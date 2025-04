Nintendo Switch 2: Preis endlich enthüllt – So viel kostet die nächste Konsole

Die Nintendo Switch 2 wurde offiziell bestätigt und wird am 5. Juni 2025 erscheinen. Der Preis liegt bei 469,99 Euro, was eine deutliche Steigerung gegenüber der ursprünglichen Nintendo Switch darstellt, die 2017 für 299 Euro auf den Markt kam. Vorbestellungen starten am 8. April. Neben der Konsole werden zum Release mehrere Drittanbieter-Spiele verfügbar sein, darunter Split Fiction, Hitman und das neu angekündigte Mario Kart World.

Die höhere Leistung der Nintendo Switch 2 soll es ermöglichen, mehr aktuelle Titel auf der Plattform zu spielen, darunter auch Project 007 und Borderlands 4. Allerdings steigen nicht nur die Konsolenpreise, sondern auch die Kosten für Spiele. Mario Kart World wird zum Preis von 79,99 Euro angeboten, was 10 Euro über dem aktuellen Standardpreis für Videospiele liegt und 20 Euro mehr als typische Nintendo Switch-Spiele kostet.

Werbung

Preis der Nintendo Switch 2 ist keine Überraschung



Es bleibt abzuwarten, ob sich diese Preissteigerung auf die gesamte Branche auswirken wird. Die Nintendo Switch 2 bringt einige neue Features mit sich, darunter ein größeres Display, magnetische Joy-Con-Controller und eine verbesserte Leistung. Es wird spannend zu sehen, ob die Konsole ihren höheren Preis durch Innovation und Leistung rechtfertigen kann. Wirst du sie dir holen?

Hier geht es zu unserer neuesten Podcast-Folge: Gaming Podcast – Episode 40: Baphomets Fluch – Ein Abenteuer für Herz und Hirn!

Quelle: Nintendo