Nintendo Switch 2: Pokémon und Top-Spiele bei Amazon im Preisrutsch

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.
Normalerweise fallen Nintendo-Spiele nur langsam im Preis. Genau deshalb sorgt ein aktueller Preisrutsch rund um Switch-2-Spiele gerade für Aufsehen.
Vor allem Pokémon-Legenden: Z-A steht im Fokus, denn das Spiel wird laut aktuellen Angeboten teilweise so günstig angeboten wie noch nie. Auch andere große Nintendo-Titel sind deutlich reduziert.
Und das überrascht gerade viele, weil Nintendo bei First-Party-Spielen sonst selten große Rabatte zulässt.
Werbung
Vor allem Pokémon sticht heraus
Besonders auffällig ist der Preis bei Pokémon-Legenden: Z-A.
Laut aktuellen Angeboten ist das Spiel teils über 60 Prozent günstiger als zur UVP zu haben. Auch Pokémon Pokopia, Mario Kart World, Metroid Prime 4: Beyond und mehrere weitere Switch 2-Titel sind reduziert.
Gerade Pokémon fällt dabei besonders auf, weil solche Preisregionen bei Nintendo-Spielen oft erst Jahre später erreicht werden.
Werbung
Das macht die Aktion bemerkenswert.
Nicht nur Spiele, auch Hardware günstiger
Spannend ist: Nicht nur Software ist betroffen.
Auch bei Hardware gibt es Bewegung.
Teilweise werden aktuell angeboten:
- Nintendo Switch 2 günstiger als UVP
- Mario-Kart-Bundle reduziert
- Pro Controller im Preis gefallen
- Zubehör wie Speicherkarten und Joy-Cons rabattiert
Gerade beim Pro Controller sprechen manche Angebote laut Berichten sogar von historischem Bestpreis.
Das sieht man bei Nintendo-Zubehör noch seltener.
Werbung
Preiskampf dürfte dahinterstecken
Ein Grund für die Entwicklung scheint ein laufender Konkurrenzkampf zwischen großen Händlern zu sein.
Berichten zufolge reagieren Händler aktuell gegenseitig auf Rabattaktionen – und genau davon profitieren gerade Käufer.
Für Spieler ist das eine seltene Situation.
Vor allem, wenn du ohnehin mit einer Switch 2 oder neuen Spielen geliebäugelt hast.
Warum das gerade interessant ist
Mit dem ersten Jubiläum der Konsole wächst ohnehin das Interesse an neuen Angeboten.
Und weil zuletzt sogar über mögliche Preissteigerungen bei Hardware spekuliert wurde, wirken Rabatte aktuell doppelt spannend.
Vor allem Nintendo-Deals haben oft ein Problem:
Sie verschwinden schnell wieder.
- Super Mario Galaxy Movie wohl früher digital verfügbar als gedacht
- Lesenswerter Artikel
- Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden – so prüfst du Hunger und Zufriedenheit deiner Miis richtig
- Lesenswerter Artikel
- Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden – Miis bearbeiten oder löschen ohne Fehler
- Lesenswerter Artikel
- Nintendo: Angeblich soll auch Kirby ins Kino kommen
- Lesenswerter Artikel
- Nintendo feiert 40 Jahre Super Mario Bros. mit würdigem Spot!
- Lesenswerter Artikel
- Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden im Test: die Miis sind endlich zurück!
- Lesenswerter Artikel
- Nintendo im Stress-Modus? – Bei Switch 2 könnte es Flauten im Release-Kalender geben
- Lesenswerter Artikel
Werbung
Fazit
Große Rabatte auf Nintendo-Spiele sind selten.
Dass ausgerechnet Pokémon, Hardware und mehrere große Switch-2-Spiele gleichzeitig im Preis fallen, macht diese Aktion besonders.
Wer auf einen günstigen Einstieg oder Nachschub für die Sammlung gewartet hat, schaut gerade vermutlich nicht zufällig genauer hin.
Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!