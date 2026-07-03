René Nikel Seit Dino Wars oder North & South am Amiga hat sich in der Spieleindustrie so einiges verändert, meine Leidenschaft für Videospiele allerdings nicht. Bereits mit fünf Jahren hatte ich zum ersten Mal einen Joystick in der Hand und seit diesem Moment war die virtuelle Welt wie ein zweites Zuhause für mich. Ich finde so ziemlich jedes Genre interessant, selbst wenn es sich nur um einen kleinen Indie Titel handelt. Die aktuellste Nintendo Konsole und ein leistungsstarker PC gehören bei mir zur Grundausstattung. Seit mittlerweile fast zehn Jahren verbinde ich meine Begeisterung für Videospiele außerdem mit dem Gaming Journalismus.

Viele Erweiterungen sind kaum mehr als ein paar zusätzliche Missionen und nach wenigen Stunden bereits wieder durchgespielt. Genau deshalb macht mich das erste DLC für DOOM: The Dark Ages neugierig. Laut aktuellen Informationen soll Revelations nämlich eine Spielzeit von bis zu zwölf Stunden bieten. Sollte sich das bestätigen, erwartet euch nicht einfach nur ein kleiner Nachschlag, sondern eine Erweiterung, die fast den Umfang mancher eigenständigen Games erreicht. Gerade in einer Zeit, in der viele DLCs eher klein ausfallen, macht Revelations deshalb schon jetzt einen richtig starken Eindruck.

Sechs neue Missionen und eine neue Waffe

Wie Instant-Gaming berichtet, soll Revelations insgesamt sechs neue Missionen bieten. Außerdem erwarten euch neue Gebiete, zusätzliche Dämonen und zahlreiche Geheimnisse. Auch die Geschichte des Doom Slayers wird weitererzählt.

Für frischen Wind sorgt außerdem die neue Chain Spear. Sie dient nicht nur als Waffe gegen die Dämonenhorden, sondern eröffnet gleichzeitig neue Möglichkeiten bei der Fortbewegung. Dadurch soll das ohnehin schon schnelle Gameplay noch abwechslungsreicher werden und zusätzliche taktische Möglichkeiten im Kampf gegen die Dämonen eröffnen.

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Deutlich größer als viele andere DLCs

Eine Spielzeit von bis zu 12 Stunden hat mich ehrlich gesagt etwas überrascht. Viele Story-DLCs aktueller AAA-Titel sind bereits nach vier bis sechs Stunden vorbei. Sollte sich die Spielzeit bestätigen, dürfte Revelations deutlich umfangreicher ausfallen als viele erwartet hätten.

Natürlich bleibt abzuwarten, ob id Software dieses Niveau auch über die gesamte Spielzeit halten kann. Sollte die Erweiterung aber an die Qualität der Hauptkampagne anknüpfen, könnte Revelations genau das werden, was sich viele von einem DLC wünschen.

Kostenloses Update erscheint ebenfalls

Auch ohne das große DLC gibt es neue Inhalte. Id Software veröffentlicht unter anderem auch das kostenlose Ripatorium 3.0-Update. Dieses erweitert den Arena-Modus um neue Optionen und Herausforderungen. Wer sich zusätzlich Revelations holt, schaltet nach Abschluss der Kampagne außerdem neue Karten, Dämonen und vollständig aufgerüstete Waffen für den Ripatorium-Modus frei. Das kostenlose Update sorgt also dafür, dass auch ohne Revelations neue Inhalte auf euch warten.

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Abschließende Gedanken

Ich finde es ehrlich gesagt schön zu sehen, dass id Software offenbar nicht einfach nur ein paar neue Missionen veröffentlicht. Sollte Revelations tatsächlich zehn bis zwölf Stunden abwechslungsreiche Spielzeit bieten, wäre das heutzutage alles andere als selbstverständlich. Viele Erweiterungen sind bereits nach einem Abend abgeschlossen und hinterlassen kaum einen bleibenden Eindruck.

Genau deshalb bin ich sehr gespannt, ob id Software die hohen Erwartungen erfüllen kann. Sollte Revelations wirklich halten, was bisher angekündigt wurde, könnte uns eines der umfangreichsten DOOM-DLCs der letzten Jahre erwarten.

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