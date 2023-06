Street Fighter 6 (PS5) – Game Review

Alles in Einem!

Street Fighter 6 ist ein Turnier-Kampf-Videospiel, welches von Capcom entwickelt und veröffentlicht worden ist. Es handelt sich bei Street Fighter 6 um den siebten Teil der Street Fighter Reihe und wurde für PS5, PS4, Xbox Series X/S und PC am 02.06.23 veröffentlicht. Später soll noch eine Arcade Version des Titels erscheinen. Wir sind auf die Straße um Faustgegner zu suchen und haben so den Titel für euch getestet.

Street Fighter

Die Street Fighter Reihe ist eine langjährige Videospielreihe von Capcom, welcher nicht nur verfilmt worden ist, sondern auch für die Inspiration der Mortal Kombat Reihe gesorgt hat. die auch verfilmt wurde. In den Street Fighter Titel begegnen sich die verschiedensten Kämpfer mit eigenen Spezialattacken kämpfen hier gegeneinander. Nun haben wir sechsten Teil mit einem sehr kreativ gestalteten Sechser.

Klassik und Moderne

Street Fighter V war toll. Zumindest ein paar Jahre nach des Veröffentlichungsdatums, da der Titel viele Updates benötigt hatte. Schließlich fehlten dem Titel von Anfang an ein Arcade-Modus (!), was eigentlich unabdinglich für die historische Kampfspielreihe ist. Street Fighter 6 kommt schon mit einer ordentlichen Auswahl an Kämpfern und Modi daher. Online Modus und Crossplay inklusive. Die Balance der alten und neuen Kämpfer ist so wie es sich jeder Street Fighter Fan wünschen würde: 12 alte Fighter (unter anderem Ryu, Ken, Chun-Li, Guile, Blanka, Zangief, Dhalsim) und 6 neue Fighter (Street Fighter V hatte über 50). Aber wer jetzt glaubt, dass das zu wenig wäre, dem sei gesagt, dass man sich hier auch einen eigenen Kämpfer kreieren kann: im World Tour Modus (dazu aber später mehr).

In Street Fighter 6 gibt es wieder einen Story Modus mit 12 Kämpfen. Für alle die es eilig haben, kann man diesen mit 5 Fights abkürzen. Dazwischen gibt es endlich wieder Bonus-Level in welchen man einen kompletten Truck zerstören darf. Sämtliche Modi bieten ordentliche Tutorials am Anfang, welche auch Street Fighter Veteranen an die Neuerungen heranführen. Zudem gibt es eine Art E-Sport Arena in welchem man mit anderen Spielern online in Kontakt treten kann, beziehungsweise ihre Matches verfolgen kann. Es wird hier auch online Turniere und Events geben. Steuerungstechnisch gibt es diesmal eine Auswahl. Entweder wie früher, indem man Kombinationen für Spezial-Attacken drückt oder diese Attacken liegen auf einzelnen Buttons. Dadurch finden sich auch Anfänger recht schnell zurecht und können ernsthafte Gegner darstellen. Man merkt beim ersten Spielen relativ schnell, wie ausgereift dieser Kampftitel schon ist.

Nomen est Omen

World Tour ist die spektakuläre Neuerung von Street Fighter 6 in welcher man tat. Noch kein Street Fighter Titel hatte einen solchen RPG-Modus zu bieten. Auch wenn er das schwächste Glied der Kette von Street Fighter 6 ist. Aber bitte nicht falsch verstehen, es ist unglaublich interessant, dass man einen eigenen Charakter bis ins kleinste Detail zusammenbasteln kann. Die Optionen die man hier vorfindet sind echt nicht ohne. Die Welt in der man sich frei bewegt ist sehr eigenartig, denn man kann mit jedem auf der Straße loskämpfen. Also jeden Zivilisten, älteren Personen und Verkäufern. Männlich, wie weiblich. In dem Abenteuer kann man sich neu einkleiden, neue Moves lernen und aufleveln. Allerdings fühlt sich diese “offene” Welt wie ein Titel vor 20 Jahren an. Bürgermeister Mike Haggar aus der Final Fight Reihe bekommt hier übrigens ein Cameo.

3D in einem 2D Titel

Die Grafik von Street Fighter 6 entspringt zum ersten Mal aus der RE Engine (Reach for the Moon Engine). In Street Fighter V kam noch die Unreal Engine 4 zum Einsatz. Im Vergleich zur World Tour, merkt man an wie viel Liebe man den einzelnen Charakteren und den Stages gegeben hat. Klassische Stages wie Guiles, Blankas oder Dhalsims sind ein Augenschmaus! Der Part der World Tour hingegen ist nicht annährend so glatt poliert. Aber es handelt sich hier auch um eine dreidimensionale Welt in einem 2D-Kampftitel. Deshalb brilliert hier nicht nur spielerisch, sondern auch optisch der klassische Arcade Modus. Die Kämpfer sind halb so groß wie das Bild. So muss das sein!

Wo sind die Melodien?

So genial der Soundtrack von sämtlichen Street Fighter Titeln war, so ist dieser hier als solcher nicht wiederzuerkennen. Vielleicht sind wir etwas zu festfahren mit den klassischen Themen, welche aber so zeitlos gewesen waren, dass wir sie gerne auch hier gerne in einer modernen Form wieder gehört hätten. Die Themen gehören einfach zu vielen der klassischen Charaktere dazu, so wie die coole Frisur zu Guile oder die Brusthaare zu Zangief. Natürlich hätte es genug neue Charaktere, Stages und Begebenheiten in welcher neue Stücke hätten brillieren können, aber leider wirkt hier alles generiert. Zumindest der Einsatz von exotischen Instrumenten ist noch zu vernehmen. Ansonsten stehen die Effektgeräusche und Stimmen anderen Kampfspielen in nichts nach.

Fazit zu Street Fighter 6

Ein Titel welcher Klassik und Moderne gleichermaßen vereint. Dank der verschiedenen Steuerungsmöglichkeiten fühlen sich Anfänger wie Profil wohl. Wer Zweifel wergen dem neuen dreidimensionalen Modus hat, der kann beruhigt sein, da es immer noch den Arcade Modus gibt, welcher einem Spiel im Spiel gleichkommt, da auch dieser über verschiedenste Modi verfügt. Street Fighter 6 geht neue Wege ohne die Vergangenheit, welche für den maßlosen Erfolg verantwortlich gewesen ist, auszulassen.

Review Wertung

9 SCORE Was für ein Comeback! Waren die ersten Trailer noch gar nicht so vielversprechend, offenbart sich einem das Ergebnis als wahres Kampfspiel, welches sich den Titel Street Fighter 6 redlich verdient hat Detail-Wertung Grafik 9 Sound 6 Gameplay 10 Story 8 Motivation 9 Steuerung 10 Multiplayer 10

