PlayStation enthüllt Black-Friday-Deals 2025: Diese Rabatte auf PS5, Games und PS Plus erwarten dich

Wenn Du im November auf der Suche nach den besten Gaming-Angeboten bist, solltest Du bei PlayStation genauer hinschauen. Sony hat jetzt bestätigt, wann die Black-Friday-Aktionen 2025 starten und was Du erwarten kannst. Die Deals laufen ab dem 21. November und erscheinen gleichzeitig im PlayStation Store, auf direct.playstation.com, im PlayStation-Gear-Shop und bei vielen Händlern.

Interessant ist vor allem, wie breit Sony die Rabatte verteilt. Fast jede Kategorie bekommt eigene Angebote: Konsolen, Spiele, Zubehör und sogar PlayStation Plus. Viele Spieler fragen sich jetzt: Welche Deals sind wirklich gut? Welche Regionen profitieren am meisten? Und lohnt es sich, auf ein bestimmtes Bundle zu warten?

Welche PS5-Angebote für Dich wichtig werden

Sony hat bestätigt, dass mehrere PS5-Bundles zum Black Friday reduziert werden. Besonders spannend ist das PS5 Digital Edition 825GB Fortnite Flowering Chaos Bundle, das in den USA für 399,99 USD erhältlich sein wird. Das PS5 1TB Fortnite Bundle liegt bei 449,99 USD. Beide Pakete enthalten exklusive Fortnite-Items und 1000 V-Bucks.

Dazu kommt ein weiterer Hinweis, der für viele Käufer entscheidend sein könnte: In bestimmten Regionen sollen Preissenkungen von bis zu 100 USD auf PS5, PS5 Digital Edition und PS5 Pro gelten. Sony verrät jedoch nicht, welche Länder betroffen sind. Ob es bei uns auch einen Preisrabatt von 100 Euro geben wird ist also derzeit noch NICHT bestätigt. Wenn du also überlegst, dir endlich eine PS5 zu holen, könnte das der beste Zeitpunkt seit Monaten werden. Immerhin ist die Konsole eher teurer als billiger geworden.

Welche Zubehör-Angebote Du erwarten kannst

Auch bei Zubehör fährt Sony einige starke Rabatte auf. Laut Ankündigung werden unter anderem folgende Produkte im Preis gesenkt:

PlayStation VR2 (rund 100 Euro günstiger)

PlayStation Portal

Pulse Elite Headset

Pulse Explore Earbuds

DualSense Edge

Standard-DualSense-Controller

Access Controller

Gerade die VR2-Ersparnis könnte viele Spieler ansprechen, die bisher gezögert haben.

Welche PS5 Games reduziert werden

Eine vollständige Liste kommt erst zum Start der Aktion. Sony bestätigt aber schon jetzt einige Highlights:

Damit deckt Sony sowohl große Blockbuster als auch neue Titel ab.

Was Du über PlayStation Plus wissen musst

Auch PlayStation Plus wird günstiger. Wenn Du neu einsteigst, sparst Du bis zu 33 Prozent auf ein 12-Monats-Abo. Bist Du bereits Mitglied, kannst Du beim Upgrade auf Premium oder Deluxe denselben Rabatt mitnehmen. Premium-Abonnenten erhalten Zugriff auf Cloud-Streaming und können PS5-Spiele direkt auf die Konsole oder den PlayStation Portal streamen. Dazu kommt Sony Pictures Core mit bis zu 100 wechselnden Filmen. Die Spieleauswahl reicht von The Last of Us Part II bis Cyberpunk 2077.

Der PlayStation-Gear-Shop startet einen eigenen Sale mit bis zu 60 Prozent Rabatt. Dort findest Du Kleidung, Zubehör und Fanartikel zu beliebten Marken.

Wenn Du also upgraden oder neu einsteigen willst, bietet sich Dir eine der besten Gelegenheiten des Jahres.

