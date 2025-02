Avowed (PC) – Game Review

Nach einem Survival-Spiel voller Insekten und einer 2D-Detektivgeschichte aus dem 16. Jahrhundert, die sich von Obsidians gewohnten Werken abhoben, kehrt das Studio mit Avowed zu traditioneller Action-RPG-Kost zurück, die wir kennen und lieben. Das Spiel ist in der Fantasy-Welt von Pillars of Eternity angesiedelt und erfüllt viele RPG-Klischees, wie beispielsweise am Lagerfeuer mit Gruppenmitgliedern düstere Geschichten und ungelöste Traumata auszutauschen.

Oder jeden getöteten Gegner zu plündern. Typisch für Obsidian sind die gute Story, das Weltdesign und die Open-World. Das Spiel, bei dem man tödliche Zaubersprüche auf wiederbelebte Skelette und aggressive Echsenmenschen abfeuert, um neue Ausrüstungsgegenstände zu erlangen, ist so unterhaltsam, wie man es erwartet, wenn auch nicht bahnbrechend. Avowed lehnt sich stark an die Klassiker wie Skyrim und Dragon Age an, sodass das Abenteuer insgesamt wenig Überraschungen bietet und eigene Ideen fehlen.

Als auserwählter Gott mit magischen Fähigkeiten und dem Segen des Kaisers erhältst du nahezu unbegrenzte Macht, mit der du tun und lassen kannst, was du willst. Du wirst auf den wilden Kontinent der Lebendigen Lande geschickt, um eine mysteriöse Seuche namens Traumgeißel zu bekämpfen, während du gleichzeitig den Menschen auf der Straße bei ihren persönlichen Problemen hilfst.

Du verbringst deine Tage damit, verfallene, aber wunderschöne Höhlen, Abwasserkanäle und vergessene Orte zu erkunden, immer auf der Suche nach Beute und Erfahrungspunkten. Dabei nutzt du jede Gelegenheit, um Bestien und Taugenichtse mit Schwertern, Bögen und Zaubersprüchen zur Strecke zu bringen. Diese Handlung ist im Wesentlichen die Grundlage jedes westlichen Rollenspiels der letzten Jahrzehnte, da sie zuverlässig funktioniert. Avowed setzt fast alle Aspekte dieser bewährten Formel sehr gut um.

Avowed ist ein durchaus gelungenes Rollenspiel ohne viel Überraschungen

Das gilt besonders für die Dialoge und die Geschichte, die zweifellos zu den Stärken von Avowed gehören. Die Enthüllung des Geheimnisses um die Traumgeißel und die Kräfte aus dem Jenseits ist eine spannende Reise, die sich lohnt, bis zum Ende zu verfolgen. Besonders, weil die getroffenen Entscheidungen großen Einfluss auf das Ende haben können. Das Ende, das ich erreichte, deutete darauf hin, dass vieles anders hätte verlaufen können, und meine Entscheidungen hinterließen überall Spuren.

Dies könnte einen erneuten Spieldurchgang lohnenswert machen, um zu sehen, wie sich die Dinge anders entwickeln könnten. Auch wenn man normalerweise keine weltverändernden Entscheidungen trifft, bis man kurz vor dem nächsten Gebiet steht, gab es einige Momente, in denen die Konsequenzen meiner Entscheidungen sofort und deutlich spürbar waren.

Zugegebenermaßen sind viele Wendungen in der Handlung von Avowed ziemlich vorhersehbar, lange bevor dein Charakter und seine Gefährten es merken. Das ist etwas enttäuschend, besonders im Vergleich zur Pillars of Eternity-Reihe, die für ihre überraschenden Enthüllungen bekannt ist. Dennoch blieb die Geschichte durch die interessanten Entscheidungen, die man treffen muss, um das Abenteuer zu bestehen, spannend.

Ein besonderer Reiz liegt im Zusammenspiel mit deinen vier Begleitern, die jeweils eigene Ansichten, persönliche Probleme sowie beeindruckende Kampf- und Rätselfähigkeiten mitbringen, auf die du während der Erkundung der Lebendigen Lande zurückgreifen kannst. Ähnlich wie im Obsidian-Spiel The Outer Worlds kannst du immer zwei dieser Gefährten mitnehmen, was dir ermöglicht, verschiedene Kombinationen auszuprobieren oder ihren Kommentaren zu deinen Entscheidungen zuzuhören.

Begleiter mit starken Persönlichkeiten

Mit Kai, dem sarkastischen Reptilien-Söldner, wird es selten langweilig. Nimmst du die katzenartige und schlagfertige Zauberin Yatzli mit, kannst du sicher sein, dass Anspielungen nicht lange auf sich warten lassen. Leider bleibt die Möglichkeit, mit ihnen eine Romanze einzugehen, aus, und die sozialen Beziehungen sind eher oberflächlich. Das ist ein Nachteil, denn es macht dennoch Spaß, Freundschaften innerhalb der bunt gemischten Gruppe zu schließen. Selbst einfache Übergangsszenen erinnern stark an ein Rollenspiel.

Avowed baut auf Obsidians umfangreicher Erfahrung im Worldbuilding auf und ist reich an Wissen aus der Welt von Pillars of Eternity. Man kann problemlos Stunden damit verbringen, Bücher und Schriftrollen zu lesen oder mit den Einwohnern jeder größeren Region über Politik zu diskutieren. Auch wenn man kein Experte für die Welt von Eora ist, gibt es ein äußerst nützliches Nachschlagewerk, das sich mit den wichtigsten Orten, Fraktionen, Personen und Konzepten der Welt füllt, sobald sie in einem Gespräch erwähnt werden.

