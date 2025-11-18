The Game Awards 2025: Alle Nominierten im Überblick – Das sind die Favoriten des Jahres

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wenn Moderator Geoff Keighley die Nominierten enthüllt, fühlen sich viele Fans, Entwickler und Studios wie am Startschuss eines jährlichen „Oscars der Videospiele“. 2025 war ein außergewöhnliches Jahr für Spiele. Viele Blockbuster, Überraschungshits und beeindruckender Indie-Titel. Jetzt beginnt das große Zittern: Wer holt sich am 11. Dezember im Peacock Theater in Los Angeles die begehrten Preise? Und wer geht trotz Hype leer aus?

Wir liefern dir hier alle Nominierten in jeder Kategorie, dazu Hintergründe, Einschätzungen und (meine) größten Favoriten.

Game of the Year: Das sind die Nominierten

Dieses Jahr ist besonders hart umkämpft.

Nominiert sind:

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On the Beach

Donkey Kong Bananza

Hades 2

Hollow Knight: Silksong

Kingdom Come: Deliverance 2

Kaum eine Kategorie sorgt für so viele Diskussionen. Clair Obscur: Expedition 33 (9/10 in der DailyGame-Wertung) gilt als Publikumsfavorit, während Hollow Knight: Silksong (8/10) und Hades 2 starke Fanlager mobilisieren. Dass Death Stranding 2 (9/10) nominiert ist, überrascht hingegen niemanden.

Alle Nominierten der Game Awards 2025

Hier bekommst du unsere Einschätzung, wer gewinnen wird.

Best Game Direction

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On the Beach

Ghost of Yotei

Hades 2

Split Fiction

Wer wird gewinnen? Clair Obscur: Expedition 33 hat klar die besten Chancen auf den Gewinn, weil es mit seinen vielen Nominierungen und seinem mutigen, künstlerisch beeindruckenden Stil heraussticht. Auch wenn große Namen wie Death Stranding 2 oder Hades 2 stark wirken, setzt Clair Obscur derzeit das deutlich markanteste kreative Zeichen.

Best Narrative

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On the Beach

Ghost of Yotei

Kingdom Come: Deliverance 2

Silent Hill f

Ich tippe darauf, dass auch in der Kategorie „Best Narrative“ bei den The Game Awards 2025 Clair Obscur: Expedition 33 gewinnen wird. Das Spiel gilt als Favorit durch seine herausragende Erzählweise und Nominierung in vielen weiteren Kategorien.

Best Art Direction

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On the Beach

Ghost of Yotei

Hades 2

Hollow Knight: Silksong

Für Best Art Direction dürfte Clair Obscur: Expedition 33 erneut die Nase vorn haben, weil sein visuelles Design außergewöhnlich eigenständig und kunstvoll inszeniert ist. Ghost of Yōtei und Hades 2 wirken stark, aber kein anderer Titel kombiniert Stil, Atmosphäre und künstlerische Handschrift so markant wie Clair Obscur.

Best Score & Music

Hollow Knight: Silksong

Hades 2

Clair Obscur: Expedition 33

Ghost of Yotei

Death Stranding 2: On the Beach

Für Best Score & Music hat Hollow Knight: Silksong die besten Chancen, weil der einzigartige, atmosphärische Soundtrack der Reihe zu den stärksten Klangwelten im modernen Gaming zählt. Hades 2 bleibt ein ernsthafter Konkurrent, doch Silksong sticht musikalisch am klarsten hervor.

Best Audio Design

Battlefield 6

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On the Beach

Ghost of Yotei

Silent Hill f

Für Best Audio Design liegt Battlefield 6 vorne, weil die Reihe traditionell mit extrem detaillierten, dynamischen und technisch herausragenden Soundkulissen überzeugt. Death Stranding 2 ist ein starker Herausforderer, aber im reinen Audio-Handwerk bleibt vor allem dieses unerreicht.

Best Performance

Ben Starr – Clair Obscur: Expedition 33

Charlie Cox – Clair Obscur: Expedition 33

Erika Ishii – Ghost of Yotei

Jennifer English – Clair Obscur: Expedition 33

Konatsu Kato – Silent Hill f

Troy Baker – Indiana Jones and the Great Circle

Wenn ich mich in dieser Kategorie festlegen müsste, würde Troy Baker sehr gute Chancen haben. Seine Rolle in Indiana Jones and the Great Circle verbindet Präsenz, Erfahrung und eine markante Stimmleistung, die bei Jury und Publikum gleichermaßen gut ankommt. Unter den Nominierten ist er der bekannteste Name.

Games for Impact

Consume Me

Despelote

Lost Records: Bloom & Rage

South of Midnight

Wanderstop

Für Games for Impact hat Wanderstop die besten Chancen. Das Spiel verbindet emotionale Themen, ruhiges Storytelling und eine starke Aussagekraft. Genau das, was diese Kategorie traditionell auszeichnet. Despelote ist ein enger Verfolger, aber Wanderstop wirkt insgesamt am nachhaltigsten.

