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Kleines Update, großer Effekt

Mario Kart World fixt nervigen Bug – Multiplayer läuft jetzt stabiler

Das neue Mario Kart World Update behebt nervige Bugs im Multiplayer und bei Boosts. Rennen sollen sich jetzt deutlich flüssiger anfühlen.

i Mario Kart World fixt nervigen Bug – Multiplayer läuft jetzt stabiler
Artikel von Markus +

Manchmal sind es nicht die großen Updates, die den Unterschied machen, sondern genau solche kleinen Fixes. Und genau hier setzt das neue Update 1.6.1 für Mario Kart World an.

Keine neuen Strecken, keine neuen Fahrer. Stattdessen: gezielte Änderungen, die das Spielgefühl spürbar verbessern sollen.

Boost-Problem endlich behoben

Ein Bug hat viele Spieler in den letzten Wochen genervt, vor allem diejenigen, die jede Kurve perfektionieren wollen. In bestimmten Situationen kam es vor, dass du nach einem Sprung keinen Geschwindigkeitsschub bekommen hast. Besonders bei sogenannten Rail-Ride-Sequenzen konnte das den gesamten Rennverlauf beeinflussen.

Du landest perfekt, aber der Boost bleibt aus. Jetzt wurde genau dieses Problem gefixt. Das bedeutet: Sprünge und Landungen funktionieren wieder so, wie sie sollen. Gerade in engen Rennen kann das entscheidend sein.

Mario Kart World: Multiplayer-Bug sorgte für Frust

Noch ärgerlicher war ein anderes Problem, das vor allem im Multiplayer aufgetreten ist.

Wenn du mit mehreren Spielern unterwegs warst und zwischen verschiedenen Modi gewechselt hast, etwa TV-Modus und Handheld, konnte das Spiel plötzlich einfach enden. Ganz einfach, ohne Vorwarnung. Gerade in längeren Sessions oder bei lokalen Runden war das extrem frustrierend.

Mit Update 1.6.1 gehört dieses Problem jetzt der Vergangenheit an.

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Kleine Änderungen, große Wirkung

Auch wenn die Patch Notes kurz ausfallen, ist die Wirkung nicht zu unterschätzen.

Fix Auswirkung
Boost nach Rail-Ride korrigiert Flüssigeres und faireres Renngefühl
Multiplayer-Abbrüche behoben Stabilere Sessions mit mehreren Spielern

Gerade bei einem Spiel wie Mario Kart World, wo Timing und Kontrolle entscheidend sind, machen solche Fixes einen echten Unterschied.

Das neue Update zeigt einmal mehr, wie wichtig Feinschliff ist. Keine großen Neuerungen, aber genau die richtigen Anpassungen. Und manchmal ist das genau das, was ein Spiel braucht.

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