„Mir fehlen die Worte“: Hideo Kojima trauert um Udo Kier – Schauspiellegende starb mit 81 Jahren

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Der deutsche Schauspieler Udo Kier ist im Alter von 81 Jahren verstorben. Eine Nachricht, die Film- wie Gamingwelt gleichermaßen erschüttert.

Kier war berühmt für seine unverwechselbare Präsenz, seine markante Stimme und seine Fähigkeit, selbst kleinen Rollen eine faszinierende Intensität zu verleihen.

Werbung

Viele Videospieler dürften ihn besonders als telepathischen Superschurken Yuri aus Command & Conquer: Alarmstufe Rot 2 (und dem legendären Add-On Yuri’s Rache) kennen.

Er wirkte auch bei anderen Videospiel-Produktionen mit, aber unvergessen sind seine Film-Auftritte in Blade (1998), Armageddon (1998), Iron Sky (2012, 2019) oder als Nazi-Antagonist Freddy Mannheim in der Prime Video-Serie Hunters (2020-2023).

Besonders tragisch: Kier sollte eine wichtige Rolle in Hideo Kojimas Horrorprojekt OD übernehmen. Er war bereits im ersten Teaser des Xbox-exklusiven Spiels zu sehen (Titelbild).

Werbung

Kojima reagiert bestürzt über den Tod von Udo Kier

Der Videospielemacher Hideo Kojima zeigte sich auf X.com (vormals Twitter) tief getroffen.

„Wegen des Streiks konnten wir ‚OD‘ lange Zeit nicht drehen und mussten den Dreh auf nächstes Jahr verschieben. Auch während dieser Zeit tauschten Udo und ich regelmäßig E-Mails aus. Wir blieben in engem Kontakt. Als wir uns Ende September in Mailand trafen, erzählte er mir, wie sehr er sich darauf freute, dass die Dreharbeiten nächstes Jahr wieder beginnen würden. Auch da sprühte er vor Energie und brachte mich mit seinen typischen ‚Udo-Sprüchen‘ zum Lachen. Ich kann es immer noch nicht fassen. Udo war nicht einfach nur ein Schauspieler. Er war eine wahre Ikone seiner Zeit. Wir haben eine große Ikone verloren. Es wird nie wieder jemanden wie ihn geben.“

Kier galt seit Jahrzehnten als einer der interessantesten Charakterdarsteller Europas. Exzentrisch, wandlungsfähig, unverkennbar. Seine Rollen waren oft ungewohnt, manchmal schrill, aber immer unvergesslich. Für Kojimas neues Horrorprojekt dürfte sein Fehlen eine schwer zu schließende Lücke hinterlassen. Gleichzeitig hinterlässt Kier eine beispiellose Filmografie, die ihn auch nach seinem Tod weiterleben lässt.

„Udo, ruhe in Frieden. Ich werde dich nie vergessen“, so die abschließenden Worte des Beitrags von OD-Macher Kojima. Dem schließen wir uns an. Ein Abschied, der zeigt, wie sehr der Schauspieler nicht nur Fans, sondern auch kreative Größen der Branche beeinflusst hat.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!