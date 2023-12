Die 7 besten Xbox Spiele im Jahr 2023, laut Metacritic

Das Jahr 2023 hat eine Fülle herausragender Xbox-Spiele hervorgebracht, die von der Kritik gefeiert werden. Metacritic zeigt uns die besten Titel des Jahres, von hochgelobten Fortsetzungen bis hin zu neuen Blockbustern. Diese Auswahl bietet eine breite Palette von Spielerlebnissen für Xbox-Enthusiasten.

Nicht für die Top 10 hat es für einige große Namen nicht gereicht. Die Xbox-Version von Monster Hunter Rise erreichte “nur” einen Metascore von 87. Das überraschende Hi-Fi-Rush ebenso. Als große Überraschung galt sicherlich Age of Empires II: Definitive Edition. Das Echtzeit-Strategie-Spiel wartete immerhin mehr als 3 Jahre auf seine Konsolen-Version. Rechnet man zurück zum ursprünglichen Age of Empires II: The Age of Kings, dann sind es sogar 24 Jahre! Etwas enttäuschend fielen auch die Kritiken zu Forza Motorsport aus, dass “nur” 84/100 bekam. Das mächtige Bethesda-Rollenspiel Starfield schaffte einen Metascore von 83 und landet in der Metacritic.com-Rangliste für 2023 auf Platz 28.

Doch genug der Worte. Hier sind die Spitzenreiter dieses Jahres, beginnend mit Platz 7 und aufsteigend bis zur Nummer 1.

7. Dead Space (89 Metascore)

Entwickler/Publisher: EA

Release: 27. Januar 2023

Genre: Survival-Horror

Die Rückkehr des Klassikers hat die Spieler mit seinem packenden Survival-Horror-Gameplay und einer düsteren Atmosphäre beeindruckt. EA Motive liefert ein Wiedererstarken eines geliebten Franchise.

Unsere Eva sagte über Dead Space im Test: “Das Remake von Dead Space macht alles Richtig. Es ist brutal, es ist gruselig und es sieht einfach mega aus. Sowohl Fans der Reihe, als auch Neueinsteiger werden ihren Spaß daran haben. Es wurden einige Dinge verfeinert und ausgebaut, als auch neue Elemente und Areale hinzugefügt.”

6. Street Fighter 6 (90 Metascore)

Entwickler/Publisher: Capcom

Release: 2. Juni 2023

Genre: Beat’em Up

Die legendäre Prügelserie kehrt mit Street Fighter 6 zurück und überzeugt erneut mit seinem ikonischen Kampfsystem. Verbesserte Grafik und neue Kämpfer machen dieses Spiel zu einem Must-Have für Fans des Genres.

Im Street Fighter 6 Test sagte Manuel über das Spiel: “Ein Titel welcher Klassik und Moderne gleichermaßen vereint. Dank der verschiedenen Steuerungsmöglichkeiten fühlen sich Anfänger wie Profil wohl. Wer Zweifel wergen dem neuen dreidimensionalen Modus hat, der kann beruhigt sein, da es immer noch den Arcade Modus gibt, welcher einem Spiel im Spiel gleichkommt, da auch dieser über verschiedenste Modi verfügt.”

5. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (91 Metascore)

Entwickler/Publisher: CD Projekt Red

Release: 14. September 2023

Genre: Action-Rollenspiel

Trotz anfänglicher Herausforderungen hat CD Projekt Red mit einem beeindruckenden Update das Spielerlebnis von Cyberpunk 2077 verbessert und liefert mit “Phantom Liberty” ein packendes Action-RPG.

Lukas sagte zu Cyberpunk 2077 Phantom Liberty im Test: “CD Projekt RED hat mit dem DLC bewiesen, dass sie eine klare Vision für ihr Cyberpunk-Universum haben. Dass sie spannende Impulse setzen können, die mir persönlich im Hauptspiel stellenweise gefehlt haben und das Genre wunderbar ergänzen.”