Innovation in Accessibility

Für Innovation in Accessibility dürfte Assassin’s Creed Shadows die besten Karten haben. Ubisoft investiert seit Jahren stark in Barrierefreiheit, erweitert kontinuierlich seine Optionen und setzt in großen Produktionen oft neue Standards. Genau das macht den Titel zum wahrscheinlichsten Gewinner in dieser Kategorie.

Best Ongoing Game

Final Fantasy 14

Fortnite

Helldivers 2

Marvel Rivals

No Man’s Sky

Für Best Ongoing Game steht Fortnite klar am stärksten da. Das Spiel liefert konstant große Updates, Events und komplette Gameplay-Neuerfindungen, was die Kategorie regelmäßig dominiert. Final Fantasy 14 und No Man’s Sky bleiben starke Dauerbrenner, aber Fortnite hat aktuell den größten Live-Service-Impact. Immer noch.

Best Community Support

Baldur’s Gate 3

Final Fantasy 14

Fortnite

Helldivers 2

No Man’s Sky

Für Best Community Support steht Baldur’s Gate 3 ganz oben. Larian Studios pflegt einen außergewöhnlich engen Austausch mit der Community, liefert regelmäßige Verbesserungen und reagiert extrem schnell auf Feedback. Genau diese Nähe macht BG3 zum vermutlich stärksten Favoriten in dieser Kategorie.

Best Independent Game

Absolum

Ball x Pit

Blue Prince

Clair Obscur: Expedition 33

Hades 2

Hollow Knight: Silksong

Für Best Independent Game sehe ich Hades 2 als klaren Favoriten. Supergiant Games hat bereits mit dem ersten Teil Maßstäbe gesetzt, und der zweite Teil verbindet stilistische Brillanz, durchdachtes Gameplay und enorme Community-Resonanz. Clair Obscur wirkt stark, aber Hades 2 hat im Indie-Bereich einfach den größten kulturellen Einfluss. Clair Obscur hat ausreichend andere Kategorien, wo man gewinnen darf.

Best Debut Indie Game

Blue Prince

Clair Obscur: Expedition 33

Despelote

Dispatch

Megabonk

Für Best Debut Indie Game dürfte Clair Obscur: Expedition 33 die besten Chancen haben. Der außergewöhnliche Stil, die starke Resonanz und die vielen weiteren Nominierungen machen es zum klaren Favoriten unter den Erstlingswerken.

Best Mobile Game

Destiny: Rising

Persona 5: The Phantom X

Sonic Rumble

Umamusume: Pretty Derby

Wuthering Waves

Für Best Mobile Game kann ich ehrlich gesagt keinen Favoriten nennen. In diesem Bereich kenne ich mich nicht gut genug aus. Die Spiele sind sehr unterschiedlich, und ohne tiefere Erfahrung wäre jede Prognose nur geraten.

Best VR/AR Game

Alien: Rogue Incursion

Arken Age

Ghost Town

Marvel’s Deadpool VR

The Midnight Walk

Für Best VR/AR Game würde ich Marvel’s Deadpool VR vorne sehen. Der Titel hat viel Aufmerksamkeit bekommen, kombiniert Humor mit einer starken VR-Umsetzung und wirkt dadurch wie der wahrscheinlichste Publikumsliebling in dieser Kategorie.

Best Action Game

Battlefield 6

Doom: The Dark Ages

Hades 2

Ninja Gaiden 4

Shinobi: Art of Vengeance

Für Best Action Game würde ich Battlefield 6 als Favoriten nehmen. Hier fühlt sich jede Runde wie ein Action-Film aus Hollywood an. Das beste Comeback seit Jahren. Das hätten sich die Entwickler echt verdient!

Best Action/Adventure Game

Death Stranding 2: On the Beach

Ghost of Yotei

Hollow Knight: Silksong

Indiana Jones and the Great Circle

Split Fiction

Für Best Action/Adventure Game sehe ich Indiana Jones and the Great Circle als Favoriten. Der Mix aus cineastischem Abenteuer, starken Sets und einer ikonischen Hauptfigur passt perfekt zu dieser Kategorie und dürfte bei Jury wie Publikum besonders gut ankommen. Split Fiction war gut, aber kommt nicht an It Takes Two heran.

Best Role-Playing Game

Avowed

Clair Obscur: Expedition 33

Kingdom Come: Deliverance 2

Monster Hunter Wilds

The Outer Worlds 2

Für Best Role-Playing Game würde ich Kingdom Come: Deliverance 2 als Favoriten nehmen. Die Reihe steht für ein besonders authentisches, intensives Rollenspielerlebnis, und der zweite Teil wirkt wie die konsequente Weiterentwicklung, die in dieser Kategorie am stärksten herausstechen könnte. Also mir ist es am meisten im Gedächtnis geblieben, bis auf Clair Obscur. Aber sollte ein Spiel so viele Auszeichnungen erhalten?

