QuakeCon 2026 feiert 30 Jahre Quake: id Software lädt zum großen Jubiläumsevent

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Kaum zu glauben, aber Quake wird 30 Jahre alt. Drei Jahrzehnte nach dem ursprünglichen Release lädt id Software zur QuakeCon 2026, die vom 06. bis 09. August 2026 stattfinden wird. Die offiziellen Termine wurden nun über den QuakeCon-Account auf X.com bestätigt. Dieses Event dürfte für Shooter-Fans etwas ganz Besonderes werden.

Die Veranstaltung kehrt dabei an einen symbolträchtigen Ort zurück. Austragungsort ist Grapevine, Texas, unweit des Studios von id Software. QuakeCon bleibt damit ihrer Tradition treu: weniger Marketing-Show, mehr Community, LAN-Kultur und direkter Draht zu den Entwicklern. Immerhin feiert auch DOOM dieses Jahr satte 35 Jahre!

Werbung

Warum die QuakeCon 2026 wichtig ist

Quake erschien 1996 und veränderte das Shooter-Genre nachhaltig. Vollwertiges 3D, echte Vertikalität, Mods, kompetitiver Multiplayer. Viele Dinge, die heute selbstverständlich sind, haben hier ihren Ursprung. Für viele Spieler ist Quake nicht nur ein Spiel, sondern ein Stück Gaming-Identität. Unvergessen dabei der legendäre Rocket-Jump.

Dass die QuakeCon 2026 exakt auf dieses 30-jährige Jubiläum fällt, nährt die Hoffnung auf mehr als nur nostalgische Rückblicke. Zwar sind bisher keine konkreten Programmpunkte bekannt, doch das Jubiläum bietet eine perfekte Bühne für Ankündigungen oder zumindest klare Hinweise auf die Zukunft.

DOOM, Quake oder doch Fallout?

Letztes Jahr erschien DOOM: The Dark Ages, das zuletzt viel Lob erhalten hat. Ein Story-DLC zum Prequel gilt als wahrscheinlich, gerade weil id Software traditionell QuakeCon nutzt, um Projekte näher vorzustellen oder zu vertiefen. Spannender, wenn auch noch spekulativ, sind mögliche Auftritte von Bethesda. Gerüchte rund um Fallout 5, ein Fallout 3-Remaster oder sogar ein „New Vegas“-Remaster halten sich hartnäckig. Eine offizielle Bestätigung ist unwahrscheinlich, doch QuakeCon war schon immer ein Ort für Überraschungen abseits klassischer Messen.

Werbung

Der Gedanke liegt nahe: 30 Jahre Quake, id Software vor Ort, ein Event mit klarer Shooter-DNA. Die Hoffnung auf ein neues Quake-Projekt dürfte so groß sein wie lange nicht mehr. Ob Remake, Reboot oder komplett neue Interpretation. Selbst ein kurzer Teaser würde reichen, um die Community in Aufruhr zu versetzen. Natürlich gilt auch hier: die Erwartungen dämpfen. Doch gerade QuakeCon lebt davon, dass Dinge passieren, mit denen niemand gerechnet hat.

Twitter/X-Inhalt

Dieser Inhalt stammt von X (Twitter) und kann personenbezogene Daten übertragen. Mit "Klick" auf "Inhalt anzeigen" gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit widerrufen, indem du deine Browser-Daten löschst. Inhalt anzeigen

Abseits möglicher Ankündigungen bleibt QuakeCon vor allem eines: ein Fest für die Community. LAN-Partys, Panels, Entwickler-Talks und direkte Gespräche stehen im Mittelpunkt. Genau diese Nähe macht das Event für viele Fans wichtiger als jede Hochglanz-Show.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!