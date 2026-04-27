Nintendo Switch 2: Pokémon und Top-Spiele bei Amazon im Preisrutsch

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Normalerweise fallen Nintendo-Spiele nur langsam im Preis. Genau deshalb sorgt ein aktueller Preisrutsch rund um Switch-2-Spiele gerade für Aufsehen.

Vor allem Pokémon-Legenden: Z-A steht im Fokus, denn das Spiel wird laut aktuellen Angeboten teilweise so günstig angeboten wie noch nie. Auch andere große Nintendo-Titel sind deutlich reduziert.

Und das überrascht gerade viele, weil Nintendo bei First-Party-Spielen sonst selten große Rabatte zulässt.

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Vor allem Pokémon sticht heraus

Besonders auffällig ist der Preis bei Pokémon-Legenden: Z-A.

Laut aktuellen Angeboten ist das Spiel teils über 60 Prozent günstiger als zur UVP zu haben. Auch Pokémon Pokopia, Mario Kart World, Metroid Prime 4: Beyond und mehrere weitere Switch 2-Titel sind reduziert.

Gerade Pokémon fällt dabei besonders auf, weil solche Preisregionen bei Nintendo-Spielen oft erst Jahre später erreicht werden.

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Das macht die Aktion bemerkenswert.

Nicht nur Spiele, auch Hardware günstiger

Spannend ist: Nicht nur Software ist betroffen.

Auch bei Hardware gibt es Bewegung.

Teilweise werden aktuell angeboten:

Nintendo Switch 2 günstiger als UVP

günstiger als UVP Mario-Kart-Bundle reduziert

Pro Controller im Preis gefallen

Zubehör wie Speicherkarten und Joy-Cons rabattiert

Gerade beim Pro Controller sprechen manche Angebote laut Berichten sogar von historischem Bestpreis.

Das sieht man bei Nintendo-Zubehör noch seltener.

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Preiskampf dürfte dahinterstecken

Ein Grund für die Entwicklung scheint ein laufender Konkurrenzkampf zwischen großen Händlern zu sein.

Berichten zufolge reagieren Händler aktuell gegenseitig auf Rabattaktionen – und genau davon profitieren gerade Käufer.

Für Spieler ist das eine seltene Situation.

Vor allem, wenn du ohnehin mit einer Switch 2 oder neuen Spielen geliebäugelt hast.

Warum das gerade interessant ist

Mit dem ersten Jubiläum der Konsole wächst ohnehin das Interesse an neuen Angeboten.

Und weil zuletzt sogar über mögliche Preissteigerungen bei Hardware spekuliert wurde, wirken Rabatte aktuell doppelt spannend.

Vor allem Nintendo-Deals haben oft ein Problem:

Sie verschwinden schnell wieder.

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Fazit

Große Rabatte auf Nintendo-Spiele sind selten.

Dass ausgerechnet Pokémon, Hardware und mehrere große Switch-2-Spiele gleichzeitig im Preis fallen, macht diese Aktion besonders.

Wer auf einen günstigen Einstieg oder Nachschub für die Sammlung gewartet hat, schaut gerade vermutlich nicht zufällig genauer hin.

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