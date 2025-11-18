The Game Awards 2025: Alle Nominierten im Überblick – Das sind die Favoriten des Jahres

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.
Wenn Moderator Geoff Keighley die Nominierten enthüllt, fühlen sich viele Fans, Entwickler und Studios wie am Startschuss eines jährlichen „Oscars der Videospiele“. 2025 war ein außergewöhnliches Jahr für Spiele. Viele Blockbuster, Überraschungshits und beeindruckender Indie-Titel. Jetzt beginnt das große Zittern: Wer holt sich am 11. Dezember im Peacock Theater in Los Angeles die begehrten Preise? Und wer geht trotz Hype leer aus?
Wir liefern dir hier alle Nominierten in jeder Kategorie, dazu Hintergründe, Einschätzungen und (meine) größten Favoriten.
Game of the Year: Das sind die Nominierten
Dieses Jahr ist besonders hart umkämpft.
Nominiert sind:
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Donkey Kong Bananza
- Hades 2
- Hollow Knight: Silksong
- Kingdom Come: Deliverance 2
Kaum eine Kategorie sorgt für so viele Diskussionen. Clair Obscur: Expedition 33 (9/10 in der DailyGame-Wertung) gilt als Publikumsfavorit, während Hollow Knight: Silksong (8/10) und Hades 2 starke Fanlager mobilisieren. Dass Death Stranding 2 (9/10) nominiert ist, überrascht hingegen niemanden.
Alle Nominierten der Game Awards 2025
Hier bekommst du unsere Einschätzung, wer gewinnen wird.
Best Game Direction
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yotei
- Hades 2
- Split Fiction
Wer wird gewinnen? Clair Obscur: Expedition 33 hat klar die besten Chancen auf den Gewinn, weil es mit seinen vielen Nominierungen und seinem mutigen, künstlerisch beeindruckenden Stil heraussticht. Auch wenn große Namen wie Death Stranding 2 oder Hades 2 stark wirken, setzt Clair Obscur derzeit das deutlich markanteste kreative Zeichen.
Best Narrative
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yotei
- Kingdom Come: Deliverance 2
- Silent Hill f
Ich tippe darauf, dass auch in der Kategorie „Best Narrative“ bei den The Game Awards 2025 Clair Obscur: Expedition 33 gewinnen wird. Das Spiel gilt als Favorit durch seine herausragende Erzählweise und Nominierung in vielen weiteren Kategorien.
Best Art Direction
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yotei
- Hades 2
- Hollow Knight: Silksong
Für Best Art Direction dürfte Clair Obscur: Expedition 33 erneut die Nase vorn haben, weil sein visuelles Design außergewöhnlich eigenständig und kunstvoll inszeniert ist. Ghost of Yōtei und Hades 2 wirken stark, aber kein anderer Titel kombiniert Stil, Atmosphäre und künstlerische Handschrift so markant wie Clair Obscur.
Best Score & Music
- Hollow Knight: Silksong
- Hades 2
- Clair Obscur: Expedition 33
- Ghost of Yotei
- Death Stranding 2: On the Beach
Für Best Score & Music hat Hollow Knight: Silksong die besten Chancen, weil der einzigartige, atmosphärische Soundtrack der Reihe zu den stärksten Klangwelten im modernen Gaming zählt. Hades 2 bleibt ein ernsthafter Konkurrent, doch Silksong sticht musikalisch am klarsten hervor.
Best Audio Design
- Battlefield 6
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yotei
- Silent Hill f
Für Best Audio Design liegt Battlefield 6 vorne, weil die Reihe traditionell mit extrem detaillierten, dynamischen und technisch herausragenden Soundkulissen überzeugt. Death Stranding 2 ist ein starker Herausforderer, aber im reinen Audio-Handwerk bleibt vor allem dieses unerreicht.
Best Performance
- Ben Starr – Clair Obscur: Expedition 33
- Charlie Cox – Clair Obscur: Expedition 33
- Erika Ishii – Ghost of Yotei
- Jennifer English – Clair Obscur: Expedition 33
- Konatsu Kato – Silent Hill f
- Troy Baker – Indiana Jones and the Great Circle
Wenn ich mich in dieser Kategorie festlegen müsste, würde Troy Baker sehr gute Chancen haben. Seine Rolle in Indiana Jones and the Great Circle verbindet Präsenz, Erfahrung und eine markante Stimmleistung, die bei Jury und Publikum gleichermaßen gut ankommt. Unter den Nominierten ist er der bekannteste Name.
Games for Impact
- Consume Me
- Despelote
- Lost Records: Bloom & Rage
- South of Midnight
- Wanderstop
Für Games for Impact hat Wanderstop die besten Chancen. Das Spiel verbindet emotionale Themen, ruhiges Storytelling und eine starke Aussagekraft. Genau das, was diese Kategorie traditionell auszeichnet. Despelote ist ein enger Verfolger, aber Wanderstop wirkt insgesamt am nachhaltigsten.
