dieses beeindruckende Spiel im März 2014 heraus, während Electronic Arts als Publisher fungierte.

In Titanfall erlebst du packende Multiplayer-Schlachten in einer futuristischen Welt, in der du als Pilot in spektakulären Mechs, den sogenannten Titans, kämpfst. Das rasante Gameplay und die flüssigen Bewegungen verleihen dem Spiel eine einzigartige Dynamik und machen es zu einem unvergesslichen Shooter-Erlebnis.

Die Collector’s Edition ist zwischen 300 und 800 Euro erhältlich und bietet dir zusätzliche exklusive Inhalte.

Kingdoms of Amalur: Reckoning (Exklusive Signature Edition)

Ein episches Rollenspiel, das dich in eine fantastische Welt voller Magie und Abenteuer entführt. 38 Studios und Big Huge Games arbeiteten gemeinsam an diesem Spiel, das im Februar 2012 veröffentlicht wurde.

Kingdoms of Amalur: Reckoning entführt dich in eine riesige und lebendige Fantasy-Welt, in der du als unsterblicher Held spannende Abenteuer bestreitest und dein Schicksal selbst bestimmst. Die exklusive Signature Edition des Spiels bietet zusätzliche Inhalte und Belohnungen, die das Spielerlebnis noch fesselnder gestalten.

Die “Exklusive Signature Edition” ist für 299 Euro (ohne Versand) zu haben.

Fallout 3 (Survival Edition)

Willkommen in der postapokalyptischen Welt von Fallout! Bethesda Game Studios veröffentlichte dieses preisgekrönte Spiel im Oktober 2008.

Fallout 3 ist ein postapokalyptisches Rollenspiel, das in einer dystopischen Welt nach einem verheerenden Atomkrieg spielt. Als Bewohner des Vault 101 machst du dich auf eine gefährliche Reise durch das zerstörte Washington, D.C., um deinen verschwundenen Vater zu finden und dabei zahlreiche Geheimnisse und Gefahren zu enthüllen. Die “Survival Edition” des Spiels bietet nicht nur das fesselnde Hauptspiel, sondern auch eine Vielzahl von exklusiven Sammlerstücken wie einer Vault-Tec-Tasche und eine Vault-Boy-Bobblehead-Figur und eine Making-of-DVD.

Die Survival Edition, die für stolze 350 Euro zu haben und ist damit unter den teuersten Xbox 360-Spielen.

Halo 3 (Legendary Edition)

Halo 3 ist ein bahnbrechender Ego-Shooter, der von Bungie entwickelt und von Microsoft Game Studios veröffentlicht wurde. Das Spiel ist der dritte Teil der erfolgreichen Halo-Spielereihe und erschien im Jahr 2007 exklusiv für die Xbox 360.

Die epische Einzelspieler-Kampagne setzt die Geschichte des Master Chief fort. Neben der packenden Einzelspielererfahrung bot Halo 3 auch einen beliebten Mehrspielermodus, der maßgeblich zur Popularität des Spiels beitrug und eine riesige und engagierte Fangemeinde gewann. Bis heute trauern Halo-Fans dieser Zeit nach!

Die Legendary Edition wird zwischen 550 und 900 Euro verkauft. Dafür bekommt man auch einen wirklich coolen Spartan-Helm des Masters Chiefs. Doch das ist nicht das teuerste Xbox 360-Spiel, dass ihr derzeit kaufen könnt.

Das (bisher) teuerste Xbox 360-Spiel: Dead Space (Ultra Limited Edition)

Dieser Survival-Horror lässt dein Blut gefrieren. Entwickelt von Visceral Games und veröffentlicht von Electronic Arts, erschien Dead Space im Oktober 2008. Anfang 2023 erschien ein Remake für die aktuelle Konsolen-Generation.

Dead Space versetzt dich in die Rolle von Isaac Clarke, einem Ingenieur, der auf einem verlassenen Raumschiff namens Ishimura gestrandet ist. Dort muss er sich gegen grauenhafte und blutrünstige Nekromorphs zur Wehr setzen, während er nach Überlebenden und einer Möglichkeit zur Flucht sucht. Die “Ultra Limited Edition” des Spiels ist besonders begehrt, da sie exklusive Inhalte wie eine hochwertige Nachbildung des Plasmacutters, dem ikonischen Waffenwerkzeug von Isaac, und ein spezielles Artbook bietet

Die Ultra Limited Edition wird aktuell für über 2.400 Euro auf einer bekannten Kleinanzeigenseite angeboten. Diese Nekromorph-Figur hat es anscheinend einigen angetan!