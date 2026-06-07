DOOM kehrt schon im Juli zurück: Neue Erweiterung angekündigt

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

DOOM: The Dark Ages bekommt Nachschub. Microsoft und id Software haben beim Xbox Games Showcase 2026 die Erweiterung DOOM: The Dark Ages | Revelations angekündigt. Der Release ist bereits in Kürze, am 07. Juli 2026. Damit müssen Fans nicht lange warten, bis der Slayer wieder durch Dämonenhorden pflügt.

Die Erweiterung erzählt ein neues Kapitel in der Saga des Doom Slayers. Laut Xbox.com wird der Slayer in eine gnadenlose Art Fegefeuer geworfen, wo er sich neuen Wahrheiten stellen und seine Freiheit zurückholen muss. Dazu kommen neue Level, tiefere Rätsel, gefährliche Dämonen und mehr Geheimnisse rund um diese düstere Version des DOOM-Universums.

Der Chain Spear klingt nach klassischem DOOM-Wahnsinn

Die spannendste neue Waffe ist der „Chain Spear“. Schon der Name klingt so, als hätte ihn jemand direkt aus einem Heavy-Metal-Cover gezogen. Laut Xbox soll er dem Slayer mehr Kraft und Beweglichkeit geben. Genau das passt zu DOOM: The Dark Ages, das stärker auf rohe Wucht, mittelalterliche Bildsprache und brutale Nahkampfmomente setzt.

Werbung

DOOM funktioniert dann am besten, wenn jede neue Fähigkeit den Spielfluss schneller, aggressiver oder wilder macht. Der „Chain Spear“ könnte genau so ein Werkzeug werden. Nicht nur zum Töten, sondern auch zum Bewegen, Heranziehen oder Durchbrechen von Gegnergruppen. Wenn id Software diesen Spielrhythmus sauber trifft, kann die Erweiterung mehr sein als nur zusätzlicher Inhalt.

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mit "Klick" auf "Inhalt anzeigen" gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit widerrufen, indem du deine Browser-Daten löschst. Inhalt anzeigen

Ein schneller Nachschlag für Game-Pass-Spieler

Für Xbox ist die Erweiterung auch aus Game-Pass-Sicht wichtig. DOOM: The Dark Ages ist über Xbox Game Pass verfügbar, außerdem für Xbox Series X/S und PC mit Xbox Play Anywhere. Die Erweiterung selbst erscheint für Xbox Series X/S, Xbox auf PC, PS5 und Battle.net.

Dass der DLC so schnell kommt, ist clever. DOOM lebt stark von Momentum. Wer das Hauptspiel gerade beendet hat oder noch mittendrin steckt, bekommt sofort einen Grund zurückzukehren. Das hält die Community aktiv und bringt das Spiel erneut in die Schlagzeilen. Inhaltlich könnte Revelations außerdem offene Fragen rund um den Slayer weiterführen. Die Reihe war nie dafür bekannt, ihre Geschichte leise zu erzählen. Aber gerade die neueren DOOM-Spiele haben gezeigt, dass Lore, Mythologie und pure Gewalt überraschend gut zusammenpassen.

Werbung

Für Fans ist die Botschaft klar: DOOM: The Dark Ages war nicht das Ende. Der Slayer bekommt schon im Juli neue Arbeit.