Innovation in Accessibility
- Assassin’s Creed Shadows
- Atomfall
- Doom: The Dark Ages
- EA Sports FC 26
- South of Midnight
Für Innovation in Accessibility dürfte Assassin’s Creed Shadows die besten Karten haben. Ubisoft investiert seit Jahren stark in Barrierefreiheit, erweitert kontinuierlich seine Optionen und setzt in großen Produktionen oft neue Standards. Genau das macht den Titel zum wahrscheinlichsten Gewinner in dieser Kategorie.
Best Ongoing Game
- Final Fantasy 14
- Fortnite
- Helldivers 2
- Marvel Rivals
- No Man’s Sky
Für Best Ongoing Game steht Fortnite klar am stärksten da. Das Spiel liefert konstant große Updates, Events und komplette Gameplay-Neuerfindungen, was die Kategorie regelmäßig dominiert. Final Fantasy 14 und No Man’s Sky bleiben starke Dauerbrenner, aber Fortnite hat aktuell den größten Live-Service-Impact. Immer noch.
Best Community Support
- Baldur’s Gate 3
- Final Fantasy 14
- Fortnite
- Helldivers 2
- No Man’s Sky
Für Best Community Support steht Baldur’s Gate 3 ganz oben. Larian Studios pflegt einen außergewöhnlich engen Austausch mit der Community, liefert regelmäßige Verbesserungen und reagiert extrem schnell auf Feedback. Genau diese Nähe macht BG3 zum vermutlich stärksten Favoriten in dieser Kategorie.
Best Independent Game
- Absolum
- Ball x Pit
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Hades 2
- Hollow Knight: Silksong
Für Best Independent Game sehe ich Hades 2 als klaren Favoriten. Supergiant Games hat bereits mit dem ersten Teil Maßstäbe gesetzt, und der zweite Teil verbindet stilistische Brillanz, durchdachtes Gameplay und enorme Community-Resonanz. Clair Obscur wirkt stark, aber Hades 2 hat im Indie-Bereich einfach den größten kulturellen Einfluss. Clair Obscur hat ausreichend andere Kategorien, wo man gewinnen darf.
Best Debut Indie Game
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Despelote
- Dispatch
- Megabonk
Für Best Debut Indie Game dürfte Clair Obscur: Expedition 33 die besten Chancen haben. Der außergewöhnliche Stil, die starke Resonanz und die vielen weiteren Nominierungen machen es zum klaren Favoriten unter den Erstlingswerken.
Best Mobile Game
- Destiny: Rising
- Persona 5: The Phantom X
- Sonic Rumble
- Umamusume: Pretty Derby
- Wuthering Waves
Für Best Mobile Game kann ich ehrlich gesagt keinen Favoriten nennen. In diesem Bereich kenne ich mich nicht gut genug aus. Die Spiele sind sehr unterschiedlich, und ohne tiefere Erfahrung wäre jede Prognose nur geraten.
Best VR/AR Game
- Alien: Rogue Incursion
- Arken Age
- Ghost Town
- Marvel’s Deadpool VR
- The Midnight Walk
Für Best VR/AR Game würde ich Marvel’s Deadpool VR vorne sehen. Der Titel hat viel Aufmerksamkeit bekommen, kombiniert Humor mit einer starken VR-Umsetzung und wirkt dadurch wie der wahrscheinlichste Publikumsliebling in dieser Kategorie.
Best Action Game
- Battlefield 6
- Doom: The Dark Ages
- Hades 2
- Ninja Gaiden 4
- Shinobi: Art of Vengeance
Für Best Action Game würde ich Battlefield 6 als Favoriten nehmen. Hier fühlt sich jede Runde wie ein Action-Film aus Hollywood an. Das beste Comeback seit Jahren. Das hätten sich die Entwickler echt verdient!
Best Action/Adventure Game
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yotei
- Hollow Knight: Silksong
- Indiana Jones and the Great Circle
- Split Fiction
Für Best Action/Adventure Game sehe ich Indiana Jones and the Great Circle als Favoriten. Der Mix aus cineastischem Abenteuer, starken Sets und einer ikonischen Hauptfigur passt perfekt zu dieser Kategorie und dürfte bei Jury wie Publikum besonders gut ankommen. Split Fiction war gut, aber kommt nicht an It Takes Two heran.
Best Role-Playing Game
- Avowed
- Clair Obscur: Expedition 33
- Kingdom Come: Deliverance 2
- Monster Hunter Wilds
- The Outer Worlds 2
Für Best Role-Playing Game würde ich Kingdom Come: Deliverance 2 als Favoriten nehmen. Die Reihe steht für ein besonders authentisches, intensives Rollenspielerlebnis, und der zweite Teil wirkt wie die konsequente Weiterentwicklung, die in dieser Kategorie am stärksten herausstechen könnte. Also mir ist es am meisten im Gedächtnis geblieben, bis auf Clair Obscur. Aber sollte ein Spiel so viele Auszeichnungen erhalten?
