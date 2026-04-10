Mario Kart World fixt nervigen Bug – Multiplayer läuft jetzt stabiler

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Manchmal sind es nicht die großen Updates, die den Unterschied machen, sondern genau solche kleinen Fixes. Und genau hier setzt das neue Update 1.6.1 für Mario Kart World an.

Keine neuen Strecken, keine neuen Fahrer. Stattdessen: gezielte Änderungen, die das Spielgefühl spürbar verbessern sollen.

Boost-Problem endlich behoben

Ein Bug hat viele Spieler in den letzten Wochen genervt, vor allem diejenigen, die jede Kurve perfektionieren wollen. In bestimmten Situationen kam es vor, dass du nach einem Sprung keinen Geschwindigkeitsschub bekommen hast. Besonders bei sogenannten Rail-Ride-Sequenzen konnte das den gesamten Rennverlauf beeinflussen.

Du landest perfekt, aber der Boost bleibt aus. Jetzt wurde genau dieses Problem gefixt. Das bedeutet: Sprünge und Landungen funktionieren wieder so, wie sie sollen. Gerade in engen Rennen kann das entscheidend sein.

Mario Kart World: Multiplayer-Bug sorgte für Frust

Noch ärgerlicher war ein anderes Problem, das vor allem im Multiplayer aufgetreten ist.

Wenn du mit mehreren Spielern unterwegs warst und zwischen verschiedenen Modi gewechselt hast, etwa TV-Modus und Handheld, konnte das Spiel plötzlich einfach enden. Ganz einfach, ohne Vorwarnung. Gerade in längeren Sessions oder bei lokalen Runden war das extrem frustrierend.

Mit Update 1.6.1 gehört dieses Problem jetzt der Vergangenheit an.

Kleine Änderungen, große Wirkung

Auch wenn die Patch Notes kurz ausfallen, ist die Wirkung nicht zu unterschätzen.

Fix Auswirkung Boost nach Rail-Ride korrigiert Flüssigeres und faireres Renngefühl Multiplayer-Abbrüche behoben Stabilere Sessions mit mehreren Spielern

Gerade bei einem Spiel wie Mario Kart World, wo Timing und Kontrolle entscheidend sind, machen solche Fixes einen echten Unterschied.

Das neue Update zeigt einmal mehr, wie wichtig Feinschliff ist. Keine großen Neuerungen, aber genau die richtigen Anpassungen. Und manchmal ist das genau das, was ein Spiel braucht.

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