Ähnlich wie die aktive Zeit-Funktion in Final Fantasy XVI, kann man vor wichtigen Entscheidungen schnell nachschlagen, um sicherzustellen, dass man alles versteht, bevor man fortfährt. Das macht das typische Fantasy-Setting von Avowed, das mit vielen erfundenen Wörtern und fremden Konzepten gefüllt sein kann, deutlich einfacher zu navigieren.

Avowed hat definitiv ein Fabel für Tiere – vor allem Bären

Das größte Problem mit den Kämpfen ist die geringe Vielfalt der Gegner. Während des 50-stündigen Durchlaufs kämpft man überall gegen dieselben Gegnertypen, und kaum einer von ihnen verhielt sich interessant oder einzigartig. Natürlich gibt es Skelette, die man erneut töten muss, übergroße Spinnen, die mit Schleim spucken, und Bären. Auch wenn es eigentlich keinen Sinn ergibt, dass sie hier sind, werden einige Bären ins Spiel gebracht.

Ein Räuberlager mit einem halben Dutzend Raufbolde am Lagerfeuer? Warum nicht gleich zwei Bären als Haustiere mitbringen? Nach ein paar Stunden verliert man meistens das Interesse am Kampf gegen diese eintönigen Fantasy-Bösewichte. Ab und zu tauchte etwas Großes, Furchterregendes und Unerwartetes auf, das mich daran erinnerte, wie man einen Nicht-Bären besiegt, aber diese willkommenen Überraschungen kamen viel zu selten.

Glücklicherweise gibt es in den vier großen Open-World-Hubs von Avowed viel zu entdecken und zu erleben. Jede dieser Hubs ist voller Nebenaufgaben, kleiner Rätsel, versteckter Truhen und gesprächiger Charaktere. Du bewegst dich von einer bewaldeten Hafenstadt zu einer unheimlichen, verdorbenen Landschaft, dann in eine gefährliche Wüste und schließlich in ein Ödland mit einem aktiven Vulkan, der überall Lava ausspuckt. Diese Struktur erinnert an die einzelnen Planeten in The Outer Worlds. Keine der Karten ist besonders groß, aber sie nutzen den verfügbaren Platz gut aus und sind wunderbar bunt und voller Charakter. Das bietet eine willkommene Abwechslung zu den manchmal eintönigen und langweiligen Orten, die in anderen Rollenspielen zu finden sind.

Ein Open-World-Game mit Einschränkungen

Beim ersten Durchgang sind diese Karten spannend zu erkunden, bieten jedoch wenig Anreize, sie erneut zu besuchen, da die Gegner nicht wieder erscheinen. Das ist einerseits positiv, da man nicht ständig gegen die gleichen Gegner kämpfen muss, andererseits wirkt das Backtracking dadurch leer und leblos. Die Räume sind so verlassen, dass ich schnell zur nächsten Zone weitergehen wollte, weil es so aussah, als würde jeden Moment eine Reinigungstruppe kommen, um das Set abzubauen.

Ein besonderer Aspekt der Erkundung in Avowed ist das Parkour-System. Es gibt viele Gelegenheiten, von Vorsprung zu Vorsprung zu springen und sich über Hindernisse zu hangeln, während man nach versteckten Schatztruhen sucht und Fallen ausweicht. Diese ungewöhnliche Betonung der Beweglichkeit ist eine willkommene Abwechslung zur Routine und bietet eine interessante zusätzliche Dimension, die die traditionelle Dungeonerkundung auflockert.

Auch wenn man nicht wie in Dying Light 2 an Wänden entlang rennen kann, bringt diese Bewegungsfreiheit frischen Wind ins Gameplay.

Fazit zu Avowed

Dank seines gelungenen Worldbuildings und der exzellenten Charaktererschaffung erinnert Avowed daran, warum viele Obsidian-RPGs liebe. Insgesamt bleibt das Spiel jedoch auf der sicheren Seite, mit einem Fantasy-Abenteuer, das eher vertraut als innovativ ist, und wenig Abwechslung bei den Gegnern, um die Kämpfe langfristig spannend zu halten. Obwohl das Spiel keine revolutionären Schritte macht oder dem Genre einen bleibenden Stempel aufdrückt, ist es äußerst kompetent in allen bewährten Aspekten, die man erwartet, einschließlich chaotischer Kämpfe, Levelsysteme und Beuteentwicklung. Diese ermöglichen, den gewünschten Charakter zu erschaffen, sowie bedeutenden Entscheidungen, die die Welt maßgeblich beeinflussen können. Zusätzlich ist das Spiel im Vergleich zu seinen oft problematischen Konkurrenten technisch erstaunlich stabil.

Review Wertung

8 SCORE Avowed ist ein solide umgesetztes Rollenspiel, das Obsidians Talent für Erzählkunst und Weltgestaltung zeigt, aber sich ansonsten wenig von anderen typischen Fantasy-Games abhebt. Detail-Wertung Grafik 8 Sound 8 Gameplay 7 Story 9 Motivation 7 Steuerung 7

Test-Hardware: Intel Core i7-13700KF, NVIDIA Geforce RTX 4080, 32 GB DDR5