Best Fighting Game
- 2XKO
- Capcom Fighting Collection 2
- Fatal Fury: City of the Wolves
- Mortal Kombat: Legacy Collection
- Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage
Für Best Fighting Game sehe ich 2XKO als Favoriten. Als neues Projekt von Riot Games bringt es frischen Wind in das Genre, kombiniert modernes Design mit kompetitiver Tiefe und könnte dadurch sowohl die Szene als auch die Jury am meisten beeindrucken.
Best Family Game
- Donkey Kong Bananza
- LEGO Party!
- LEGO Voyagers
- Mario Kart World
- Sonic Racing: CrossWorlds
- Split Fiction
Für Best Family Game würde ich Mario Kart World als Favoriten sehen. Die Marke ist seit Jahrzehnten ein Garant für familienfreundlichen Spaß, breite Zugänglichkeit und riesige Popularität. Genau die Mischung, die diese Kategorie häufig gewinnt.
Best Sim/Strategy Game
- The Alters
- Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
- Jurassic World Evolution 3
- Sid Meier’s Civilization 7
- Tempest Rising
- Two Point Museum
Für Best Sim/Strategy Game sehe ich Sid Meier’s Civilization 7 als Favoriten. Die Reihe ist ein Schwergewicht im Strategiesektor, und ein neuer Civ-Teil hat traditionell enorme Strahlkraft.
Best Sports/Racing Game
- EA Sports FC 26
- F1 25
- Mario Kart World
- Rematch
- Sonic Racing: CrossWorlds
Für Best Sports/Racing Game würde ich EA Sports FC 26 als Favoriten nennen. Die Serie dominiert seit Jahren den Sportsektor, hat enorme Reichweite und trifft bei den Awards meist genau den Nerv dieser Kategorie.
Best Multiplayer Game
- ARC Raiders
- Battlefield 6
- Elden Ring: Nightreign
- Peak
- Split Fiction
Für Best Multiplayer Game würde ich mich nicht klar festlegen. Sowohl ARC Raiders als auch Battlefield 6 hätten den Award absolut verdient. Beide setzen stark auf Koop-Gameplay, große Multiplayer-Momente und ein intensives Teamgefühl, weshalb hier wirklich alles möglich ist.
Content Creator of the Year
- Caedrel
- Kai Cenat
- MoistCr1TiKaL
- Sakura Miko
- The Burnt Peanut
Best Esports Game
- Counter-Strike 2
- Dota 2
- League of Legends
- Mobile Legends: Bang Bang
- Valorant
Best Esports Athlete
- Brawk
- Chovy
- Forsaken
- Kakeru
- Menard
- Zywoo
Best Esports Team
- Gen.G (League of Legends)
- NRG (Valorant)
- Team Falcons (Dota 2)
- Team Liquid PH (Mobile Legends: Bang Bang)
- Team Vitality (Counter-Strike 2)
Best Adaptation
- A Minecraft Movie
- Devil May Cry
- Splinter Cell: Deathwatch
- The Last of Us Season 2
- Until Dawn
Most Anticipated Game
- 007: First Light
- Grand Theft Auto 6
- Marvel’s Wolverine
- Resident Evil Requiem
- The Witcher 4
Für Most Anticipated Game steht für mich ganz klar Grand Theft Auto 6 im Mittelpunkt. Kein anderer Titel erzeugt weltweit so viel Hype, Diskussionen und Erwartungen. Der Release im November 2026 dürfte einer der größten Gaming/Entertainment-Momente überhaupt werden.
Was dich bei den Game Awards 2025 erwartet
Wie jedes Jahr werden nicht nur Preise vergeben. Die Show ist berühmt für ihre Weltpremieren. Von brandneuen Trailern bis hin zu überraschenden Enthüllungen: Host Geoff Keighley weiß genau, wie man die Community elektrisiert.
Während Spiele wie GTA 6, Resident Evil Requiem und The Witcher 4 in den Startlöchern für 2026 stehen, sorgt besonders ein Fakt für Diskussionen: GTA 6 ist aufgrund seines neuen Release-Datums nicht für die Game Awards 2026 qualifiziert. Das sorgt für Frust unter Fans, wird aber am Erfolg nicht viel zur Sache tun.
Die Game Awards 2025 werden eines der spannendsten Events der vergangenen Jahre. Die Mischung aus großen Titeln, mutigen Indies und lange erwarteten Fortsetzungen macht die diesjährigen Nominierungen besonders stark. Egal, ob du wegen der Awards, der Shows, der Weltpremieren oder einfach wegen der Atmosphäre einschaltest – am 11. Dezember lohnt es sich definitiv, live dabei zu sein.
