Death Stranding 2 erscheint heute auf PC und PS5-Spieler bekommen den größten Inhaltsnachschlag

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Death Stranding 2: On the Beach erscheint am 19. März 2026 für PC über Steam und den Epic Games Store. Der Titel war seit Juni 2025 PS5-exklusiv. Zum PC-Launch hat Kojima Productions in Zusammenarbeit mit Port-Spezialist Nixxes Software nicht nur eine technisch aufgerüstete Version für PC angekündigt, sondern auch ein kostenloses Update für alle PS5-Spieler, das am selben Tag erscheint. Die neuen Inhalte sind umfangreicher als zunächst erwartet und enthalten Spielmodi, Kampfmöglichkeiten und Filmszenen, die ursprünglich aus dem Spiel gestrichen wurden.

To the Wilder: Der härteste Modus, den Kojima je veröffentlicht hat

Das größte neue Inhaltselement ist der Schwierigkeitsgrad To the Wilder. Laut PlayStation Blog testet dieser Modus die Fähigkeiten der Spieler in gnadenlosen Umgebungen voller gefährlicher Gegner auf ein äußerstes. Einmal begonnen, gibt es kein Zurück, die Entscheidung ist dauerhaft. Als Belohnung winken neben einem Gefühl der Erfüllung auch echte Dankbarkeit anderer Porter im Sozialen-Strang-System.

Parallel dazu wird der Bereich Gefangen in einem fremden Reich eingeführt, ein VR-Trainingsareal, in dem Spieler die Bosskämpfe gegen Neil Vana jederzeit wiederholen können. Neil war einer der meistdiskutierten Antagonisten in DS2, diese Begegnungen wieder erleben zu können ist für viele Spieler eine der wichtigsten Neuerungen.

Gestrichene Live-Action-Szenen kehren zurück

Hideo Kojima persönlich hat bestätigt, dass das Update mehrere Live-Action-Szenen ins Spiel bringt, die während der Entwicklung wegen begrenzter Speicherkapazitäten nicht in die finale Version aufgenommen werden konnten. Es handelt sich dabei um echtes Filmmaterial mit den realen Schauspielern, also keine Rendersequenzen in Spielgrafik, sondern gedrehte Szenen im Stil eines Spielfilms. Welche konkreten Szenen das sind und welche Figuren darin auftreten, hat Kojima bisher bewusst offengelassen.

Außerdem gibt es neue Ausrüstungsgegenstände darunter neue Bandanas sowie Besuche der Chiralkatze in Sams Privatraum an Bord der DHV Magellan und neue Elemente für den Fotomodus.

Was die PC-Version technisch bietet und was PS5 bekommt

Die PC-Fassung wurde von Nixxes Software portiert und bietet DLSS, FSR und XeSS, unbegrenzte Bildraten, vollständige Maus-und-Tastatur-Unterstützung mit frei belegbaren Tasten sowie DualSense-Integration mit haptischem Feedback und adaptiven Triggern. Auf High-End-Hardware ist zusätzlich Raytracing für Reflexionen auf Wasserflächen und Teer sowie Raytracing-Umgebungsverdeckung verfügbar.

Super-Ultrawide im Format 32:9 wird für das Gameplay unterstützt, Zwischensequenzen laufen in 21:9. Letzteres kommt auch als kostenloses Update auf PS5. Wer seinen PlayStation-Account mit der PC-Version verknüpft, erhält zudem exklusive Rucksackpatches und einen vom PlayStation-Logo inspirierten Anzug.

Hier geht es zu unserer Game Review der PS5-Version von Death Stranding 2.

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