Die Musik von Doom II (mit möglichen Inspirationen)

Doom II: Hell On Earth - © id Software

Nachdem wir uns im letzten Artikel den interessanten Soundtrack von Doom (1993) angehört haben, befassen wir uns nun mit dem Soundtrack der Fortsetzung Doom II: Hell On Earth (1994). Von welchen Songs könnten diese Tracks absichtlich oder unabsichtlich beeinflusst worden sein?

Offizielle Inspirationen

Im Jahr 2007 hat der Doom Chefentwickler John Romero eine Sammlung von unverwendeten Tracks der ersten beiden Doom Spiele auf seiner persönlichen Seite veröffentlicht. Darin waren ebenso ältere Versionen der veröffentlichten Tracks zu finden. Diese Tracks wiesen sogar noch mehr Ähnlichkeiten zu manchen Heavy Metal Songs dieser Zeit auf und wurden offensichtlich später für das Spiel abgeändert. Und um unseren gehörten Verdacht zu untermauern wurden einige Bands und Songs, die als Inspiration dienten, in den Kommentaren der Metadaten der unveröffentlichen MIDI-Tracks erwähnt.

Nun lasst uns weitere Heavy Metal Songs genauer anhören und herausfinden woher manche Inspirationen des Doom II -Soundtracks stammen könnten. Und vor allem welche, dank der Kommentare in den Metadaten, kein Geheimnis mehr sind!

#1 – Doom II: Hell On Earth – Running from Evil

Ziemlich deutlich diente der harmonische Dualgitarren Thrash Metal-Klassiker „Hangar 18“ mit 11 Solos, welcher von UFO-Verschwörungen handelt, als Vorlage für diesen Doom II-Track. Der Frontman Der Megadeth Frontman Dave Mustaine war der ursprüngliche Leadgitarrist der Thrash Metal Band Metallica.

Doom II: Hell On Earth (1994) – Running from Evil (Robert Prince)

from the levels MAP01: Entryway, MAP15: Industrial Zone

Timestamp: 00:29

Megadeth – Hangar 18 (1990)

from the album Rust In Peace (1990)

Timestamp: 00:00

Megadeth hat später übrigens eine sehr gelungene Version von „Grabbag” aka dem „Duke Nukem 3D Theme“, eingespielt. Das Theme ist von Lee Jackson, aber auch Robert Prince hat als Komponist bei Duke Nukem 3D mitgewirkt.

#2 – Doom II: Hell On Earth – Shawn’s Got the Shotgun

Nachdem wir schon mehrere Ähnlichkeiten zu manchen Songs der Thrash Metal Band Slayer in Doom (1993) gehört haben, folgt hier nun der erste Song in unserer Liste, welcher in den Kommentaren der Metadaten zu finden war und somit offiziell als Inspiration gedient hat. Man achte auf die Drums.

Doom II: Hell On Earth (1994) – Shawn’s Got the Shotgun (Robert Prince)

from the levels MAP07: Dead Simple, MAP19: The Citadel, MAP29: The Living End

Timestamp: 00:09

Slayer – South of Heaven (1988)

from the album South of Heaven (1988)

Timestamp: 00:36

#3 – Doom II: Hell On Earth – Into Sandy’s City

Die Rockband Stone Temple Pilots ist eine weitere Band, deren Song in den Kommentaren der Metadaten zu finden war. Bei den Stone Temple Pilots war übrigens auch später der Linkin Park Sänger Chester Bennington aktiv. RIP Chester Bennington.

Doom II: Hell On Earth (1994) – Into Sandy’s City (Robert Prince)

from the level MAP09: The Pit

Timestamp: 00:09

Stone Temple Pilots – Sexy Type Thing

from the album Core (1992)

Timestamp: 00:00

#4 – Doom II: Hell On Earth – The Demon’s Dead

Die früheren Alben der Band Black Sabbath mit Ozzy Osbourne haben ein ganzes Heavy Metal-Genre geprägt, welches sich ironischerweise Doom Metal nennt. Hier sang allerdings die andere große Stimme von Black Sabbath: Dio. RIP Ronnie James Dio.

