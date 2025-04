Nintendo Switch 2 Pro Controller: Details zu Design & Features enthüllt

Neben der lang erwarteten Enthüllung der Funktion des C-Buttons am Joy Con hat die heutige Nintendo Switch 2 Direct auch einen brandneuen Pro Controller vorgestellt. Dieses neue Eingabegerät wird zeitgleich mit der Nintendo Switch 2 erscheinen, die am 5. Juni veröffentlicht wird. Der Controller bringt einige neue Features mit, um mit den erweiterten Funktionen der neuen Konsole Schritt zu halten. Werfen wir einen genaueren Blick auf die heute präsentierten Neuerungen des Nintendo Pro Controllers.

Während die neuen Joy Cons viele spannende Features bieten, bevorzugen einige Spieler aber immer noch eine klassische Steuerungsmethode. Genau hier kommt der Nintendo Pro Controller ins Spiel, der eine kabellose Steuerung ermöglicht und sich besonders für Spiele eignet, die keine Bewegungssteuerung erfordern. Mit der Einführung der Nintendo Switch 2 erhält dieser nun ein Upgrade, das ihn perfekt auf die neuen Funktionen der Konsole abstimmt.

Der Pro Controller erhält für die Nintendo Switch 2 einige Upgrades

Eine der wohl bemerkenswertesten Neuerungen ist die Integration des C-Buttons, der zum Aktivieren der GameChat-Funktion dient. Zudem verfügt der Controller über eine eingebaute Audiobuchse an der Oberseite, sodass Spieler auch mit dem Pro Controller an Sprach-Chats teilnehmen können. Noch besser: Dank des Kopfhöreranschlusses kann man das Spielgeschehen genießen, ohne andere in der Umgebung zu stören. Diese Erweiterung ist ein bedeutender Fortschritt für die neue Konsole – doch es gibt noch mehr.

Besonders interessant sind zwei neue Tasten auf der Rückseite des Controllers: die GL- und GR-Paddles, die sich direkt hinter den Handflächen befinden werden. Spieler können diese frei belegen und ihre Steuerung individuell anpassen, was für mehr Flexibilität und Zugänglichkeit sorgt. Der genaue Preis wurde bisher leider noch nicht bekannt gegeben. Voraussichtlich werden weitere Details veröffentlicht, je näher der Verkaufsstart sowie Zubehörteile wie der Pro Controller und die Webcam rücken.

Quelle: Comicbook