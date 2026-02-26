Death Stranding 2 PC: 16 GB RAM reichen, PICO Upscaler macht PS5 Technik verfügbar

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Death Stranding 2: On the Beach erscheint am 19. März 2026 für PC. Nixxes Software veröffentlichte die offiziellen Systemanforderungen, und sie fallen überraschend moderat aus. Für alle Einstellungen reichen 16 GB RAM. Der Speicherbedarf liegt bei 150 GB SSD. Besonders interessant: Die PC Version bringt PICO mit, den hauseigenen Upscaler von Guerrilla Games.

Was ist PICO und warum ist das wichtig?

PICO steht für Progressive Image Compositor. Guerrilla entwickelte diese Upscaling Technologie für die Decima Engine. Death Stranding 2 nutzt sie bereits auf PS5. Jetzt ist sie zum ersten Mal auf PC verfügbar. PICO funktioniert mit allen unterstützten Grafikkarten und kann mit Frame Generation kombiniert werden. Das bedeutet: Du bist nicht auf DLSS, FSR oder XeSS angewiesen. Digital Foundry lobte PICO bereits nach dem PS5 Pro Update von Horizon Forbidden West. Das Ergebnis zähle zu den besten Darstellungen der Konsole.

Neben PICO unterstützt Death Stranding 2 auf PC auch NVIDIA DLSS 4, AMD FSR 4 und Intel XeSS 2. Alle Technologien bieten sowohl Upscaling als auch Frame Generation. Dynamic Resolution Scaling ist ebenfalls verfügbar. Die technische Ausstattung ist umfassend.

Die Systemanforderungen im Detail

Nixxes teilt die Anforderungen in vier Kategorien. Sie unterscheiden sich nur bei CPU und GPU. Arbeits- und Festplattenspeicher bleiben identisch: 16 GB RAM und 150 GB SSD. Die Mindestanforderung setzt auf eine GTX 1060 oder Radeon RX 5500 XT. Für 1080p mit hohen Einstellungen empfiehlt Nixxes eine RTX 3060 Ti oder RX 6700 XT. Wer in 4K spielen möchte, braucht eine RTX 4070 Ti oder RX 7900 XT. Besonders erwähnenswert: Es gibt ein dediziertes Portable Preset für Handheld Geräte wie Steam Deck oder ROG Ally.

Die Anforderungen sind deutlich moderater als bei vielen anderen AAA Titeln der letzten Monate. 16 GB RAM sind mittlerweile Standard, aber viele aktuelle Releases verlangen 32 GB für höchste Einstellungen. Death Stranding 2 verzichtet darauf komplett.