4. Resident Evil 4 Remake (91 Metascore)

Entwickler/Publisher: Capcom

Release: 24. März 2023

Genre: Action

Dieses Remake eines Klassikers bietet verbesserte Grafiken und Gameplay, was den Nervenkitzel des Originals einfängt und gleichzeitig für eine neue Generation von Spielern zugänglich macht.

Im Test-Bericht zu Resident Evil 4 Remake sagte Eva: “Fans der Reihe, aber auch neue Spieler die das Franchise durch die Remakes kennen lernen, können sich ohne Probleme auf das gruselige Abenteuer stürzen. Mit einer ordentlich Laufzeit und einer tollen Grafik, lohnt sich der Titel allemal. Dadurch, dass Resident Evil 4, der bisher der beliebteste Teil war, waren die Erwartungen unglaublich hoch, doch die Entwickler haben sie mit Bravour bestanden.”

3. Diablo IV (91 Metascore)

Entwickler/Publisher: Blizzard Entertainment

Release: 5. Juni 2023

Genre: Action-RPG

Die Fortsetzung der legendären Diablo-Reihe hat die Erwartungen übertroffen. Mit seiner düsteren Welt und dem packenden Gameplay hat Diablo IV die Fans begeistert.

Unser Sinan sagte zu Diablo IV im Test: “Diablo 4 ist ein Glanzstück in der Diablo Serie und ein Muss für alle Fans des Action-RPG-Genres. Die fesselnde Story, das flüssige Gameplay, die innovativen Neuerungen und die beeindruckende Grafik machen es zu einem unvergesslichen Spielerlebnis. Blizzard Entertainment hat erneut bewiesen, dass sie das Gespür für erstklassige Spiele haben.”

2. The Witcher 3: Wild Hunt (94 Metascore)

Entwickler/Publisher: CD Projekt Red

Release: 5. Januar 2023

Genre: Action-Rollenspiel

Auch Jahre nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung bleibt The Witcher 3 ein Meisterwerk. Die Xbox-Version hat erneut die Herzen der Spieler erobert.

The Witcher 3: Wild Hunt für die Xbox Series X/S bietet eine atemberaubende Erfahrung in 4K mit HDR, wodurch die epische Welt von Geralt von Riva mit noch mehr Details und beeindruckenden visuellen Effekten zum Leben erweckt wird. Die verbesserte Leistung der Series X/S ermöglicht flüssigeres Gameplay und verkürzte Ladezeiten, während die fesselnde Geschichte und die facettenreichen Charaktere Spieler in eine unvergessliche Abenteuerreise eintauchen lassen.

1. Alan Wake 2 (94 Metascore)

Entwickler: Remedy Entertainment

Publisher: Epic Games

Release: 27. Oktober 2023

Genre: Action-Adventure

Die Fortsetzung des kultigen Spiels hat die Erwartungen übertroffen. Mit einer fesselnden Geschichte und packendem Gameplay steht Alan Wake 2 als unangefochtener Spitzenreiter auf Xbox-Plattformen.

Hoffentlich müssen wir nicht wieder 13 Jahre auf eine Fortsetzung warten! Im Testbericht sagte Lukas zu Alan Wake 2: “Am Ende von Alan Wake 2 bleiben zwar immer noch einige Fragen offen, die Fortsetzung liefert aber einen angenehmeren Abschluss als ihr Vorgänger. Doch keine Angst: Genug kopfkratzende Momente, die sich erst durch ein “YouTube Explained”-Video erklären lassen, gibt es auch diesmal wieder. Und wenn wir uns ehrlich sind, macht das doch auch genau den Charme von Spielen dieser Art aus.”

Diese Auswahl der besten Xbox-Spiele des Jahres 2023 bietet eine Vielzahl von Spielerfahrungen, die die Gaming-Welt beeindruckt haben. Von legendären Fortsetzungen bis hin zu innovativen Neuerscheinungen zeigt das Jahr 2023 die Vielfalt und Qualität der Xbox-Spiele, die Spieler begeistert haben.