Doom II: Hell On Earth (1994) – The Demon’s Dead (Robert Prince)

from the levels MAP10: Refuelling Base, MAP16: Suburbs

Timestamp: 00:00

Black Sabbath – After All (The Dead)

from the album Dehumanizer (1988)

Timestamp: 00:00

#5 – Doom II – Waiting For Romero To Play

Mehrere Songs von Pantera waren auch schon öfters im ersten Teil vertreten und scheint auch den zweiten Teil inspiriert zu haben.

Doom II: Hell On Earth (1994) – Waiting For Romero To Play (Robert Prince)

from the levels MAP18: The Courtyard, MAP27: Monster Condo

Timestamp: 00:10

Pantera – This Love (1992)

from the album Vulgar Display of Power (1992)

Timestamp: 00:00

#6 – Doom II: Hell On Earth – Bye Bye American Pie

Die Rockband Alice In Chains ist mit dem Song „Them Bones“ ebenso in den Metadaten vertreten.

Doom II: Hell On Earth (1994) – Bye Bye American Pie (Robert Prince)

from the level MAP23: Barrels o’ Fun

Timestamp: 00:00

Alice In Chains – Them Bones (1992)

from the album Dirt (1992)

Timestamp: 00:00

#7 – Doom II: Hell On Earth – Adrian’s Asleep

Und noch eine weitere Erwähnung in den Metadaten der selben Band.

Doom II: Hell On Earth (1994) – Adrian’s Asleep (Robert Prince)

from the level MAP25: Bloodfalls

Timestamp: 00:00

Alice In Chains – Angry Chair (1992)

from the album Dirt (1992)

Timestamp: 00:05

#8 – Doom II: Hell On Earth – The Ultimate Challenge/Conquest

Hier noch ein Track aus dem Vorgänger Ego-Shooter Wolfenstein 3D (1992), für dessen Soundtrack sich auch schon Robert Prince verantwortlich zeigte und diesen für Doom II: Hell On Earth (1994) neu interpretiert hat.

Doom II: Hell On Earth (1994) – The Ultimate Challenge/Conquest (Robert Prince)

from the level MAP32: Grosse

Doom II: Hell On Earth (1994) – The Ultimate Challenge/Conquest (Robert Prince)

Timestamp: 00:00

Wolfenstein 3D (1992) – Ultimate Conquest (Robert Prince)

from the levels E3M9, E6M9

Timestamp: 00:00

Keine Kunst ohne Inspiration

Robert Prince gehört zu der Riege der Komponisten, dessen Videospielsoundtracks und Klangeffekte den Videospielen den sie angehören, mit zum Kult werden verholfen haben. Darunter zählen Meilensteinklassiker wie Wolfenstein 3D, Doom, Doom II: Hell On Earth, Duke Nukem 2 und Duke Nukem: 3D. Dass gewisse Melodien manchmal übernommen werden, passiert allen mal die Musik schreiben – teilweise bewusst, aber auch unbewusst. Als Anwalt durfte Robert Prince auch gewusst haben, wie sehr Melodien sich ähneln dürfen, ohne ein Urheberrecht zu verletzen. Dass man sich beim Doom-Soundtrack hauptsächlich an Heavy Metal Musik bedient hat, könnte man auch als Hommage an die großen Bands dieser Zeit und deren Musik werten. So hat auch bis dato noch keine Band geklagt. Es ist und bleibt eine sehr gute Songauswahl für diesen Spieleklassiker. Und der Mann ist eine Klasse für sich, einen solchen Soundtrack im Alleingang mittels MIDI komponiert zu haben. Kein Komponist ist immun gegen seine Einflüsse. Keine Kunst entsteht ohne Inspiration.

Kennt ihr noch weitere musikalische Beispiele welche den Soundtrack von Doom II: Hell On Earth inspiriert haben könnten? Oder kennt ihr Stücke welche der Doom-Soundtrack wiederum inspiriert hat? Schreibt es uns in die Comments.

Übrigens das originale Doom, sowie Doom II: Hell On Earth könnt ihr auch im Nintendo eShop erwerben. Doom 64 ist dort ebenfalls schon angekündigt. (Links: Nintendo.at)

Den aktuellen Doom-Soundtrack mit den Kompositionen von Mick Gordon könnt ihr euch im Reboot zu Doom für die Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PC anhören. (Links: Amazon.de)

Dieses Jahr wird das neue Doom Eternal für die PlayStation 4, Xbox One, PC und später auch für die Nintendo Switch erscheinen. (Links: Amazon.de)

