Nintendo zeigt Doom-Slayer aus The Dark Ages – Kommt das Spiel für Switch 2?

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Plausibel! - Die vorliegenden Hinweise wirken stimmig und nachvollziehbar.

Manchmal reicht ein einziges Bild, um die Gaming-Community in Aufruhr zu versetzen. Genau das ist jetzt passiert. Auf der europäischen News-Sektion zur Bethesda-Sale-Aktion (via X.com / TheDoomDominion) tauchte plötzlich ein Render des Doom Slayers auf und zwar eindeutig aus Doom: The Dark Ages. Das Problem: Dieses Spiel ist offiziell gar nicht für die Nintendo Switch 2 erschienen oder gar angekündigt. Bisher war es „nur“ ein Leak.

Sofort gingen im Internet die Diskussionen los. „Alter, hat Nintendo Doom: The Dark Ages bestätigt?“ fragte ein User auf X.com fassungslos. Ein anderer schrieb nur: „Das ist buchstäblich der Doom-Slayer-Skin aus The Dark Ages!“ Die große Frage: War das ein Versehen oder ein versteckter Hinweis? Oder einfach nur ein Fehler eines Praktikanten, der ein Bild erstellen sollte?

Offiziell gibt es keinerlei Bestätigung von Nintendo oder Bethesda, dass DOOM: The Dark Ages für die Switch 2 erscheint. Das gezeigte Bild könnte schlicht ein Platzhalter gewesen sein. Solche Marketing-Fehler passieren. Doch die Community glaubt nicht an einen reinen Zufall.

Auf Reddit bringt es ein Kommentar bringt es auf den Punkt: „Man sollte dem nicht zu viel Bedeutung beimessen, aber Doom Dark Ages für die Switch 2 ist eher eine Frage des Wann als des Ob.“ Über 130 Upvotes nach 20 Stunden zeigen, wie stark dieser Gedanke verbreitet ist.

DOOM: The Dark Ages für die Nintendo Switch 2 macht durchaus Sinn

Und ganz ehrlich: Die Argumente sind nicht aus der Luft gegriffen. Bereits DOOM und DOOM Eternal liefen überraschend gut auf der ersten Switch. Viele sprechen bis heute von „Miracle Ports“. Eigentlich war es ein kleines Gaming-Wunder, dass diese Spiele auf dem Nintendo-Handheld liefen. Mit der verbesserten der Technik der Switch 2 sollte auch The Dark Ages kein Problem darstellen.

Einige Fans sind sogar optimistisch und erwarten 60 FPS auf der neuesten Nintendo-Hardware. Andere verweisen auf technisch anspruchsvolle Titel wie Indiana Jones and the Great Circle, die eher auf 30 FPS abzielen. Ein User spekuliert, dass DOOM auf Switch 2 mit dynamischer Auflösung laufen könnte, ähnlich wie moderne Titel mit Upscaling-Technologie. Andere fordern mindestens einen 40-FPS-Modus.

Kommt die Ankündigung bei einem Direct?

Mehrere Reddit-Kommentare vermuten eine offizielle Ankündigung beim nächsten Nintendo Direct oder sogar bei der QuakeCon. Auch das geplante DLC für DOOM: The Dark Ages könnte ein idealer Zeitpunkt sein. Wichtig dabei: Aktuell handelt es sich um Spekulationen. Es gibt keine offizielle Bestätigung.

Doch wenn man eins aus der Vergangenheit gelernt hat, dann das: Bethesda und Nintendo arbeiten eng zusammen, und DOOM war immer ein Prestige-Titel auf der Switch. Warum auch nicht das „Mittelalter-DOOM“ für die zweite Konsole. Die Frage ist nur „wann“. Und diese können wir (noch) nicht beantworten.

Übrigens bekommst du im Nintendo eShop einige DOOM-Titel jetzt besonders günstig. Das Original DOOM samt DOOM 2 gibt es für 3,99 Euro statt 9,99 Euro. DOOM Anthology (eine Sammlung aus DOOM, DOOM 2, DOOM 64, DOOM 3, DOOM (2016) und DOOM Eternal) gibt es für 27,99 Euro statt 79,99 Euro!

