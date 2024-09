Astro Bot (PS5) im Test – Ein Liebesbrief an Super Mario 64 und die 90iger

Schon beim ersten Anblick von Astro Bot auf der PlayStation 5 (PS5) stellt sich ein Gedanke ein: Sony hat hier ein wahres Juwel geschaffen, dass wusste man bereits vor dem ersten Test-Bericht. Das süße Roboter-Maskottchen hat es schon in der Vergangenheit geschafft, die Herzen der Spieler zu erobern – insbesondere mit Astro’s Playroom, einem Spiel, das die Fähigkeiten der PlayStation 5 eindrucksvoll demonstrierte. Doch mit Astro Bot geht Team ASOBI, die Entwickler, noch einen Schritt weiter und liefern eines der unterhaltsamsten und charmantesten Spiele der letzten Jahre ab.

Du suchst ein Spiel, das dich von der ersten bis zur letzten Minute zum Schmunzeln bringt? Dann bist du hier genau richtig. Astro Bot schafft es, die Essenz eines klassischen Plattformers einzufangen und gleichzeitig moderne Technologie auf beeindruckende Weise zu integrieren. Eine Hommage an die Plattform-Spiele der 90er-Jahre, insbesondere Super Mario 64, dass zum Start der Nintendo 64 im Jahr 1996 (!) abgefeiert wurde. Zurecht. Dieses neue PS5-Spiel schlägt in die selbe Kerbe!

Astro Bot: Ein Fest für alle!

Astro Bot ist in erster Linie ein Spiel, das darauf abzielt, dir Freude zu bereiten. Es ist ein farbenfrohes, kreatives und zugängliches Spiel, das mit seiner Liebe zum Detail und seinen cleveren Mechaniken glänzt. Und ja, das Hauptziel von Astro Bot ist es, dich glücklich zu machen. Ob du durch die Level hüpfst, Feinde besiegst oder versteckte Sammelobjekte entdeckst – das Spiel sorgt mit jedem Schritt für gute Laune. Insbesondere die vielen unterschiedlichen Bots, die man „befreien“ darf.

Die farbenfrohe Welt und die liebevoll animierten Charaktere sorgen dafür, dass du stets das Gefühl hast, in eine lebendige und aufregende Spielwelt einzutauchen. Die einfache Steuerung und die großzügig verteilten Checkpoints machen es zu einem zugänglichen Spiel für Spieler aller Altersgruppen. Auch wenn der Schwierigkeitsgrad nie zu hoch ist, bleibt das Spiel dennoch durch seine abwechslungsreichen Levels und Herausforderungen interessant. Vor allem wenn man jede Möglichkeit durchgeht, versteckte Puzzleteile oder Bots zu finden.

Ein Liebesbrief an die 90er-Jahre-Plattformer

Astro Bot erinnert stark an die goldenen Zeiten der 90er-Jahre, als 3D-Plattformspiele wie Super Mario 64 und Crash Bandicoot die Konsolenwelt dominierten. Mehr „Klassik“ geht eigentlich kaum noch. Du sammelst Münzen, rettest Bots und findest Puzzle-Teile, um dein Raumschiff (eine überdimensionierte PS5-Konsole) wieder in Gang zu setzen. Ziemlich einfach, aber wiederum so charmant gemacht, dass es sich modern und zugleich gewohnt anfühlt.

Astro Bot bewegt sich durch bunte Umgebungen, springt, schwebt und kämpft sich durch zahlreiche Rätsel und Herausforderungen. Dabei bleibt der Fokus stets auf dem Spaß, nicht auf dem Schwierigkeitsgrad. Herausforderung tritt hier in den Hintergrund. Vielleicht einen Tick zu viel. Immerhin hatten die Klassiker durchwegs ihre „Schärfe“. Wenn du allerdings ein Spiel suchst, dass du mit deinen Kindern im Volksschulalter gemeinsam spielen kannst, wenn es draußen regnet, dann ist Astro Bot DAS Spiel.

Astro Bot im Test: Eine Spielwelt voller Überraschungen

Eine der größten Stärken von Astro Bot ist die Liebe zum Detail, die in jede Ecke der Spielwelt gesteckt wurde. Fast jedes Objekt in den Levels reagiert auf deine Interaktionen. Egal ob du etwas schlägst, springst oder einfach nur beobachtest – überall gibt es etwas zu entdecken. Das Spiel lädt dich regelrecht dazu ein, mit seiner Umgebung zu spielen. Viele Elemente dienen zwar nicht direkt dem Vorankommen, bringen aber eine Menge Spaß.

