QuakeCon 2026 feiert 30 Jahre Quake: id Software lädt zum großen Jubiläumsevent

Die QuakeCon 2026 findet vom 06. bis 09. August 2026 statt und steht ganz im Zeichen eines der wichtigsten Shooter aller Zeiten.

Artikel von Markus +

Kaum zu glauben, aber Quake wird 30 Jahre alt. Drei Jahrzehnte nach dem ursprünglichen Release lädt id Software zur QuakeCon 2026, die vom 06. bis 09. August 2026 stattfinden wird. Die offiziellen Termine wurden nun über den QuakeCon-Account auf X.com bestätigt. Dieses Event dürfte für Shooter-Fans etwas ganz Besonderes werden.

Die Veranstaltung kehrt dabei an einen symbolträchtigen Ort zurück. Austragungsort ist Grapevine, Texas, unweit des Studios von id Software. QuakeCon bleibt damit ihrer Tradition treu: weniger Marketing-Show, mehr Community, LAN-Kultur und direkter Draht zu den Entwicklern. Immerhin feiert auch DOOM dieses Jahr satte 35 Jahre!

Warum die QuakeCon 2026 wichtig ist

Quake erschien 1996 und veränderte das Shooter-Genre nachhaltig. Vollwertiges 3D, echte Vertikalität, Mods, kompetitiver Multiplayer. Viele Dinge, die heute selbstverständlich sind, haben hier ihren Ursprung. Für viele Spieler ist Quake nicht nur ein Spiel, sondern ein Stück Gaming-Identität. Unvergessen dabei der legendäre Rocket-Jump.

Quake 3 Arena spielten damals wohl alle, die auf eine schnelle Shooter-Runde Spaß hatten. Besonders bei LAN-Partys immer gerne gesehen! – Bild: iD Software

Dass die QuakeCon 2026 exakt auf dieses 30-jährige Jubiläum fällt, nährt die Hoffnung auf mehr als nur nostalgische Rückblicke. Zwar sind bisher keine konkreten Programmpunkte bekannt, doch das Jubiläum bietet eine perfekte Bühne für Ankündigungen oder zumindest klare Hinweise auf die Zukunft.

Quake 2 gilt als Inbegriff für moderne 3D-Shooter. – Bild: id Software

DOOM, Quake oder doch Fallout?

Letztes Jahr erschien DOOM: The Dark Ages, das zuletzt viel Lob erhalten hat. Ein Story-DLC zum Prequel gilt als wahrscheinlich, gerade weil id Software traditionell QuakeCon nutzt, um Projekte näher vorzustellen oder zu vertiefen. Spannender, wenn auch noch spekulativ, sind mögliche Auftritte von Bethesda. Gerüchte rund um Fallout 5, ein Fallout 3-Remaster oder sogar ein „New Vegas“-Remaster halten sich hartnäckig. Eine offizielle Bestätigung ist unwahrscheinlich, doch QuakeCon war schon immer ein Ort für Überraschungen abseits klassischer Messen.

Der Gedanke liegt nahe: 30 Jahre Quake, id Software vor Ort, ein Event mit klarer Shooter-DNA. Die Hoffnung auf ein neues Quake-Projekt dürfte so groß sein wie lange nicht mehr. Ob Remake, Reboot oder komplett neue Interpretation. Selbst ein kurzer Teaser würde reichen, um die Community in Aufruhr zu versetzen. Natürlich gilt auch hier: die Erwartungen dämpfen. Doch gerade QuakeCon lebt davon, dass Dinge passieren, mit denen niemand gerechnet hat.

Abseits möglicher Ankündigungen bleibt QuakeCon vor allem eines: ein Fest für die Community. LAN-Partys, Panels, Entwickler-Talks und direkte Gespräche stehen im Mittelpunkt. Genau diese Nähe macht das Event für viele Fans wichtiger als jede Hochglanz-Show.