Best Fighting Game

2XKO

Capcom Fighting Collection 2

Fatal Fury: City of the Wolves

Mortal Kombat: Legacy Collection

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage

Für Best Fighting Game sehe ich 2XKO als Favoriten. Als neues Projekt von Riot Games bringt es frischen Wind in das Genre, kombiniert modernes Design mit kompetitiver Tiefe und könnte dadurch sowohl die Szene als auch die Jury am meisten beeindrucken.

Best Family Game

Donkey Kong Bananza

LEGO Party!

LEGO Voyagers

Mario Kart World

Sonic Racing: CrossWorlds

Split Fiction

Für Best Family Game würde ich Mario Kart World als Favoriten sehen. Die Marke ist seit Jahrzehnten ein Garant für familienfreundlichen Spaß, breite Zugänglichkeit und riesige Popularität. Genau die Mischung, die diese Kategorie häufig gewinnt.

Best Sim/Strategy Game

The Alters

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

Jurassic World Evolution 3

Sid Meier’s Civilization 7

Tempest Rising

Two Point Museum

Für Best Sim/Strategy Game sehe ich Sid Meier’s Civilization 7 als Favoriten. Die Reihe ist ein Schwergewicht im Strategiesektor, und ein neuer Civ-Teil hat traditionell enorme Strahlkraft.

Best Sports/Racing Game

EA Sports FC 26

F1 25

Mario Kart World

Rematch

Sonic Racing: CrossWorlds

Für Best Sports/Racing Game würde ich EA Sports FC 26 als Favoriten nennen. Die Serie dominiert seit Jahren den Sportsektor, hat enorme Reichweite und trifft bei den Awards meist genau den Nerv dieser Kategorie.

Best Multiplayer Game

ARC Raiders

Battlefield 6

Elden Ring: Nightreign

Peak

Split Fiction

Für Best Multiplayer Game würde ich mich nicht klar festlegen. Sowohl ARC Raiders als auch Battlefield 6 hätten den Award absolut verdient. Beide setzen stark auf Koop-Gameplay, große Multiplayer-Momente und ein intensives Teamgefühl, weshalb hier wirklich alles möglich ist.

Content Creator of the Year

Caedrel

Kai Cenat

MoistCr1TiKaL

Sakura Miko

The Burnt Peanut

Best Esports Game

Counter-Strike 2

Dota 2

League of Legends

Mobile Legends: Bang Bang

Valorant

Best Esports Athlete

Brawk

Chovy

Forsaken

Kakeru

Menard

Zywoo

Best Esports Team

Gen.G (League of Legends)

NRG (Valorant)

Team Falcons (Dota 2)

Team Liquid PH (Mobile Legends: Bang Bang)

Team Vitality (Counter-Strike 2)

Best Adaptation

A Minecraft Movie

Devil May Cry

Splinter Cell: Deathwatch

The Last of Us Season 2

Until Dawn

Most Anticipated Game

007: First Light

Grand Theft Auto 6

Marvel’s Wolverine

Resident Evil Requiem

The Witcher 4

Für Most Anticipated Game steht für mich ganz klar Grand Theft Auto 6 im Mittelpunkt. Kein anderer Titel erzeugt weltweit so viel Hype, Diskussionen und Erwartungen. Der Release im November 2026 dürfte einer der größten Gaming/Entertainment-Momente überhaupt werden.

Was dich bei den Game Awards 2025 erwartet

Wie jedes Jahr werden nicht nur Preise vergeben. Die Show ist berühmt für ihre Weltpremieren. Von brandneuen Trailern bis hin zu überraschenden Enthüllungen: Host Geoff Keighley weiß genau, wie man die Community elektrisiert.

Während Spiele wie GTA 6, Resident Evil Requiem und The Witcher 4 in den Startlöchern für 2026 stehen, sorgt besonders ein Fakt für Diskussionen: GTA 6 ist aufgrund seines neuen Release-Datums nicht für die Game Awards 2026 qualifiziert. Das sorgt für Frust unter Fans, wird aber am Erfolg nicht viel zur Sache tun.

Die Game Awards 2025 werden eines der spannendsten Events der vergangenen Jahre. Die Mischung aus großen Titeln, mutigen Indies und lange erwarteten Fortsetzungen macht die diesjährigen Nominierungen besonders stark. Egal, ob du wegen der Awards, der Shows, der Weltpremieren oder einfach wegen der Atmosphäre einschaltest – am 11. Dezember lohnt es sich definitiv, live dabei zu sein.

