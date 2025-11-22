Die 21 besten Black Friday-Angebote im PlayStation Store – diese Deals lohnen sich richtig

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Der Black Friday ist da und der PlayStation Store hat dieses Jahr einige der stärksten Deals seit Langem am Start. Von brandneuen Blockbustern über unerwartet hohe Rabatte bis hin zu echten Überraschungen ist alles dabei. Viele Spiele sind so günstig wie noch nie, einige sogar weit unter der 50-Prozent-Marke.

Hier findest du die besten Black-Friday-Angebote, die du dir aktuell schnappen kannst. Inklusive kurzer Einschätzung, was die Spiele auszeichnet und warum der Preis sich jetzt besonders lohnt.

Werbung

Death Stranding 2: On the Beach

Black Friday-Preis: 59,99 € statt 79,99 €

Hideo Kojimas Fortsetzung ist ein audiovisuelles Erlebnis, das man so in keinem anderen Spiel findet. Die Geschichte wirkt größer, emotionaler und mysteriöser als im ersten Teil, und die Welt ist dynamischer gestaltet. Die neuen Gameplay-Systeme, besonders im Bereich Erkundung und Begleiter, sorgen für viel Abwechslung.

Wenn du ein erzählerisch starkes Abenteuer willst, das seine ganz eigene Identität hat, ist dieser Deal perfekt.

Assassin’s Creed Shadows

Black Friday-Preis: 47,99 € statt 79,99 €

Mit Shadows geht Ubisoft einen mutigen Schritt: Japan im Sengoku-Zeitalter, zwei spielbare Helden und ein Mix aus Schwertkampf, Infiltration und Ninja-Techniken. Die Atmosphäre ist dicht, die Welt glaubwürdig und die Dual-Protagonisten sorgen für spannende Abwechslung.

Werbung

Für unter 50 Euro ist das eines der besten Open-World-Angebote des Black Friday.

Battlefield 6

Black Friday-Preis: 67,99 € statt 79,99 €

Battlefield 6 liefert große Maps, dynamische Gefechte und ein enorm wuchtiges Sounddesign. Die neuen Zerstörungssysteme und der Fokus auf strategische Teamspielmomente sorgen für ein deutlich runderen Multiplayer als die Vorgänger. Du suchst nach einer Alternative für Call of Duty? Du hast sie gefunden!

Wenn du aktuelle Shooter mit großem Fokus auf Fahrzeug- und Infanteriekämpfe magst, lohnt sich der Rabatt auf jeden Fall.

Clair Obscur: Expedition 33

Black Friday-Preis: 39,99 € statt 49,99 €

Das Spiel des Jahres 2025? Dieses Rollenspiel setzt auf ein ungewöhnliches, kunstvolles Design und starke rundenbasierte Kämpfe. Die melancholische Welt und die stylische Inszenierung machen „Expedition 33“ zu einem echten Tipp für RPG-Fans.

Der Deal ist kein Mega-Rabatt, aber das Spiel ist eines der interessantesten neuen Rollenspiele des Jahres. Etwas was Final Fantasy-Fans schon länger suchen!

Split Fiction

Black Friday-Preis: 39,99 € statt 49,99 €

Ein ungewöhnlicher Story-Shooter mit Zeitsprung-Mechaniken und einer düsteren Mystery-Handlung. Die Entscheidungen wirken sich stark aus, und die verschiedenen Zeitlinien geben dem Spiel eine besondere Spannung. Ideal für alle, die narrative Sci-Fi mögen. Nicht so gut wie It Takes Two, aber im Koop-Sektor unverwechselbar gut.

Silent Hill f

Black Friday-Preis: 55,99 € statt 79,99 €

Der neue Horror-Ableger verlegt Silent Hill in ein japanisches Setting der 60er. Das Design ist verstörend, die Atmosphäre dicht, und der Body-Horror zählt zu den stärksten im Genre. Für Horror-Fans ein Highlight und im Sale besonders attraktiv.

Forza Horizon 5

Black Friday-Preis: 45,49 € statt 69,99 €

Eines der besten Open-World-Rennspiele überhaupt. Der Mix aus entspannter Erkundung und spannenden Events funktioniert auch Jahre nach Release auf der PS5 perfekt. Die Grafik zählt immer noch zur Spitze, und die vielen Autos bieten langfristige Motivation.

Marvel’s Spider-Man 2

Black Friday-Preis: 39,99 € statt 79,99 €

Einer der besten PS5-Exklusivtitel überhaupt und jetzt zum halben Preis. Die Story ist stark, das Schwingen durch New York fühlt sich besser an als je zuvor, und die Bosskämpfe sind spektakulär inszeniert. Für 40 Euro ein Pflichtkauf, falls du es verpasst hast.

Helldivers 2

Black Friday-Preis: 31,99 € statt 39,99 €

Der Koop-Hit, der das Internet erobert hat. Chaotisch, witzig, taktisch und extrem befriedigend, wenn ein Team perfekt zusammenarbeitet. Regelmäßige Updates, neue Feinde und ein dynamisches Meta machen das Spiel zu einem Dauerbrenner. Wenn du Starship Troopers gefeiert hast, wirst du Supererde sicher helfen wollen!

Astro Bot

Black Friday-Preis: 49,69 € statt 69,99 €

Der 3D-Plattformer von Sony ist ein echter Liebesbrief an PlayStation (und Fans von Super Mario). Charmant, kreativ, technisch beeindruckend und überraschend umfangreich. Perfekt für alle, die charmante Spiele lieben, bei denen man alle Level spielen möchte.

DOOM: The Dark Ages – Premium Edition

Black Friday-Preis: 54,99 € statt 109,99 €

Eine massive Preisreduzierung. Diese Edition ist randvoll mit Extras und liefert eines der wuchtigsten FPS-Erlebnisse der letzten Jahre. Brutal, schnell, kompromisslos und im Mittelalter-Setting erfrischend anders. Der Shooter von id Software hat nur leider zu Release nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die er verdient hat.

Kingdom Come: Deliverance II

Black Friday-Preis: 41,99 € statt 69,99 €

Realistische Mittelalter-Action, starke Story und ein einzigartiges Kampfsystem. Der zweite Teil verbessert fast jeden Aspekt des Vorgängers und bietet eine glaubwürdige, schmutzige und intensive Welt.

Lies of P

Black Friday-Preis: 29,99 € statt 59,99 €

Eines der besten Soulslikes der letzten Jahre. Stilvoll, herausfordernd, wundervoll düster. Wenn du anspruchsvolle Kämpfe und kreative Bossdesigns liebst, ist dieser Deal Pflicht.

Klassiker unter 20 Euro – Die besten PlayStation Store-Schnäppchen

Diese Spiele sind besonders günstig – und trotzdem absolute Qualitäts-Bretter:

Werbung

Wie du siehst gibt es ordentlich viele Highlights, die es derzeit zum „Black Friday“-Preis gibt.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!