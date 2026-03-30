Death Stranding 2 auf Steam: Spieler feiern PC-Release von Kojimas Spiel

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Mit Death Stranding 2: On the Beach hat Hideo Kojima erneut ein Spiel veröffentlicht, das Diskussionen auslöst. Schon der erste Teil spaltete die Gaming-Community – manche liebten den ungewöhnlichen Mix aus Story, Erkundung und Liefermissionen, andere konnten mit dem Konzept wenig anfangen.

Beim PC-Release des zweiten Teils zeigt sich nun jedoch ein klarer Trend: Die meisten Spieler auf Steam sind überzeugt.

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Überwältigend positive Bewertungen

Knapp ein Dreivierteljahr nach dem Start auf der PlayStation 5 ist Death Stranding 2 inzwischen auch für PC erschienen. Auf Steam sammelte das Spiel bereits tausende Nutzerbewertungen.

Rund 96 Prozent der Bewertungen sind positiv, wodurch das Spiel aktuell den Status „äußerst positiv“ erreicht. Insgesamt haben bereits etwa 12.500 Spieler eine Rezension abgegeben, während weniger als 500 davon negativ ausfallen.

Damit gehört der Titel zu den bestbewerteten großen PC-Releases der letzten Monate.

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Grafik und Story werden besonders gelobt

In den Steam-Rezensionen tauchen bestimmte Punkte immer wieder auf. Besonders häufig loben Spieler die grafische Qualität des Spiels.

Die PC-Version gilt technisch als sehr gelungen. Unterstützt werden unter anderem ultrabreite Monitore, moderne Upscaling-Technologien wie DLSS oder FSR sowie höhere Grafiksettings als auf der Konsole. Dadurch kann das Spiel visuell noch beeindruckender wirken.

Auch die Story erhält viel Lob. Viele Spieler betonen, dass die Fortsetzung die emotionalen Themen des Vorgängers weiter ausbaut und gleichzeitig eine lebendigere Spielwelt bietet.

Der zweite Teil knüpft dabei direkt an die Geschichte von Sam Porter Bridges an und erweitert die postapokalyptische Welt deutlich.

Verbesserungen gegenüber dem ersten Teil

Ein häufiger Kritikpunkt am ersten Death Stranding war das vergleichsweise langsame Tempo. Laut Entwicklern wollte Kojima beim Nachfolger deshalb dafür sorgen, dass mehr Spieler das Abenteuer tatsächlich bis zum Ende erleben.

Dafür wurden einige Elemente überarbeitet: Die Geschichte wird etwas klarer erzählt, neue Werkzeuge und Fahrzeuge stehen früher zur Verfügung und das Spieltempo wurde insgesamt leicht erhöht.

Diese Änderungen scheinen bei vielen Spielern gut anzukommen, ohne dass der typische Kojima-Stil verloren geht.

Die PC-Version beinhaltet außerdem

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