Die Musik von Street Fighter II (mit möglichen Inspirationen)

Nachdem wir uns in den letzten Artikeln mit den klassischen Ego-Shootern befasst haben, wollen wir uns nun der Mutter aller modernen Prügelspielen widmen: Street Fighter II – The World Warrior. Die Reihe gehört zu den umsatzstärksten Videospielen aller Zeiten und galt auch als Inspiration der Mortal Kombat Reihe. Von welchen Songs könnten manche der Tracks absichtlich oder unabsichtlich beeinflusst worden sein?

Wer von euch Musiker ist, der kennt dieses Phänomen: Man schreibt stolz eine Melodie und stellt zum eigenen Entsetzen fest, dass man gerade unbewusst Teile oder eine komplette Melodie eines vertrauten Stückes verwendet hat. Dass sich unzählige Passagen in Melodien wiederholen können hat aber auch den Grund, dass wir uns in der westlichen Musik auf 12 Töne beschränken müssen. Dabei gibt es noch musiktheoretische Regeln, die uns vorgeben was harmonisch klingt und was nicht. Aus diesen Gründen ist es immer möglich, dass sich manche Kombinationen irgendwann, irgendwo wiederholen. Das kann rein zufällig passieren oder natürlich beabsichtigt sein, denn viele bekannte Komponisten wählen Ausschnitte auch gerne bewusst als Hommage an deren Inspirationen.

Zuerst ein Beispiel

Um aufzuzeigen, dass sich auch andere berühmte Komponisten manchmal wo anders bedienen können, hier ein Beispiel eines uns allen bekannten Themas eines nicht weniger bekannten Franchises:

Timestamp: 00:06

Genre Videospielmusik

Für das Genre Videospielmusik müssen sich Komponisten ganz besonderen Herausforderungen stellen. Man benötigt sehr eingängige Melodien, die nicht zu dominierend sind und zum jeweiligen Spiel, Spielsituation und Stimmung passen. Zudem müssen sie stundenlang unterhalten können, weil sie sich unzählig oft wiederholen werden. Früher musste diese Musik noch aufgrund von technischen Limitierungen viel simpler programmiert werden, als sie teilweise geschrieben geworden war.

Yoko Shimomura

Als großer Fan von Videospielen entschied sich Yoko Shimomura nach ihrem Studium dagegen Klavierlehrerin zu werden und bewarb sich bei verschiedenen Videospielunternehmen. Dies geschah ganz zum Entsetzen ihrer Eltern und Lehrer. Ihre erste Anstellung war bei Capcom. Zu den Spieltiteln ihrer ersten Jahre zählte der Soundtrack zu Streetfighter II – The World Warrior, ein Kampfspiel bei welchem sich zwei Kämpfer vor einer exotischen Kulisse bekämpfen. Ihr war klar, dass die Musik auf witzige Weise das jeweilige, dargestellte Land repräsentieren soll. So hat jeder einzelne Charakter im Spiel neben einem eigenen Look und eigenen Kampftechniken auch sein eigenes Stage und musikalisches Theme bekommen. Yoko Shimomura zeigte sich neben der Musik, auch für die ganzen Geräuscheffekte verantwortlich und hat die Stimmen aufgenommen. Neben dem genialen, wie zeitlosen Street Fighter II Soundtrack, hat sie auch Musik für Final Fight (1989), die Kingdom Hearts Reihe, die Mario & Luigi Reihe, Final Fantasy XV (2016) und viele andere komponiert.

Nun lasst uns eine Handvoll Street Fitghter II Tracks anhören um festzustellen woher so manche Inspiration abstammen könnte.

#1 – Street Fighter II – Guile Theme

Wie wir bereits im ersten Artikel zur Musik der Super Mario Reihe gelesen haben, ist unser Lieblingsvideospielkomponist Koji Kondo ein großer Fan von der Band T-Square. Hier ein Ausschnitt einer naheliegenden Inspiration für das weltbekannte Guile Theme.

Wer es noch genauer wissen will, der hört sich noch den Anfang des Liedes an. In den allerersten drei Sekunden des Songs von T-Square findet man denselben Vibe wie in Guile‘s Theme. Guile’s Theme goes with everything!

Street Fighter II – The World Warrior (1991) – Guile Theme (Yoko Shimomura)

from the album Street Fighter II The Definitive Soundtrack (2015)

Timestamp: 00:27

T-Square – Travelers (1984)

from the album Adventures (1984)

Timestamp: 01:25

#2 – Street Fighter II – Ken Theme

Was für ein Anfangsriff! Eine Inspiration aus dem Soundtrack des Films Top Gun (1986) würde man der Dame nicht übelnehmen.

Street Fighter II – The World Warrior (1991) – Ken Theme (Yoko Shimomura)

from the album Street Fighter II The Definitive Soundtrack (2015)

Timestamp: 00:00

Cheap Trick – Mighty Wings (1986)

from the album Top Gun OST (1986)

Timestamp: 00:00

#3 – Street Fighter II – Vega Theme

Wusstet ihr, dass Vega in der japanischen Originalversion Balrog, der Endgegner M. Bison eigentlich Vega und der Boxer Balrog eigentlich M. Bison heißt? Dieser Tausch der Namen wurde vor der Veröffentlichung in den USA gemacht, da man einem eventuellen Rechtsstreit mit dem echten Boxer Mike Tyson und den Parallelen des im Spiels ähnlich genannten Boxers M. Bison vermeiden wollte.

Aber zurück zu Vega! Hier nun das Theme unseres spanischen, maskierten Hünen, welcher mit Krallen und Zopf bewaffnet ist, sowie seine vermutliche spanische Inspiration. Olé!

Street Fighter II – The World Warrior (1991) – Vega Theme (Yoko Shimomura)

from the album Street Fighter II The Definitive Soundtrack (2015)

Timestamp: 00:00

Pascual Marquina Narro – España Cañi (1925)

Timestamp: 00:00

Keine Kunst ohne Inspiration

Yoko Shimomura wurde schon als “die berühmteste weibliche Videospielmusikkomponistin der Welt“ beschrieben. Sie war in mehreren Unternehmen, wie Capcom oder Square/Square Enix, tätig und arbeitet heute als Freiberuflerin. Yoko Shimomura ist in der Lage Musik in verschiedensten Stilen wie Ambient, Chiptune, Elektro, Industrial, Orientalisch, Pop, Rock und Metal zu schreiben. Als Einflüsse wurden von ihr Ludwig van Beethoven, Frédéric Chopin und Maurice Ravel genannt. Ebenso sagt sie viel „Lounge-Style Jazz“ gehört zu haben. Kein Komponist ist immun gegen seine Einflüsse und keine Kunst entsteht ohne Inspiration.

Kennt ihr noch weitere musikalische Beispiele welche den Soundtrack von Street Fighter II inspiriert haben könnten? Oder kennt ihr Stücke welche der Street Fighter II-Soundtrack wiederum inspiriert hat?

