Nintendo Switch 2: Gerüchte um Luigi’s Mansion 4

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Fragwürdig! - Die Informationen werfen mehrere Fragen auf und sind mit Vorsicht zu betrachten.

Die Leaks bei Nintendo hören nicht auf. Diesmal meldet sich ein weitere Leaker mit der Info, dass auch ein neuer Luigi’s Mansion für die Nintendo Switch 2 in Arbeit ist. Darüber hinaus soll auch ein Amiibo kommen. Zudem soll intern ein Luigi’s Mansion Film vorgeschlagen worden sein.

Jede Woche ein neuer Leak

Mit den aktuellen Leak Wellen, welche unteranderem von dem nächsten Super Mario 3D Abenteuer, einem neuen Star Fox Abenteuer, dem The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake und einem Super Mario Maker 3 handelten, soll parallel auch ein neuer Luigi’s Mansion Titel in Arbeit sein.

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Die Leaks

Vor ein paar Tagen kamen von dem Leaker Shpeshal Nick mehrere Infos über die Zukunft von Luigi’s Mansion: erstens soll ein Film vorgeschlagen worden sein. Dann soll ein neuer Luigi’s Mansion Titel in Arbeit sein – auch wenn man sehr wenig Infos darüber hätte. Eine davon sei zudem, dass ein Luigi’s Mansion Amiibo in Arbeit sei.

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Dass nach den gewaltigen Erfolgen der Super Mario Bros. und Super Mario Galaxy Filmen, auch andere Nintendo Verfilmungen in Arbeit sein könnte, sagt nicht wirklich viel aus. Dass ein neues Luigi’s Mansion in Arbeit sei, ist bei einer erfolgreichen Nintendo Reihe ebenfalls naheliegend und dass ein Amiibo dazu in Arbeit ist, ist ebenfalls keine große Überraschung.

Die Luigi’s Mansion Reihe

Die Luigi’s Mansion Reihe umfasst mittlerweile schon 4 Teile. In allen Titeln ist Luigi ohne seinen Bruder unterwegs und versucht, wenn auch etwas unfreiwillig, der Held zu sein. Der erste Teil erschien 2001 und war ein Lauch-Titel für den Nintendo Game Cube, welcher damals anstelle eines Super Mario Titels erschienen war. Hierbei muss hinzugefügt werden, dass sich das Spiel komplett von allen bekannten Super Mario Titeln unterscheidet und eine ganz neue Art von Abenteuer für den zweiten Nintendo Klempner gewesen war. Nun aber, nach Luigi’s Manison 2 (2013), Luigi’s Mansion Arcade (2015) und Luigi’s Mansion 3 (2019) auf der Nintendo Switch hat unser Klempner einen weiteren offiziellen Beruf erlernt: Geisterjäger.

Komplette Trilogie auf der Switch 2

Mit Luigi’s Mansion (2001) Luigi’s Manison 2 (2013) und Luigi’s Mansion 3 (2019) ist die komplette Trilogie auf der Nintendo Switch 2 spielbar! Luigi’s Mansion Arcade (2015) fehlt nicht, da es sich um eine eigene Spielhallen-Version vom zweiten Teil handelt.

Quellen: x.com und x.com via Shpeshal_Nick

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