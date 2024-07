Luigi’s Mansion 2 HD – Game Review

Luigi’s Mansion 2 ist ein Action-Adventure Videospieltitel, welcher von Next Level Games entwickelt worden ist und im Jahr 2013 von Nintendo für den 3DS veröffentlicht wurde. Nun wurde der Titel von Tantalus Media überarbeitet und ist als Luigi’s Mansion 2 HD für die aktuelle Konsole, der Nintendo Switch am 27.06.2024 erschienen. Wir haben dem ängstlichen Bruder von Mario Mut gemacht und haben ihn bei seiner Geisterjagd begleitet.

Die Luigi’s Mansion Reihe

Luigi’s Mansion 2 war die zweite Fortsetzung der nun mittlerweile vier Teile umfassenden Luigi’s Mansion Reihe. Wie in allen vier Teilen ist Luigi ohne seinen Bruder unterwegs und versucht, wenn auch etwas unfreiwillig, der Held zu sein. Der erste Teil erschien 2001 und war ein Lauch-Titel für den Nintendo Game Cube, welcher damals anstelle eines Super Mario Titels erschienen war. Hierbei muss hinzugefügt werden, dass sich das Spiel komplett von allen bekannten Super Mario Titeln unterscheidet und eine ganz neue Art von Abenteuer für den zweiten Nintendo Klempner gewesen war. Nun aber, nach Luigi’s Manison 2 (2013), Luigi’s Mansion Arcade (2015) und Luigi’s Mansion 3 (2019) auf der Nintendo Switch hat unser Klempner einen weiteren offiziellen Beruf erlernt: Geisterjäger.

Luigi’s Mansion 2 auf dem Nintendo 3Ds

Luigi’s Mansion 2 war in den USA auch mit dem Untertitel Dark Moon bekannt und erschien im Jahr 2013, das von Nintendo sogenannte „Jahr des Luigi„. In diesem besonderen Jahr sind mehrere Titel unter Marios Bruder erschienen waren, unteranderem der zweite Teil der Luigi Mansion Reihe auf dem Nintendo 3DS. Da manche der Heimkonsolenspieler keinen Handheld kaufen, mussten diese ohne das zweite gruselige Abenteuer von Luigi auskommen. Dies ändert sich nun mit dem überarbeiteten Port von Luigi Mansion 2 für die Nintendo Switch.

Der Plot

Seit dem ersten Teil hat König Buu Huu einen neuen Feind: niemand geringerer als Marios Bruder Luigi. Dieser hat es geschafft sich aus der Gefangenschaft zu befreien. Im Nachtschattental, welches von freundlichen Geistern bewohnt wird, treibt der König seit Neuestem sein Unwesen. So zerstört dieser den Finstermond, welcher die Geister des Tals erst so freundlich gemacht hat. Daraufhin bricht die Hölle los und die Geister treiben wieder ihr Unwesen. Professor I. Gidd, welcher fürchtet, dass die Geister das Tal verlassen, weiß sich nicht mehr zu helfen und kontaktiert den einzigen Geisterjäger der er kennt: die Nummer 1 Luigi. Dieser bewaffnet sich mit der neuesten Staubsauger des Professors: dem Schreckweg 09/15, vor welchem sich die Geisterwelt fürchtet.

Der Schreckwegs 09/15

Wer den ersten Teil damals gespielt hat, dem wird sofort auffallen, dass in Luigi’s Mansion 2 HD der berühmte Staubsauber Schreckweg 08/16 dem Schreckweg 09/15 gewichen ist. Zudem verfügt Luigis Taschenlampe über einen Stroboblitz, sowie einer Düsterlampe. Mit dem Stroboblitz kann man Geister erschrecken, sodass man diese im Anschluss einsaugen kann. Allerdings haben die Geister alle eine unterschiedliche Ausdauer, was das einsaugen erschwert und teilweise mit zusätzlichen Rucks gearbeitet werden muss. Mit der Düsterlampe können unsichtbare Gegenstände oder Geister sichtbar gemacht werden. Im Laufe des Spiels kann man die Eigenschaften des Schreckwegs 09/15 verbessern.