Besonders cool ist die Möglichkeit, in verschiedene Bereiche zu springen, die mit Dingen wie Schrauben, Edelsteinen oder Nüssen gefüllt sind. Es ist wie die erweiterte Demo des DualSense-Controllers. Nur eben mit mehr unterschiedlichen Leveln.

DualSense-Controller: Spürst du die Magie?

Ein Highlight im Astro Bot Test war/ist die Nutzung des DualSense-Controllers der PlayStation 5. Kein anderes Spiel nutzt die Fähigkeiten dieses Controllers so gut wie Astro Bot. Jeder Schritt, den du machst, jede Oberfläche, über die du läufst, wird durch den Controller in deinen Händen spürbar. Die Vibrationen variieren je nach Material – ob Gras, Stein oder Metall – und lassen dich regelrecht fühlen, wo du dich gerade befindest. Das sorgt für ein ganz neues Spielerlebnis, das du so schnell nicht vergessen wirst.

Darüber hinaus nutzt das Spiel auch die adaptive Trigger des Controllers clever, ohne sie zu überstrapazieren. In vielen anderen Spielen fühlen sich diese Trigger oft etwas unnötig oder gar störend an. Doch bei Astro Bot fügen sie sich nahtlos in das Spielerlebnis ein und verstärken das Gefühl, wirklich mit der Spielwelt zu interagieren.

Ein Spielzeug zum Spielen – und nicht nur zum Spielen

Im Test von Astro Bot zeigte sich, dass es mehr ist als ein Videospiel. Es ist ein interaktives Spielzeug. Astro Bot ladet dich regelrecht ein, die Umgebung zu erkunden und einfach nur Spaß daran zu finden, wie sich Dinge verhalten oder anfühlen. Es gibt unzählige kleine Momente, in denen du Dinge tun kannst, die zwar keinen direkten Einfluss auf das Spielgeschehen haben, aber einfach nur lustig sind.

Und genau das macht Astro Bot so besonders: Es geht nicht nur darum, das Spiel zu spielen, sondern auch darum, es zu erleben. Dieses Gefühl der spielerischen Freiheit und Entdeckung macht das Spiel zu einem der besten Erlebnisse, die du auf der PlayStation 5 haben kannst. Und das so kurz nach dem „Fall von Concord“. Hier zeigt sich wieder, dass PlayStation eher auf Einzelspieler-Erfahrungen spezialisieren sollte, statt auf Live-Service-Spiel-Erfolge zu hoffen.

Einzig die Bosskämpfe wirken schon fast etwas monoton. Wenn du den T-Rex aus Astro’s Playroom mit dem kleinen linken Finger besiegen konntest, wirst du auch in Astro Bot keine große Herausforderung finden. Vielleicht wäre es hier nicht schlecht gewesen, etwas mehr Abwechslung ins Spiel zu bekommen. Spielfreude geht hier Spielfrust. Das sollte dir klar sein, wenn du es spielst.

Astro Bot im Test – Fazit

Astro Bot ist zweifellos eines der besten Spiele der PlayStation 5 und vielleicht sogar eines der besten Plattformer-Titel, den du je gespielt hast. Es ist ein Spiel, das dir Freude, Lachen und jede Menge Spielspaß bringt. Die Mischung aus charmantem Plattforming, cleverem Design und der hervorragenden Nutzung des DualSense-Controllers macht es zu einem einzigartigen Erlebnis.

Ob du ein Kind der 90er bist oder einfach nur auf der Suche nach einem Spiel, das dich von der ersten bis zur letzten Minute begeistert – Astro Bot ist eine absolute Empfehlung. Bunte und abwechslungsreiche Level erwarten dich und bringen dir die PlayStation-Geschichte näher. Immerhin gibt es mehr als 70 Cameo-Auftritte früherer und aktueller PlayStation-Helden. Die jüngeren Spieler werden nicht wirklich alle erkennen, was durchaus schade ist. Vielleicht hätte hier eine „Bot-Datenbank“ zum Sammeln den notwendigen Erklärungsbedarf geliefert.

Review Wertung

9 SCORE Astro Bot ist das fertige Spiel, dass sich die PlayStation 5 bereits zum Start verdient gehabt hätte. Schwächen gibt es in puncto Story und (einstellbarer) Schwierigkeit. Detail-Wertung Grafik 10 Sound 10 Gameplay 10 Story 5 Motivation 10 Steuerung 10

