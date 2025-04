Nintendo Switch 2 Dock: 4K60-Unterstützung dank Realtek-Chip?

Die Nintendo Switch 2 wird in puncto Bildqualität einen großen Schritt nach vorne machen. Nicht nur das die Nintendo Direct vom 2. April erstmals in 4K aufgeführt wurde, auch die Switch 2 soll „4K können“, wie Nintendo ankündigte. Dank des verbauten Realtek RTD2175N-CG Chips im Dock unterstützt die Konsole DisplayPort 1.4 zu HDMI 2.1 Konvertierung – und damit eine maximale Ausgabe von 4K bei 60 Hz.

Was bedeutet das für die Switch 2?

Der verbaute Chip ist ein Protokollwandler, der das Videosignal der Konsole von DisplayPort 1.4 auf HDMI 2.1 überträgt. Zwar gibt es noch keine offizielle Dokumentation, aber sein vermutlicher Vorgänger RTD2173 unterstützt:

Auflösungen bis 8K60 (mit DSC) und 4K60 ohne DSC

bis und HDCP 2.2/1.4 für geschützte Inhalte

für geschützte Inhalte HDR10-Unterstützung

7.1-Kanal-Audio mit bis zu 32,4 Gbit/s Bandbreite

Das bedeutet, dass die Switch 2 technisch in der Lage ist, „4K-Gaming mit 60 FPS“ auszugeben – allerdings bleibt abzuwarten, ob Nintendo das auch für First-Party-Titel umsetzt.

4K auf der Switch 2: Realität oder Wunschdenken?

Trotz der Hardware-Fähigkeiten bleibt die Frage, ob Nintendo-Spiele tatsächlich in „nativer 4K-Auflösung“ laufen werden. Viele Fans glauben, dass Performance-Modi (1440p/60 FPS statt 4K/30 FPS) die bessere Wahl wären.

Nintendo ist bekannt dafür, die Grafikleistung für flüssiges Gameplay zu optimieren. Das Dock könnte also eher für hochskalierte 4K-Ausgabe genutzt werden, während Spiele selbst in niedrigeren Auflösungen laufen. „4K-Nintendo-Gaming ist wie die fliegenden Autos, die sie uns in den 80ern versprochen haben“, wie ein User auf Reddit.com kommentierte. Stimmt. In „Zurück in die Zukunft“ flogen Autos am Himmel. Im Jahr 2015. Heute, 2025, wissen wir, dass es nicht so ist.

Hat Nintendo den Mund zu weit aufgerissen? Wir werden es sehen. Spätestens am 5. Juni 2025, wenn wir selbst eine Nintendo Switch 2 in der Hand haben. Bis zum Release wird es wohl noch einige Direct-Shows geben, die hoffentlich Licht ins Dunkel bringen werden.