Das Nachtschattental

Anders als im Vorgänger gibt es in Luigi’s Mansion 2 HD nicht nur eine Villa, sondern mehrere Gebiete zu erkunden. Jedes dieser Gebiete birgt ein Finstermondstück, welches von einem Bossgeist bewacht wird. Erst nach dem Besiegen eines Bossgeistes kann man das nächste Gebiet erkunden. Die Gebiete wirken zwar frei zugänglich, sind aber auf gelungene Art und Weise in Missionen unterteilt, welche immer wieder gemacht werden können, damit man seine Zeit verbessen oder die gesammelten Gegenstände wie Geld oder Juwelen erhöhen kann. Pro Gebiet gibt es 13 versteckte Juwelen zu finden. Die Missionen sind aufgrund des technischen Beschränkungen des 3DS geschuldet, aber genau das ist der große Pluspunkt des Spiels, da die im Schnitt 20 Minuten langen Abschnitte kurz und auf den Punkt gebracht werden, ohne das Langeweile aufkommt.

Panzersteuerung

Die Panzersteuerung von damals wird eigentlich nicht vermisst und hätte wie im Tomb Raider 1-3 Remake eine Option werden sollen. Das Zielen des Stroboblitzes ist nicht einfach, da der Button gehalten werden muss und gleichzeitig mit dem rechten Analog-Stick gezielt werden muss. Dadurch kann es bei mehreren Geistern chaotisch werden. Wenn man ansonsten genau zielen möchte ist dies unmöglich, außer man verwendet beide Hände hierfür. Glücklicherweise muss man allerdings nie so genau zielen, da es schon ausreicht mit dem Lichtkegel in der Nähe zu sein. Dafür fügt sich die Motion Control von der damaligen Möglichkeiten des 3DS nahtlos in die Möglichkeiten der Nintendo Switch ein.

Luigi’s Mansion 2 HD: Mehrspielermodus

Der Mehrspielermodus von Luigi’s Mansion 2 HD kann leider nicht mit Freunden gespielt werden, da dieser nur online gespielt werden kann. Das bedeutet, dass jeder der maximalen vier Teilnehmer einen aktiven Nintendo Switch Online Account benötigt und zudem jeweils im Besitz des Spiels sein muss. Also muss mit unbekannten Teilnehmern gespielt werden. Der Modus nennt sich Wirrwarrturm und findet in diesem statt. Er kann im Laufe des Spiels freigeschalten werden. Darin müssen bis maximal vier unterschiedlich gefärbte Luigis verschiedene Bereiche des Turms absolvieren. Dabei müssen verschiedene Aufgaben, welche am besten gemeinsam gemeistert werden.

Alles neu

Sämtliche Texturen und Lichteffekte wurden überarbeitet. Auch die Animationen sind detailliert, so wie man es von Nintendo kennt. Es ist zwar damit immer noch kein Luigi’s Mansion 3, aber dennoch hat man sehr viel Arbeit in diesen Port gesteckt, sodass man kaum glauben kann, das es sich hier um einen Nintendo 3DS Titel handelt.

Professor I. Gidd ist zu präsent

Der Soundtrack ist vollgespickt mit kurzen Melodien, die schnell ins Ohr gehen und hängen bleiben. Die Soundeffekte sorgen für den notwendigen Grusel. Nur die unzähligen Anrufe von Professors I. Gidd sind zwar inhaltlich sehr unterhaltsam, reißen einem aber oft aus dem Spielfluss heraus.

Fazit zu Luigi’s Mansion 2 HD

Luigi’s Mansion 2 HD ist nicht nur ein Port, dessen Überarbeitung mehr als gelungen ist, sondern auch ein Port, welcher aufgrund der Qualität des Spiels notwendig ist. Zwar wiederholen sich die Gegner zu oft und man merkt, dass es eindeutig ein Handheld Titel ist, aber dennoch freut man sich, dass auch solche Titel es auf die aktuelle Nintendo Konsole schaffen. Jeder Luigi’s Mansion und Luigi Fan, welchem aufgrund eines fehlenden Handhelds der Nintendo 3DS Titel vergönnt blieb, kann dies nun endlich nachholen. Das Jahr des Luigi war damit noch nicht vorbei.

Quelle: youtube.com via NintendoDE

Review Wertung

8 SCORE Noch ein weiterer gelungener Port für die Nintendo Switch! Detail-Wertung Grafik 8 Sound 9 Gameplay 10 Story 8 Motivation 9 Steuerung 7 Multiplayer 5

Unterstütze uns*: Hol Dir diesen Titel, Merchandise oder Zubehör bei Amazon.de.

* Unterstützte uns mit DEINEM Klick auf einen der Werbelinks.

Wenn du einen solchen Link klickst, erhalten wir in manchen Fällen eine Provision dafür. Durch den Klick entstehen dir als Besucher keine zusätzlichen Kosten. Die Integration eines Affiliate-Links hat keine Auswirkungen auf unsere redaktionelle Berichterstattung..